Artemisia reina en los mercados

La artista es la protagonista de la semana. Además de la venta de Christie's Nueva York de su Autorretrato como santa Catalina de Alejandría –4,82 millones de euros del ala–, la National Gallery de Washington ha anunciado la compra a la galería Colnaghi de María Magdalena en éxtasis pintada por la autora barroca italiana alrededor de 1625. Y, aunque no se ha dado la cifra de compra, esta podría superar los 10 millones de euros y ser el verdadero récord.

Artemisia Gentileschi (1593- hacia 1654), hija del también pintor Orazio, vivió y pintó en Florencia, Roma, Venecia, Nápoles y en la corte de Carlos I de Inglaterra.

Artemisia Gentileschi. Autorretrato como santa Catalina de Alejandría. Óleo sobre tabla. 32,3 x 24,6 cm.

La Magdalena de Washington fue pintada seguramente en su segunda estancia en Roma, entre 1620 y 1626 o 1627. No se puede evitar la comparación con el Éxtasis de santa Teresa que Gian Lorenzo Bernini esculpirá un par de décadas después.

Esta Magdalena apareció en el sur de Francia en 2011 y posteriormente fue publicada por Gianni Papi. Ya ostentaba un récord de la artista al ser adquirida en 2014 por 865.500 euros. Ahora, sabemos que la acaba de comprar la National Gallery de Washington a una colección privada por una suma no revelada.

Straussman-Pflanzer, conservadora del museo estadounidense, aseguró en rueda de prensa que la Magdalena recién adquirida no necesita restauración y que únicamente será sometida a unos análisis técnicos. También añadió que la institución ha adquirido un marco del siglo XVII en Suiza para exponer la obra a partir de finales de febrero, junto al Tocador de laúd de su padre Orazio.

Al anuncio de esta compra por parte del museo americano, se suma la noticia de un nuevo récord para la artista en subasta: el Autorretrato como santa Catalina de Alejandría que ofrecía Christie’s.

Hasta ahora la marca mundial era una Lucrecia por la que se pagaron 4,78 millones de euros en una subasta de Artcurial en París, pintura que dos años después acabaría el Museo J. Paul Getty. Pues bien, desde ayer esa cifra se ha visto superada. Los 4,81 millones de euros conseguidos por su Autorretrato son, por poco, el nuevo récord en subasta de Artemisia.

Es bueno recordar al respecto que el precio más alto pagado por una obra de arte antiguo de una artista se alcanzó en Nueva York en 2019, cuando Élisabeth Louise Vigée Le Brun vendió por 7,2 millones de dólares su Retrato del embajador Muhammad Dervish Khan.

