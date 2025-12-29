(Nota de Prensa, 11/12/25) – El Departamento de Cultura, Deporte y Turismo, a través del Instituto Navarro del Deporte y de la Actividad Física (INDAF), abrirá al público el próximo sábado, 20 de diciembre, la exposición Leyendas del Deporte, una muestra que reúne más de 200 objetos originales vinculados a hitos históricos del deporte navarro, español e internacional.

La exposición, que se podrá ver en la Sala Muralla de Baluarte de Pamplona / Iruña, ha sido producida por la Asociación Museo del Deporte, y ofrece un recorrido único por piezas emblemáticas como un Ferrari de Fórmula 1, la raqueta de Rafa Nadal, las zapatillas de Usain Bolt o un maillot de Nadia Comaneci, entre otros elementos de gran valor.

La muestra incorpora además el Txoko del deporte navarro, un espacio dedicado a deportistas de la Comunidad Foral que han protagonizado logros destacados en el ámbito nacional e internacional. Entre los objetos que podrán contemplarse figuran el uniforme de taekwondo de Gabriel Esparza, medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Sídney 2000; el maillot amarillo del Tour de Francia de 1995 de Miguel Induráin; la camiseta y flecha de la deportista María Carmen Rubio; y la equipación de la atleta Marta Mendía. Este espacio reconoce la trayectoria y el impacto del deporte navarro y sus protagonistas, incorporando referencias esenciales para la memoria colectiva de la ciudadanía.

La exposición se podrá visitar de 10:30 a 13:30 y de 17:00 a 21:00, salvo los días 24 y 31 de diciembre, cuyo horario vespertino finalizará a las 19:00. El sábado 10 de enero permanecerá cerrada en horario de mañana. Además, los días 9, 12, 13, 14, 15 y 16 de enero se recibirán visitas escolares en horario matinal.







