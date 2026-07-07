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San Fermín 2026, Pamplona · 6–14 julio

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San Fermín es muchísimo más que correr delante de toros

San Fermín no necesita presentación, pero sí una cosa importante: no es solo una fiesta famosa, es una ciudad entera latiendo a otro ritmo durante nueve días.

Todo arranca el 6 de julio a las doce en punto con el chupinazo desde la Casa Consistorial. Ahí ya no hay dudas: Pamplona entra oficialmente en modo San Fermín.

Pero San Fermín es bastante más que correr. Hay gigantes y cabezudos, jotas, gaiteros, danzas, peñas, música en la calle, actividades familiares y una ciudad entera convertida en escenario.  Vívelo con alegría y con cabeza

Así que sí: San Fermín es emoción, calle y memoria. Pero también respeto, convivencia y sentido común. Y justo así es como mejor se disfruta.

Copyright 2026 by Angelo Cacciola Donati

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