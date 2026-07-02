Navarra Cultural Weekend – del 3 al 5 de julio de 2026

Navarra Cultural Weekend — 3 al 5 de julio de 2026

Primer fin de semana de julio, calor de verano, Navarra ya con ese cosquilleo previo a San Fermín y bastantes planes para salir de casa sin necesidad de escribir nada que luego Facebook mire con ceja levantada.

Viernes 3

Pamplona y Cuenca

Teatro Gayarre — La Cubana: “La cuisine de ma cousine · La cocina de mi prima”

El viernes hay doble función, a las 17:30 y a las 21:30. Muy buen plan si te apetece humor, teatro y una tarde-noche de las que funcionan sin necesidad de complicarlas demasiado.

Tierra Estella

Estella-Lizarra — Conciertos en el Patio

Durante julio vuelve el ciclo Conciertos en el Patio en la Casa de Cultura Fray Diego, y uno de los primeros nombres que aparece es “Mirando al Sur”, a las 20:00. Muy buen plan de verano: música al aire libre, patio bonito y ese ritmo de julio que entra solo.

Sangüesa / Zona Media Oriental

Sangüesa — exposición “La vida cotidiana en la Sangüesa medieval”

La agenda cultural de julio arranca el viernes 3 con esta exposición. Plan tranquilo, con historia y perfecto para quien quiera algo más sereno que el típico “vamos viendo”.

Sábado 4

Pamplona y Cuenca

Teatro Gayarre — La Cubana

El sábado repite con doble función: 17:30 y 21:30. Así que, si el viernes no llegaste o decidiste hacerte el interesante con otro plan, tienes segunda oportunidad.

Comarca de Pamplona

Barañáin — Auditorio y actividades de verano

El Auditorio Barañáin sigue con actividad en esas fechas y además mantiene en marcha su campamento urbano de artes escénicas para peques hasta el 3 de julio, así que el arranque del fin de semana deja ambiente cultural y familiar en la zona. No es un gran titular de sábado-noche, pero sí suma al tono de verano amable que conviene esta semana.

Ribera

Ribera — programas de verano y ambiente de pueblos

En la Ribera no me atrevería a venderte una gran cita cerradísima para el sábado 4 sin hilar más fino, pero sí hay bastante actividad de verano, programas deportivos y culturales locales ya en marcha en varias localidades. Lo más prudente aquí es hablar de agenda viva de verano sin inflar lo que no tengo perfectamente atado.

Domingo 5

Pamplona y Cuenca

Teatro Gayarre — La Cubana

El domingo la función es a las 18:00, muy buena hora para un cierre de fin de semana elegante, entretenido y compatible con cenar después como persona responsable.

PamplonaEsCultura — planes de agenda y visitas

Pamplona sigue ya muy cerca del ambiente sanferminero, y la agenda municipal muestra actividades, visitas y propuestas culturales en esos días. Yo aquí hablaría de paseo, ciudad bonita y ambiente de víspera, sin cargar mucho las tintas.

Tierra Estella

Estella-Lizarra — verano cultural en marcha

Además del arranque de los conciertos en patio, julio entra en Estella con exposición en el Museo Gustavo de Maeztu y programación cultural de verano. Muy buena zona para una escapada tranquila, bonita y fácil de defender en redes.

Sangüesa / Zona Media Oriental

Sangüesa — exposición medieval

El plan sigue el domingo, así que si te gusta un fin de semana más de paseo, piedra y calma, también es una opción muy digna.

Resumen rápido: