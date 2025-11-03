Onda International: the waves of Arts and Culture
Halloween 2025 horror

Humor gótico y oscuro para Halloween, basado en el famoso poema de Lorenzo Stecchetti. Tétrico, terrorífico.
Olindo Guerrini, también conocido por los seudónimos de Lorenzo Stecchetti, Argìa Sbolenfi, Marco Balossardi, Giovanni Dareni, Pulinera, Bepi y Mercutio (Forlì, 4 de octubre de 1845 – Bolonia, 21 de octubre de 1916), fue un poeta y escritor italiano, bibliófilo y estudioso de la literatura italiana. Considerado un exponente de la poesía realista de la época positivista, abarcó desde la lírica intimista a la poesía dialectal y satírica (a menudo de tono anticlerical), del estilo clásico y carducciano hasta los temas anticonformistas, pre-decadentistas y naturalistas de la scapigliatura.

