🌅 WEEKEND NEL LEVANTE GENOVESE

14 – 16 novembre 2025

(Onda International) – Levante Genovese Cultural Weekend

Arte, castagne, artigiani, mangiate epiche, mercatini, borghi, un po’ di montagna e un pizzico di magia ligure.

Se sei in cerca di noia… cambia regione.

Se cerchi cose belle… sei nel posto giusto.

📅 VENERDÌ 14 NOVEMBRE

🎭 Genova – “Maledetti Architetti”

Visite guidate urbane (gratuito)

Scopri quelli che una volta sembravano “solo palazzi” e ora diventano “storie di pietra e cemento”.

Spiritoso: “Vai per distrarti e torni architetto onorario. Attenzione: rischio selfie intellettuali altissimo.”

📅 SABATO 15 NOVEMBRE

🎨 Camogli – “Artigianando – Giornate Rosa” (15–16 nov.)

Artigianato, modellismo, laboratori, decorazioni, raccolta letterine: un piccolo festival creativo dove si compra tutto ciò che non serve… ma rende felici.

Spiritoso: “Vai per curiosare, torni con un centrotavola che nemmeno tua nonna saprebbe rifiutare.”

🍯 Ruta di Camogli – Mercato Agricolo (8:00–12:00)

Prodotti locali, formaggi freschi, miele, verdure che profumano di collina.

Spiritoso: “Svegliarsi presto il sabato fa male… ma il formaggio locale cura tutto.”

🌰 Chiavari – Castagnata di Rupinaro (ore 15)

Caldarroste, frittelle e vin brulé. Il grande classico dell’autunno ligure.

Spiritoso: “Attenzione: le mani appiccicose di zucchero attraggono amici, cani e parenti lontani.”

🧯 Chiavari – “Sicuri Insieme” (ore 16:30)

Dimostrazioni, culture civiche e volontari impegnati.

Spiritoso: “Impari qualcosa di utile e poi puoi dire: ‘Io c’ero’ con aria molto responsabile.”

🛠️ Val Fontanabuona – EXPO 2025 Valli del Levante

Mostre diffuse, artigianato, legno, ardesia, prodotti tipici, piccoli eventi nei borghi (Cicagna, Mocònesi, Lumarzo, Tribogna…).

Spiritoso: “Una valle intera trasformata in museo vivente. Si entra per guardare, si esce con il portafoglio più leggero e l’anima più felice.”

🥾 Val d’Aveto – Escursione “Il Respiro della Natura” – Monte Ramaceto

Organizzata dal Parco dell’Aveto: boschi color rame, creste panoramiche, silenzio che fa bene.

Spiritoso: “Unico rischio: innamorarsi e voler adottare un bosco.”

PER VEDERE L’ANIMAZIONE VIDEO SEGUIRE QUESTO COLLEGAMENTO:

https://youtube.com/shorts/fPEOGIhtyeM

📅 DOMENICA 16 NOVEMBRE

🍽️ Chiavari – “Pranzo Rustico delle Nonne” (ore 12:30)

Polenta, sughi, torte salate e tradizioni sane.

Spiritoso: “Pranzo che cura l’anima. Effetti collaterali: sonnellino garantito.”

🌰 San Salvatore di Cogorno – Castagnata dell’Ardesia

Castagne, musica, profumi d’autunno.

Spiritoso: “È come una spa, ma invece di massaggi hai caldarroste bollenti.”

🌞 San Colombano Certenoli – Castagnata dell’Estate di San Martino

Un’altra castagnata? Sì. Perché no?

Spiritoso: “Estate di San Martino: quel momento magico in cui indossi la sciarpa… ma non hai freddo.”

🏰 Biassa (entroterra) – “Biassa nel Medioevo”

Il borgo si trasforma in un villaggio medievale: tamburi, figuranti, pietanze antiche.

Spiritoso: “La macchina del tempo esiste. Funziona solo una volta l’anno, ma funziona bene.”

🏍️ Rezzoaglio – Motorally Challenge (Val d’Aveto)

Moto, boschi e adrenalina.

Spiritoso: “Non serve correre: basta applaudire chi lo fa… mentre mangi un panino con la salsiccia.”

🧭 Val Fontanabuona – Mini-walking nei borghi

Passeggiata lenta tra cappelle rurali, botteghe e boschi.

Spiritoso: “Nessuna guida, nessuna fretta, solo tu e un borgo che ti guarda e dice: ‘Tranquillo, oggi facciamo piano’.”

🌟 RIASSUNTO

Venerdì → Arte urbana e Beatles.

Sabato → Artigiani, castagne, escursioni, mercatini e cultura in valle.

Domenica → Pranzi epici, borghi medievali, rally e passeggiate slow.

Week-end perfetto per: chi ama la Liguria, chi ama mangiare, chi ama camminare, e chi ama lamentarsi del meteo… ma poi uscire lo stesso.

