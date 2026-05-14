Navarra Cultural Weekend del 15 al 17 mayo 2026

Si este fin de semana tienes ganas de salir, comer, bailar, reírte o simplemente no mirar el móvil esperando que la diversión se organice sola, Navarra viene bastante bien servida.
🗓️ Viernes 15 de mayo
El día del patrón… y de ponerse fino
Pamplona y Cuenca
Semana de la Croqueta
Puedes empezar el finde con un tour de fritos por los bares de Pamplona. Plan serio, crujiente y bastante más espiritual de lo que parece.
Expofamily 2026 — Baluarte, 17:30
Arranca el viernes y sigue todo el fin de semana. Si tienes txikis, aquí tienes actividades familiares sin necesidad de inventarte un plan a última hora con cara de padre o madre resolutiva.
Chica Sobresalto — Sala Zentral, 21:00
Apertura de puertas a las 20:30. Viernes perfecto para cerrar el día con música y con esa mezcla de emoción, letras y gente entregada que tan bien se le da a Zentral.
La Verdad — Teatro Gayarre, 20:00
Si te va más el teatro que el concierto, aquí tienes una opción elegante para empezar el fin de semana con cultura y sin tener que fingir que el silencio incómodo también forma parte de la experiencia.
Comedia en inglés con Sergi Polo — Escuela Navarra de Teatro
Plan para quien quiera practicar idioma, reírse un poco y salir diciendo que su ocio también tiene valor pedagógico.
Ribera
Buñuel: San Isidro completo
Procesión a las 19:30, parrillada popular a las 20:30 y música después. Vamos, el pack entero: devoción, brasas y fiesta con continuidad emocional.
Cabanillas: Orquesta Dolche, desde las 16:00
La tarde empieza pronto y con ritmo. Si lo tuyo es la verbena de toda la vida, aquí hay bastante poco que pensar.
Fustiñana: Cata de vinos atlánticos y del norte
Plan para paladares finos o para gente que quiere beber con una excusa más bonita que “me apetecía”.
Tudela: Festival Ribera en Danza — Taller de parkour, 19:30
Gratuito. Muy bien para quien quiera algo distinto, un poco de movimiento y menos silla de lo habitual.
🗓️ Sábado 16 de mayo
Rock, risas y quererse mejor, todo en el mismo día
Pamplona y Cuenca
Autocuidado para la vida real — Baluarte, 19:00
Con Patri Psicóloga y Yolanda Cuevas. Si quieres aprender a tratarte mejor sin necesidad de irte a una montaña a abrazar árboles, aquí tienes opción urbana y razonable.
Maiatza Rock — Burlada, desde las 20:00
Con Los Tiki Phantoms y compañía. Si prefieres guitarras, volumen y un poco menos de reflexión emocional, este es tu sitio.
Paco Montalvo — “Origen” — Teatro Gayarre, 20:00
Violín, espectáculo y una de esas noches en las que salir un poco elegante parece buena idea.
Jotas navarras — Centro San José, 11:30
Por la mañana, cita con la música más nuestra. Porque el sábado también puede empezar con tradición antes de terminar con rock, verbena o lo que toque.
Ribera
Salva Reina — Teatro Gaztambide, Tudela, 20:00
Humor en Tudela y entrada a 15 euros. Precio bastante razonable para reírte sin necesidad de acabar en una cena cara intentando que alguien del grupo haga chistes.
Cascante: Fiestas de Primavera
Siguen con ambiente de Cruceta y bastante vida local. Ideal para quien entienda que una buena fiesta de pueblo sigue siendo uno de los grandes inventos colectivos.
Tudela: Festival Ribera en Danza — 12:30
Gratuito. Más cultura, más movimiento y otra excusa perfecta para decir que el sábado ha sido “muy completo”.
Tierra Estella
XXVII Ciclo Coral de Primavera — Estella-Lizarra
Plan para quienes prefieren armonía, voces y un sábado con más belleza sonora que ruido de fondo.
Pamplona / Alzuza
Museo Oteiza: proyección de “Operación H”
Buen plan si te apetece museo, cine y una tarde de esas que quedan bastante bien incluso al contarlas después.
🗓️ Domingo 17 de mayo
Domingo de museos, música y cierre digno
Pamplona y Comarca
La Pamplonesa — “¡De película!” — Teatro Gayarre, 12:00
Domingo a mediodía con banda, repertorio cinematográfico y bastante más nivel que quedarte vagueando con café y culpa.
Museo Oteiza — visitas guiadas a la colección
En Alzuza. Plan muy digno para acabar el fin de semana con algo de arte, calma y la sensación de que todavía controlas tu agenda.
Ribera
Tudela: Día Internacional de los Museos — Museo Muñoz Sola, 12:30
Gratuito. Perfecto para quien quiera un domingo tranquilo, cultural y sin tener que pagar por ello más que el paseo.
Zona Norte / Montaña
Zugarramurdi: “Dioses de la Naturaleza” — Museo de las Brujas
Plan familiar con leyendas, naturaleza y ese punto entre mágico y pedagógico que siempre queda bien, sobre todo si hay niños o ganas de bosque con relato.
Resumen rápido para gente con prisa
Si quieres un finde bien armado, yo lo vería así:
- Viernes: Chica Sobresalto o Gayarre en Pamplona, y si te tira la Ribera, Buñuel o Fustiñana.
- Sábado: Autocuidado o Paco Montalvo en Pamplona, Salva Reina en Tudela o rock en Burlada.
- Domingo: La Pamplonesa, Oteiza, Tudela cultural o Zugarramurdi con aire de leyenda.