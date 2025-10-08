(ArtNexus, Septiembre 2025) – Jeffrey Gibson, artista interdisciplinario y miembro de la tribu indígena Choctaw de Misisipi, ha creado cuatro esculturas figurativas a gran escala para el exterior del Met Fifth Avenue como parte de la Comisión Genesis Facade 2025. Su obra combina la cosmovisión indígena con la abstracción, el texto y el color, y critica la apropiación indebida de la cultura indígena. Este proyecto supone el sexto encargo para la fachada histórica del museo. Se podrá visitar hasta el 9 de junio de 2026.



