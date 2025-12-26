🎄✨ EDIZIONE SPECIALE NATALIZIA

WEEKEND NEL LEVANTE GENOVESE

26 – 28 DICEMBRE 2025

Natale è passato, i regali sono stati scartati (più o meno bene), il panettone è ancora lì…

e il Levante Genovese risponde come sa fare meglio: luci, mare, borghi, musica e valli che profumano di inverno vero.

📅 VENERDÌ 26 DICEMBRE – SANTO STEFANO

✨ Chiavari – Natale sotto i Portici (edizione Santo Stefano)

Il giorno perfetto per uscire “senza fretta”: portici illuminati, passeggio lento, negozi aperti e gente che dice:

“Facciamo solo due passi” (spoiler: saranno venti).

Ironico: Il 26 dicembre è il giorno in cui cammini per digerire… e mangi di nuovo.

🎷 Lavagna – More Jazz Experience: Christmas After-Dinner

Jazz caldo e rilassante, ideale dopo i pranzi infiniti del 25.

Ironico: Non capisci tutto, ma ti senti profondamente d’accordo con la musica.

🖼️ Sestri Levante – Mostra Invernale a Palazzo Fascie

Arte, silenzio e mare fuori dalla finestra.

Ironico: Perfetta per sentirti colto mentre smaltisci il pandoro.

📅 SABATO 27 DICEMBRE

🎄 Rapallo – Christmas Festival & Villaggio Natalizio

Casette, luci, pista di pattinaggio e famiglie felici (o molto coraggiose sul ghiaccio).

Ironico: Il pattinaggio è semplice: scivoli, ridi, ti rialzi. Ripeti.

🛍️ Chiavari – Mercatini di Natale “Post-Regali”

Artigianato, decorazioni e regali… per te stesso.

Ironico: Perché se non ti fai un regalo dopo Natale, chi lo fa?

🎭 Camogli – Teatro Natalizio: Racconti di Mare e Inverno

Storie, musica e tradizione marinara.

Ironico: Esci con voglia di mare anche se fuori ci sono 8 gradi.

🌲 Val Fontanabuona – Passeggiata Invernale tra Borghi e Lucine

Camminata semplice, panorami puliti, silenzio rigenerante.

Ironico: Dura poco, ma basta per prometterti una vita più slow.

🌰 Val Graveglia – Castagnata di Fine Anno (sì, ancora)

Castagne, musica acustica e ostinazione ligure.

Ironico: Qui la castagna non segue il calendario.

📅 DOMENICA 28 DICEMBRE

🎻 Chiavari – DicembreMusica: Concerto Natalizio Finale

Archi, cori e atmosfera raccolta.

Ironico: Esci convinto di essere una persona migliore. Almeno fino a cena.

🎅 Santo Stefano d’Aveto – Natale in Montagna & Mercatino Invernale

Decorazioni, vin brulé, bancarelle e aria da fiaba.

Ironico: Se non senti lo spirito natalizio qui, probabilmente è in ferie.

🏰 Borzonasca – Abbazia di Sant’Andrea: Apertura Straordinaria Festiva

Storia, silenzio e artigianato locale.

Ironico: Abbassi la voce senza accorgertene. Succede sempre.

🥾 Val d’Aveto – Passeggiata “Tra Natale e Capodanno”

Boschi, ponti, casette in pietra e aria pulita.

Ironico: Il posto ideale per riflettere sui buoni propositi… che inizieranno a gennaio.

🌊 Camogli / Recco – Lungomare & Focaccia Post-Natale

Evento non ufficiale ma universalmente riconosciuto.

Ironico: La focaccia non conosce festività. È sempre presente.

🎄✨ RIASSUNTO NATALIZIO

26 dicembre: passeggi, jazz e arte 🎶

passeggi, jazz e arte 🎶 27 dicembre: mercatini, teatro, valli 🌲

mercatini, teatro, valli 🌲 28 dicembre: concerti, Aveto, abbazie e mare 🎻🌊

