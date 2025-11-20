Bertsoladies: donde late el barrio

En Pamplona hay tres mujeres que han formado uno de los grupos de rap más originales de la región: las Bertsoladies.

El 21 de noviembre 2025,

cuando el reloj marque las 20:00,

el Garazi dejará de ser un bar

para convertirse en territorio sagrado.

Ahí, donde la gente entra sin saber

que va a salir distinta.

Un concierto de Bertsoladies

no se escucha…

se respira.

Te invade.

Te agarra de la ropa

y te dice:

“Mira bien. Esto acaba de empezar.”

Zirze.

Satrus.

Sayen.

Bertsoladies.



Tres voces que se cruzan,

tres caminos que se juntan,

tres razones para estar ahí

el día en que el barrio

empiece a rimar distinto.

En esta ciudad donde las esquinas guardan historias,

hay un latido nuevo que sube desde abajo.

No viene de modas…

viene de voces.

Viene de verdad.