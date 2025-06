‘Dioses, patrias y reyes’, de Greta Alfaro

(Navarra.es, 15/05/2025) – El Museo del Carlismo de Estella-Lizarra ha inaugurado hoy, dentro de la programación del Día Internacional de los Museos, la exposición temporal ‘Dioses, patrias y reyes’, propuesta de la artista navarra Greta Alfaro que se enmarca en el programa ‘Reflexiones desde el arte contemporáneo’.

El programa, que cumple este año su séptima edición, ofrece la visión de diferentes creadoras y creadores que interpelan desde sus respectivas disciplinas artísticas sobre la temática del museo aportando nuevos puntos de vista al relato histórico por medio de obras artísticas que pasarán a formar parte de la colección del museo. De este modo, el museo contribuye al fomento y a la promoción del arte contemporáneo en Navarra.

El director general de Cultura-Institución Príncipe de Viana, Ignacio Apezteguia, ha participado en el acto de inauguración. También han estado la directora del Servicio de Museos, Susana Irigaray, el director del Museo del Carlismo, Iñaki Urricelqui, y la propia artista, Greta Alfaro.

La obra propuesta por Greta Alfaro, ‘Dioses, patrias y reyes’, consiste en una videocreación (video monocanal, 4K, color, sonido, 16:9) de 12 minutos y 11 segundos de duración instalada en una de las salas del museo, en la que, como señala Fernando Golvano en uno de los textos que acompañan la muestra, la autora navarra aborda la memoria de los conflictos bélicos desde su condición de artista a través de una propuesta artística que “no ilustra o cuestiona esa historia desde presupuestos académicos, sino que, antes bien, lo hace mediante un dispositivo poético-visual, una forma abierta cuyos sentidos se imbrican en significaciones morales y políticas que cada cual puede recrear desde su experiencia y bagajes”.

La instalación podrá verse desde hoy hasta el 3 de agosto, con acceso gratuito, en el horario habitual del museo, de martes a sábado, de 10 a 14 horas y de 16 a 19 horas, y domingos y festivos, de 11 a 14 horas.



Greta Alfaro (Pamplona, 1977)

Artista visual, vive y trabaja entre Reino Unido y España. Es licenciada en Bellas Artes por la Universidad Politécnica de Valencia y Máster en Fotografía en el Royal College of Art de Londres. Ha recibido premios como el de la Fundación Enaire de Fotografía, Premio Nebrija Crea, Carapelli for Art, Fundación Unicaja, Fundación Cañada Blanch, Generaciones de la Fundación Montemadrid, o El Cultural de Fotografía, y becas como Multiverso de la Fundación BBVA o la Beca CAM de Artes Plásticas. Ha sido artista residente en Glynn Vivian Art Gallery en Gales, Academia de España en Roma, Casa de Velázquez en Madrid o Fundación BilbaoArte. Entre sus exposiciones individuales destacan Greta Alfaro en 2024 en el Festival de Fotografía de Landskrona, Suecia, Presentimiento en PhotoEspaña 2023 en la sala DKV Zaragoza, Visiones Contemporáneas en 2022 en DA2 Salamanca, Fornacalia en 2021 en Cooke Latham Gallery de Londres, En las alas de un murciélago en 2020 en la UMH de Elche, Decimocuarta estación en 2019 en la Fundación BBVA Madrid, Comedias a honor y gloria en 2016 en La Gallera Valencia, In ictu oculi en 2015 en Flint Institute of Arts Michigan, Still Life with Books en 2015 en Museo Artium de Vitoria-Gasteiz, In Praise of the Beast en 2013 en Museum of Contemporary Art de Hiroshima, Japón e Invención en 2012 en el Museo ExTeresa de Ciudad de México. Asimismo, expone regularmente en la Galería Rosa Santos, quien la representa en España. También ha realizado los proyectos site-specific A Very Crafty and Tricky Contrivance, con Genesis Foundation en 2012 y I Will Not Hesitate to React Spiritually con Roaming Room en 2019, ambos en Londres. Ha participado en numerosas exposiciones colectivas en lugares como Kiasma en Helsinki, Whitechapel Gallery, Institute of Contemporary Art, Saatchi Gallery en Londres; Centro Cultural Banco do Brasil en Brasilia; Bass Museum of Art en Miami; La Conciergerie en París; Künstlerhaus Bethanien en Berlín; Centre d’Arts Santa Mònica en Barcelona, La Casa Encendida y Centro Conde Duque en Madrid, y en festivales de cine como el International Film Festival Rotterdam 2011. Actualmente es vocal del patronato del Centro de Arte Contemporáneo Huarte, en Navarra.

Navarra.es, 15/05/2025 – El Museo del Carlismo inaugura ‘Dioses, patrias y reyes’, de Greta Alfaro