Eventos del 22 al 24 de agosto de 2025 en Navarra y Gipuzkoa

(Onda International) – Fin de semana cultural en Navarra y Gipuzkoa: festivales musicales, arte al aire libre y ese rollo veraniego que siempre pide una sonrisa:

Planazo cultural del 22 al 24 de agosto de 2025

Navarra

Flamenco On Fire (Pamplona, Tudela, Viana): Deja que el tacón hable… y el corazón flote. Del 22 al 31 de agosto, el arte jondo se desparrama por varias ciudades navarras.

Kultur: Jo & Swiss Knife. La Saga (Corella) : Una cita que parece sacada de un cómic de superhéroes y navara: cultura con sabor local el 22 de agosto. ¡Prepárate para algo épico… o al menos entretenido!

Cultur Izan (en 14 localidades navarras): Programazo que empieza el 23 de agosto y se alarga hasta finales de octubre. Danza, música vocal e instrumental, talleres, conciertos y expresiones populares. Ideal para quien quiera descubrir el folclore con un toque moderno —y por qué no, con un pellizco de "¡olé!"—.

Gipuzkoa

Bidasoa Folk Festival (Hendaya, Hondarribia, Irun): Un festival folk que cruza fronteras (literalmente), del 22 al 24 de agosto. Música tradicional y buen rollo en tres pueblos, ¡esa es la vida!

Katapulta Tour Gipuzkoa 2025: Nuria Culla (Irun): Show y encanto a flor de piel: el 22 de agosto por la noche en el Museo Romano Oiasso. ¿El plan ideal después de comer pintxos? Sí, señora.

II. Getariako Ikurriña – Sari Nagusia (Getaria): El 24 de agosto a las 11:20, un guiño a la tradición vasca con un evento que suena serio pero promete encanto local.

Fiestas de San Bartolomé (varios municipios): Zegama (22–26 de agosto) Amezketa (21–24 de agosto) Astigarraga-Ergobia (22–25 de agosto)

También hay festejos en Arrasate, Bidania-Goiatz, Larraul y Elgeta, todos marcados por alegría popular, txosnas, música y circo de pueblo. ¡Un clásico vasco del “fiesta mode on”!



Cronología del finde (con humor)

Día Navarra Gipuzkoa 22 ago Flamenco On Fire (Pamplona/Tudela/Viana), Kultur en Corella Bidasoa Folk, Nuria Culla en Irun, inicio Fiestas de San Bartolomé (Zegama, Astigarraga…) 23 ago Arranca Cultur Izan en varias localidades Sigue Bidasoa Folk, continúan las fiestas locales 24 ago Cultur Izan sigue su gira por Navarra Bidasoa Folk cierra, Getaria con Sari Nagusia, cierre de fiestas en Amezketa, Elgeta y Larraul

¿Qué elegir según tu mood?

¿Ganas de flamenco vibrante? Que empiece la fiesta con Flamenco On Fire.

Que empiece la fiesta con Flamenco On Fire. Buscas un plan íntimo y folclórico? Cultur Izan es como un abrazo cultural en tu pueblo (o uno cercano).

Cultur Izan es como un abrazo cultural en tu pueblo (o uno cercano). Tienes vena folk y te gusta cruzar fronteras? Bidasoa Folk es impecable plan para subirte al coche y cantar en ruta.

Bidasoa Folk es impecable plan para subirte al coche y cantar en ruta. ¿Disfrutas del típico txoko local con conciertos inesperados? Katapulta Tour te tiene cubierto—sin necesidad de estándares.

Katapulta Tour te tiene cubierto—sin necesidad de estándares. ¿Prefieres algo más tradicional con txoznas, pandillas y baile? Las Fiestas de San Bartolomé son puro espectáculo de pueblo: dulce, ruidoso y muy auténtico.

Extra: algo serio y cultural

Curso de verano “Grandes relatos” (Donostia, Palacio de Miramar): Termina el 22 de agosto; si quieres leer con estilo y sin parecer un hípster, este taller, dirigido por Luisa Etxenike, puede darte ese “toque intelectual de verano”.

