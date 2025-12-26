🎄✨ EDIZIONE SPECIALE NATALIZIA
WEEKEND NEL LEVANTE GENOVESE
26 – 28 DICEMBRE 2025
Natale è passato, i regali sono stati scartati (più o meno bene), il panettone è ancora lì…
e il Levante Genovese risponde come sa fare meglio: luci, mare, borghi, musica e valli che profumano di inverno vero.
📅 VENERDÌ 26 DICEMBRE – SANTO STEFANO
✨ Chiavari – Natale sotto i Portici (edizione Santo Stefano)
Il giorno perfetto per uscire “senza fretta”: portici illuminati, passeggio lento, negozi aperti e gente che dice:
“Facciamo solo due passi” (spoiler: saranno venti).
Ironico: Il 26 dicembre è il giorno in cui cammini per digerire… e mangi di nuovo.
🎷 Lavagna – More Jazz Experience: Christmas After-Dinner
Jazz caldo e rilassante, ideale dopo i pranzi infiniti del 25.
Ironico: Non capisci tutto, ma ti senti profondamente d’accordo con la musica.
🖼️ Sestri Levante – Mostra Invernale a Palazzo Fascie
Arte, silenzio e mare fuori dalla finestra.
Ironico: Perfetta per sentirti colto mentre smaltisci il pandoro.
📅 SABATO 27 DICEMBRE
🎄 Rapallo – Christmas Festival & Villaggio Natalizio
Casette, luci, pista di pattinaggio e famiglie felici (o molto coraggiose sul ghiaccio).
Ironico: Il pattinaggio è semplice: scivoli, ridi, ti rialzi. Ripeti.
🛍️ Chiavari – Mercatini di Natale “Post-Regali”
Artigianato, decorazioni e regali… per te stesso.
Ironico: Perché se non ti fai un regalo dopo Natale, chi lo fa?
🎭 Camogli – Teatro Natalizio: Racconti di Mare e Inverno
Storie, musica e tradizione marinara.
Ironico: Esci con voglia di mare anche se fuori ci sono 8 gradi.
🌲 Val Fontanabuona – Passeggiata Invernale tra Borghi e Lucine
Camminata semplice, panorami puliti, silenzio rigenerante.
Ironico: Dura poco, ma basta per prometterti una vita più slow.
🌰 Val Graveglia – Castagnata di Fine Anno (sì, ancora)
Castagne, musica acustica e ostinazione ligure.
Ironico: Qui la castagna non segue il calendario.
📅 DOMENICA 28 DICEMBRE
🎻 Chiavari – DicembreMusica: Concerto Natalizio Finale
Archi, cori e atmosfera raccolta.
Ironico: Esci convinto di essere una persona migliore. Almeno fino a cena.
🎅 Santo Stefano d’Aveto – Natale in Montagna & Mercatino Invernale
Decorazioni, vin brulé, bancarelle e aria da fiaba.
Ironico: Se non senti lo spirito natalizio qui, probabilmente è in ferie.
🏰 Borzonasca – Abbazia di Sant’Andrea: Apertura Straordinaria Festiva
Storia, silenzio e artigianato locale.
Ironico: Abbassi la voce senza accorgertene. Succede sempre.
🥾 Val d’Aveto – Passeggiata “Tra Natale e Capodanno”
Boschi, ponti, casette in pietra e aria pulita.
Ironico: Il posto ideale per riflettere sui buoni propositi… che inizieranno a gennaio.
🌊 Camogli / Recco – Lungomare & Focaccia Post-Natale
Evento non ufficiale ma universalmente riconosciuto.
Ironico: La focaccia non conosce festività. È sempre presente.
🎄✨ RIASSUNTO NATALIZIO
- 26 dicembre: passeggi, jazz e arte 🎶
- 27 dicembre: mercatini, teatro, valli 🌲
- 28 dicembre: concerti, Aveto, abbazie e mare 🎻🌊
VUOI FAR APPARIRE LA TUA ATTIVITÀ NEL PROSSIMO VIDEO SETTIMANALE ?