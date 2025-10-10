Eventos artísticos y culturales en Navarra el fin de semana

(Onda International) – Navarra Cultural Weekend

🎬 Navarra del 10 al 12 de octubre: fin de semana con arte, risas y melodías

Olvida el “no hay nada que hacer” — ese fin de semana Navarra se convierte en una enorme fiesta cultural con sabor, sonidos y horas para exprimir el alma.

Viernes 10 de octubre

Arranca con garra: Leiva aterriza en el Navarra Arena a las 22:00 h para hacernos cantar a voz en grito los himnos de su discografía. Si prefieres algo más íntimo y con toques de comedia, en Baluarte (Pamplona) se puede asistir al monólogo de Carmen Romero & Bianca Kovacs, dentro del Festival Muak. En Tudela, la noche vibra con The Flaming Shakers, un tributo a The Beatles que revivirá grandes himnos con guitarras y nostalgia pop.

Sábado 11 de octubre

Si te despiertas temprano, puedes darte un paseo cultural por el programa Girando por Navarra / Bira Nafarroan, donde ese día actúa Raúl Vital (música) como parte de esa gira dinámica entre localidades. En Tudela, hay doblete: por la mañana (o mediodía) puede haber actividad cultural urbana (concertillos, callejero) y a mediodía una función teatral o musical (consulta la agenda local). Además, el Festival Muak continúa con Estirando el chicle en el Navarra Arena.

Domingo 12 de octubre

Para cerrar con broche, el Festival Muak trae a Leo Harlem con monólogo en Baluarte, combinación de humor, ironía y carcajadas garantizadas. Mientras tanto, en Tudela se celebra en el Teatro Gaztambide un concierto del coro Svanholm Singers (Suecia), sumando un toque internacional al repertorio local.

🎭 Resumen de sensaciones

Este fin de semana es perfecto para moverte: del gran espectáculo masivo (Leiva), al monólogo que te hace escupir la bebida de la risa, pasando por tributos, voces corales y música más serena. Tienes para elegir: cantar hasta roncar o reír hasta que te duela la mandíbula.

Más allá de la voz – Nuevo curso de Voz y Canto Online

La voz no es solo sonido, sino comunicación, identidad y presencia. Este curso representa la ocasión perfecta

para aprender a cuidarla y expresarse con plenitud a cualquier edad. www.voicefusions.com

666 99 47 36 Myriam Elorza

Onda International – Solo Arte