Eventos del 22 al 24 de agosto de 2025 en Navarra y Gipuzkoa

(Onda International) – Fin de semana cultural en Navarra y Gipuzkoa: festivales musicales, arte al aire libre y ese rollo veraniego que siempre pide una sonrisa:
Planazo cultural del 22 al 24 de agosto de 2025
Navarra
- Flamenco On Fire (Pamplona, Tudela, Viana): Deja que el tacón hable… y el corazón flote. Del 22 al 31 de agosto, el arte jondo se desparrama por varias ciudades navarras.
- Kultur: Jo & Swiss Knife. La Saga (Corella): Una cita que parece sacada de un cómic de superhéroes y navara: cultura con sabor local el 22 de agosto. ¡Prepárate para algo épico… o al menos entretenido!
- Cultur Izan (en 14 localidades navarras): Programazo que empieza el 23 de agosto y se alarga hasta finales de octubre. Danza, música vocal e instrumental, talleres, conciertos y expresiones populares. Ideal para quien quiera descubrir el folclore con un toque moderno —y por qué no, con un pellizco de “¡olé!”—.
Gipuzkoa
- Bidasoa Folk Festival (Hendaya, Hondarribia, Irun): Un festival folk que cruza fronteras (literalmente), del 22 al 24 de agosto. Música tradicional y buen rollo en tres pueblos, ¡esa es la vida!
- Katapulta Tour Gipuzkoa 2025: Nuria Culla (Irun): Show y encanto a flor de piel: el 22 de agosto por la noche en el Museo Romano Oiasso. ¿El plan ideal después de comer pintxos? Sí, señora.
- II. Getariako Ikurriña – Sari Nagusia (Getaria): El 24 de agosto a las 11:20, un guiño a la tradición vasca con un evento que suena serio pero promete encanto local.
- Fiestas de San Bartolomé (varios municipios):
- Zegama (22–26 de agosto)
- Amezketa (21–24 de agosto)
- Astigarraga-Ergobia (22–25 de agosto)
También hay festejos en Arrasate, Bidania-Goiatz, Larraul y Elgeta, todos marcados por alegría popular, txosnas, música y circo de pueblo. ¡Un clásico vasco del “fiesta mode on”!
Cronología del finde (con humor)
|Día
|Navarra
|Gipuzkoa
|22 ago
|Flamenco On Fire (Pamplona/Tudela/Viana), Kultur en Corella
|Bidasoa Folk, Nuria Culla en Irun, inicio Fiestas de San Bartolomé (Zegama, Astigarraga…)
|23 ago
|Arranca Cultur Izan en varias localidades
|Sigue Bidasoa Folk, continúan las fiestas locales
|24 ago
|Cultur Izan sigue su gira por Navarra
|Bidasoa Folk cierra, Getaria con Sari Nagusia, cierre de fiestas en Amezketa, Elgeta y Larraul
¿Qué elegir según tu mood?
- ¿Ganas de flamenco vibrante? Que empiece la fiesta con Flamenco On Fire.
- Buscas un plan íntimo y folclórico? Cultur Izan es como un abrazo cultural en tu pueblo (o uno cercano).
- Tienes vena folk y te gusta cruzar fronteras? Bidasoa Folk es impecable plan para subirte al coche y cantar en ruta.
- ¿Disfrutas del típico txoko local con conciertos inesperados? Katapulta Tour te tiene cubierto—sin necesidad de estándares.
- ¿Prefieres algo más tradicional con txoznas, pandillas y baile? Las Fiestas de San Bartolomé son puro espectáculo de pueblo: dulce, ruidoso y muy auténtico.
Extra: algo serio y cultural
- Curso de verano “Grandes relatos” (Donostia, Palacio de Miramar): Termina el 22 de agosto; si quieres leer con estilo y sin parecer un hípster, este taller, dirigido por Luisa Etxenike, puede darte ese “toque intelectual de verano”.
