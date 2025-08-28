🎨 Guía de Eventos Culturales y Artísticos – Navarra & Gipuzkoa – 29 a 31 de agosto 2025

(Onda International) – ¿Qué hacer el fin de semana en Navarra y Gipuzkoa? Un poco más fresco pero aún intrigante…
🌟 Navarra
🎭 Festival de Circo “Más Difícil Todavía”
📅 27–31 ago — Tudela, Huarte, Alsasua, Viana, San Adrián
🤸♂️ Circo al aire libre con danza, música y teatro. Perfecto para toda la familia.
🎶 Flamenco On Fire
📅 28–31 ago — Pamplona
🎸 Conciertos en balcones con Tomatito, La Macanita, Duquende.
🕺 Exposiciones, actividades infantiles y talleres flamencos.
🎸 Conciertos “Salas de Música en la Calle”
📅 Verano (incluye 29–31 ago) — Pamplona y otras localidades
🎤 Rock, indie, punk, reggae y heavy metal GRATIS en la calle.
🌾 Festival Kultur 2025
📅 29–31 ago — Miranda de Arga y pueblos navarros
🎭 Espectáculos itinerantes: música, danza, teatro y circo en entornos rurales.
🪗 Cultur Izan
📅 23 ago – 31 oct — 14 localidades navarras
💃 Programa de cultura tradicional: danzas, talleres y patrimonio local.
🎟️ Teatro Amateur Ana de Velasco
📅 31 ago — Castillo de Marcilla
🎭 Teatro amateur en un castillo histórico.
🌊 Gipuzkoa
💃 Dantz Festival
📅 29–30 ago — Donostia, Anfiteatro de Miramón
🎶 Danza contemporánea con coreografías innovadoras.
🎼 Quincena Musical (cierre)
📅 29 ago — Donostia, Kursaal
🎻 Último concierto del festival clásico más prestigioso del norte.
🌸 Expo “Vistiendo un jardín”
📅 30 ago – 27 nov — Museo San Telmo, Donostia
👗 Motivos florales en textiles barrocos y arte histórico.
🍇 Visita y cata de txakolí
📅 29 ago, 11:00 — Zarautz, Talai Berri
🍷 Recorrido + cata en viñedos con vistas espectaculares.
🏘️ Visita guiada al casco viejo
📅 29 ago, 11:30 — Zarautz, Museo de Arte e Historia
🚶♂️ Recorrido patrimonial en el centro histórico.
🚤 Travesía Jaizkibel en barco
📅 29 ago, 12:00 — Pasaia
🌊 Paseo marítimo cultural por acantilados y patrimonio pesquero.
🔥 Euskal Jaiak – Desfile de antorchas
📅 31 ago — Donostia, calle 31 de agosto
🕯️ Tradicional procesión con antorchas en memoria del incendio de 1813.
📅 Resumen Exprés
|📆 Fecha
|Navarra
|Gipuzkoa
|Vie 29
|🎪 Circo / 🌾 Kultur / 🪗 Cultur Izan / 🎸 Conciertos
|💃 Dantz / 🍇 Txakolí / 🏘️ Casco viejo / 🚤 Jaizkibel
|Sáb 30
|🎪 Circo / 🌾 Kultur / 🎸 Conciertos / 🪗 Cultur Izan
|💃 Dantz / 🌸 Expo San Telmo
|Dom 31
|🎶 Flamenco On Fire / 🪗 Cultur Izan / 🎟️ Teatro Marcilla
|🎼 Quincena Musical / 🔥 Desfile antorchas
