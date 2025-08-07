El fin de semana (8 – 10 agosto 2025) en Navarra y Gipuzkoa

(Onda International) – Los principales eventos artístico‑culturales en Navarra el fin de semana (8 – 10 agosto 2025):

Navarra

Aurora Beltrán – Salas de Música en la Calle (Roncal)

Cuándo: Viernes 8 de agosto a las 20:00 h.

Viernes 8 de agosto a las 20:00 h. Dónde: Errota, Roncal.

Errota, Roncal. Qué: Concierto al aire libre gratuito de estilo pop-rock, organizado por el ciclo de “Salas de Música en la Calle” que lleva conciertos desde espacios privados a entornos públicos en Navarra.

Gipuzkoa

Irungo Euskal Jira (Irun)

Una festividad tradicional con una rica agenda cultural:

Viernes 8 de agosto

17:45 – Desfile de gigantes y cabezudos por calles como Urdanibia, Juncal, Santiago, entre otras.

18:00 – Apertura del txosna (con talos, sidra, txistorra) y “Kantu Jira” con txistularis en Plaza Urdanibia).

18:30 – Juegos infantiles y castillos hinchables en la misma plaza.

20:30 – Concierto de Matraka ElektroTxaranga.

22:30 – Concierto de Zilibito Records.

Sábado 9 de agosto

Todo el día – Concurso fotográfico “Euskal Jira”.

10:00 h – Actuaciones de txalaparta por toda la ciudad; apertura del txosna y exposición/venta de artesanía en el Antiguo Hospital hasta las 14:30 h.

11:00 h – Desfile tradicional por itinerario emblemático (Mendelu, Fuenterrabía, Plaza San Juan… hasta Plaza Urdanibia).

12:45 h – Interpretación de “Agur Jauna” y “Gernikako Arbola” por txistularis e Banda Municipal de Irun, seguida de exposición de gurdias hasta las 17:00 h.

Donostiako Piratak (Semana Pirata)

Festividad popular paralela a la Semana Grande:

Del 9 al 16 de agosto , con inicio el sábado 9 acompañado de comidas de cofradías, prechupinazo y conciertos.

, con inicio el sábado 9 acompañado de comidas de cofradías, prechupinazo y conciertos. Se incluyen ferias artesanales, monólogos, romerías, pasacalles transfeministas, concursos, talleres infantiles, comidas y cenas comunitarias, y el tradicional “Abordaje de Niñxs”.

Aste Nagusia (Semana Grande – Donostia)

Inicia el 9 de agosto con el cañonazo, esta vez protagonizado por el Banco de Alimentos y la Asociación Vecinal de Amara Berr.

con el cañonazo, esta vez protagonizado por el Banco de Alimentos y la Asociación Vecinal de Amara Berr. Incluye 387 actividades en 34 espacios: conciertos (Leire Martínez, OBK, Morodo…), desfiles de gigantes y cabezudos, deporte rural, concursos gastronómicos, piromusical, espectáculos láser, teatro, circo, festivales de cine marítimo, niños, verbenas, y más.

60º Concurso Internacional de Fuegos Artificiales en La Concha, cada noche diferentes exhibiciones pirotécnicas con reflejo sobre el mar.

Estropadas – Hondarribia

Sábado 9 y domingo 10 de agosto: Tres regatas de traineras acompañadas de actos festivos, organizadas por el ayuntamiento y el club local de remo.

