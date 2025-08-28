🎨 Guía de Eventos Culturales y Artísticos – Navarra & Gipuzkoa – 29 a 31 de agosto 2025

(Onda International) – ¿Qué hacer el fin de semana en Navarra y Gipuzkoa? Un poco más fresco pero aún intrigante…

🌟 Navarra

🎭 Festival de Circo “Más Difícil Todavía”

📅 27–31 ago — Tudela, Huarte, Alsasua, Viana, San Adrián

🤸‍♂️ Circo al aire libre con danza, música y teatro. Perfecto para toda la familia.

🎶 Flamenco On Fire

📅 28–31 ago — Pamplona

🎸 Conciertos en balcones con Tomatito, La Macanita, Duquende.

🕺 Exposiciones, actividades infantiles y talleres flamencos.

🎸 Conciertos “Salas de Música en la Calle”

📅 Verano (incluye 29–31 ago) — Pamplona y otras localidades

🎤 Rock, indie, punk, reggae y heavy metal GRATIS en la calle.

🌾 Festival Kultur 2025

📅 29–31 ago — Miranda de Arga y pueblos navarros

🎭 Espectáculos itinerantes: música, danza, teatro y circo en entornos rurales.

🪗 Cultur Izan

📅 23 ago – 31 oct — 14 localidades navarras

💃 Programa de cultura tradicional: danzas, talleres y patrimonio local.

🎟️ Teatro Amateur Ana de Velasco

📅 31 ago — Castillo de Marcilla

🎭 Teatro amateur en un castillo histórico.

🌊 Gipuzkoa

💃 Dantz Festival

📅 29–30 ago — Donostia, Anfiteatro de Miramón

🎶 Danza contemporánea con coreografías innovadoras.

🎼 Quincena Musical (cierre)

📅 29 ago — Donostia, Kursaal

🎻 Último concierto del festival clásico más prestigioso del norte.

🌸 Expo “Vistiendo un jardín”

📅 30 ago – 27 nov — Museo San Telmo, Donostia

👗 Motivos florales en textiles barrocos y arte histórico.

🍇 Visita y cata de txakolí

📅 29 ago, 11:00 — Zarautz, Talai Berri

🍷 Recorrido + cata en viñedos con vistas espectaculares.

🏘️ Visita guiada al casco viejo

📅 29 ago, 11:30 — Zarautz, Museo de Arte e Historia

🚶‍♂️ Recorrido patrimonial en el centro histórico.

🚤 Travesía Jaizkibel en barco

📅 29 ago, 12:00 — Pasaia

🌊 Paseo marítimo cultural por acantilados y patrimonio pesquero.

🔥 Euskal Jaiak – Desfile de antorchas

📅 31 ago — Donostia, calle 31 de agosto

🕯️ Tradicional procesión con antorchas en memoria del incendio de 1813.

📅 Resumen Exprés

📆 Fecha Navarra Gipuzkoa Vie 29 🎪 Circo / 🌾 Kultur / 🪗 Cultur Izan / 🎸 Conciertos 💃 Dantz / 🍇 Txakolí / 🏘️ Casco viejo / 🚤 Jaizkibel Sáb 30 🎪 Circo / 🌾 Kultur / 🎸 Conciertos / 🪗 Cultur Izan 💃 Dantz / 🌸 Expo San Telmo Dom 31 🎶 Flamenco On Fire / 🪗 Cultur Izan / 🎟️ Teatro Marcilla 🎼 Quincena Musical / 🔥 Desfile antorchas

