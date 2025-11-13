🌅 WEEKEND NEL LEVANTE GENOVESE

14 – 16 novembre 2025
(Onda International) – Levante Genovese Cultural Weekend
Arte, castagne, artigiani, mangiate epiche, mercatini, borghi, un po’ di montagna e un pizzico di magia ligure.
Se sei in cerca di noia… cambia regione.
Se cerchi cose belle… sei nel posto giusto.
📅 VENERDÌ 14 NOVEMBRE
🎭 Genova – “Maledetti Architetti”
Visite guidate urbane (gratuito)
Scopri quelli che una volta sembravano “solo palazzi” e ora diventano “storie di pietra e cemento”.
Spiritoso: “Vai per distrarti e torni architetto onorario. Attenzione: rischio selfie intellettuali altissimo.”
📅 SABATO 15 NOVEMBRE
🎨 Camogli – “Artigianando – Giornate Rosa” (15–16 nov.)
Artigianato, modellismo, laboratori, decorazioni, raccolta letterine: un piccolo festival creativo dove si compra tutto ciò che non serve… ma rende felici.
Spiritoso: “Vai per curiosare, torni con un centrotavola che nemmeno tua nonna saprebbe rifiutare.”
🍯 Ruta di Camogli – Mercato Agricolo (8:00–12:00)
Prodotti locali, formaggi freschi, miele, verdure che profumano di collina.
Spiritoso: “Svegliarsi presto il sabato fa male… ma il formaggio locale cura tutto.”
🌰 Chiavari – Castagnata di Rupinaro (ore 15)
Caldarroste, frittelle e vin brulé. Il grande classico dell’autunno ligure.
Spiritoso: “Attenzione: le mani appiccicose di zucchero attraggono amici, cani e parenti lontani.”
🧯 Chiavari – “Sicuri Insieme” (ore 16:30)
Dimostrazioni, culture civiche e volontari impegnati.
Spiritoso: “Impari qualcosa di utile e poi puoi dire: ‘Io c’ero’ con aria molto responsabile.”
🛠️ Val Fontanabuona – EXPO 2025 Valli del Levante
Mostre diffuse, artigianato, legno, ardesia, prodotti tipici, piccoli eventi nei borghi (Cicagna, Mocònesi, Lumarzo, Tribogna…).
Spiritoso: “Una valle intera trasformata in museo vivente. Si entra per guardare, si esce con il portafoglio più leggero e l’anima più felice.”
🥾 Val d’Aveto – Escursione “Il Respiro della Natura” – Monte Ramaceto
Organizzata dal Parco dell’Aveto: boschi color rame, creste panoramiche, silenzio che fa bene.
Spiritoso: “Unico rischio: innamorarsi e voler adottare un bosco.”
PER VEDERE L’ANIMAZIONE VIDEO SEGUIRE QUESTO COLLEGAMENTO:
https://youtube.com/shorts/fPEOGIhtyeM
📅 DOMENICA 16 NOVEMBRE
🍽️ Chiavari – “Pranzo Rustico delle Nonne” (ore 12:30)
Polenta, sughi, torte salate e tradizioni sane.
Spiritoso: “Pranzo che cura l’anima. Effetti collaterali: sonnellino garantito.”
🌰 San Salvatore di Cogorno – Castagnata dell’Ardesia
Castagne, musica, profumi d’autunno.
Spiritoso: “È come una spa, ma invece di massaggi hai caldarroste bollenti.”
🌞 San Colombano Certenoli – Castagnata dell’Estate di San Martino
Un’altra castagnata? Sì. Perché no?
Spiritoso: “Estate di San Martino: quel momento magico in cui indossi la sciarpa… ma non hai freddo.”
🏰 Biassa (entroterra) – “Biassa nel Medioevo”
Il borgo si trasforma in un villaggio medievale: tamburi, figuranti, pietanze antiche.
Spiritoso: “La macchina del tempo esiste. Funziona solo una volta l’anno, ma funziona bene.”
🏍️ Rezzoaglio – Motorally Challenge (Val d’Aveto)
Moto, boschi e adrenalina.
Spiritoso: “Non serve correre: basta applaudire chi lo fa… mentre mangi un panino con la salsiccia.”
🧭 Val Fontanabuona – Mini-walking nei borghi
Passeggiata lenta tra cappelle rurali, botteghe e boschi.
Spiritoso: “Nessuna guida, nessuna fretta, solo tu e un borgo che ti guarda e dice: ‘Tranquillo, oggi facciamo piano’.”
🌟 RIASSUNTO
Venerdì → Arte urbana e Beatles.
Sabato → Artigiani, castagne, escursioni, mercatini e cultura in valle.
Domenica → Pranzi epici, borghi medievali, rally e passeggiate slow.
Week-end perfetto per: chi ama la Liguria, chi ama mangiare, chi ama camminare, e chi ama lamentarsi del meteo… ma poi uscire lo stesso.