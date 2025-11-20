Bertsoladies: donde late el barrio

En Pamplona hay tres mujeres que han formado uno de los grupos de rap más originales de la región: las Bertsoladies.
El 21 de noviembre 2025,
cuando el reloj marque las 20:00,
el Garazi dejará de ser un bar
para convertirse en territorio sagrado.
Ahí, donde la gente entra sin saber
que va a salir distinta.
Un concierto de Bertsoladies
no se escucha…
se respira.
Te invade.
Te agarra de la ropa
y te dice:
“Mira bien. Esto acaba de empezar.”
Zirze.
Satrus.
Sayen.
Bertsoladies.
Tres voces que se cruzan,
tres caminos que se juntan,
tres razones para estar ahí
el día en que el barrio
empiece a rimar distinto.
En esta ciudad donde las esquinas guardan historias,
hay un latido nuevo que sube desde abajo.
No viene de modas…
viene de voces.
Viene de verdad.
Tres mujeres.
Tres pulsos distintos.
Tres formas de pisar el mundo
con la misma determinación:
ser ellas, sin pedir permiso.
Zirze rompe el silencio como quien abre una grieta en la noche.
Satrus convierte cada palabra en geometría afilada.
Y Sayen te mira,
y con una sola frase
te cambia el aire.
No imitan.
No copian.
No buscan encajar en ningún molde.
Ellas son su propio molde:
crudo, limpio, directo.
Piel de calle,
y alma de algo que está por venir.