Guía de los principales eventos artísticos y culturales en Navarra (12-14 septiembre 2025)

Guía cultural de Navarra · 12-14 septiembre 2025

🌆 Pamplona y comarca

Pamplona arranca el fin de semana con mucho movimiento. El XVI Salón del Cómic de Navarra llena la ciudad de viñetas, autores y mesas redondas, mientras que la presentación del libro “Villaventosa” en la Sala Ámbito Cultural (El Corte Inglés) invita a una pausa literaria el viernes por la tarde. La noche universitaria tiene cita en la Sala Zentral, con el “University Weekend: VI De Copas”, un encuentro festivo que combina música y ambiente estudiantil.

El sábado, el gran protagonista es el Groove Festival en el Navarra Arena, con un cartel de lujo encabezado por Trueno, Juan Magán y Micro TDH, seguido de la propuesta gratuita y sorprendente de “Multiperspectivas#3” en la Ciudadela, que mezcla teatro, danza, circo y performance bajo las estrellas.

🌿 Zona norte y montañosa

El programa Kultur 2025 hace parada en Donamaria el viernes con el concierto de Rig3l, un joven músico de Goizueta que aporta frescura al inicio del fin de semana. Un plan perfecto para disfrutar de la música en un entorno más íntimo, lejos del bullicio de la capital.

🌻 Zona media

La cultura se traslada a Murillo el Fruto el sábado con la compañía Ido Loca y su espectáculo ¡Qué circo de mujer!, una propuesta de teatro-circo que derrocha creatividad y energía femenina. El domingo la cita es en Arellano, donde el Nafarroako Dantzarien Biltzarra reúne a dantzaris y músicos para mostrar la riqueza de las danzas tradicionales navarras.

🌾 Ribera y sur de Navarra

En Tudela, el Mercado Medieval se extiende durante todo el fin de semana, transformando sus calles en un viaje al pasado con artesanía, gastronomía y recreaciones históricas. Muy cerca, en Valtierra, la noche del sábado se celebra el Día de la Calabaza con el café-concierto del grupo Puro Relajo, donde música y tradición popular se dan la mano.

🌱 Comarca de Pamplona

Noáin acoge desde el viernes la X Feria Ecológica en el Parque de los Sentidos: un espacio para descubrir productos sostenibles, alimentación saludable y ambiente familiar en clave verde.

👉 Navarra despliega este fin de semana una agenda que va de los grandes festivales en Pamplona a la tradición popular en los pueblos, pasando por teatro, danza, cómic y gastronomía. Una invitación a elegir tu propia ruta cultural y dejarte llevar.

