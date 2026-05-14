Navarra Cultural Weekend del 15 al 17 mayo 2026

Si este fin de semana tienes ganas de salir, comer, bailar, reírte o simplemente no mirar el móvil esperando que la diversión se organice sola, Navarra viene bastante bien servida.

🗓️ Viernes 15 de mayo

El día del patrón… y de ponerse fino

Pamplona y Cuenca

Semana de la Croqueta

Puedes empezar el finde con un tour de fritos por los bares de Pamplona. Plan serio, crujiente y bastante más espiritual de lo que parece.

Expofamily 2026 — Baluarte, 17:30

Arranca el viernes y sigue todo el fin de semana. Si tienes txikis, aquí tienes actividades familiares sin necesidad de inventarte un plan a última hora con cara de padre o madre resolutiva.

Chica Sobresalto — Sala Zentral, 21:00

Apertura de puertas a las 20:30. Viernes perfecto para cerrar el día con música y con esa mezcla de emoción, letras y gente entregada que tan bien se le da a Zentral.

La Verdad — Teatro Gayarre, 20:00

Si te va más el teatro que el concierto, aquí tienes una opción elegante para empezar el fin de semana con cultura y sin tener que fingir que el silencio incómodo también forma parte de la experiencia.

Comedia en inglés con Sergi Polo — Escuela Navarra de Teatro

Plan para quien quiera practicar idioma, reírse un poco y salir diciendo que su ocio también tiene valor pedagógico.

Ribera

Buñuel: San Isidro completo

Procesión a las 19:30, parrillada popular a las 20:30 y música después. Vamos, el pack entero: devoción, brasas y fiesta con continuidad emocional.

Cabanillas: Orquesta Dolche, desde las 16:00

La tarde empieza pronto y con ritmo. Si lo tuyo es la verbena de toda la vida, aquí hay bastante poco que pensar.

Fustiñana: Cata de vinos atlánticos y del norte

Plan para paladares finos o para gente que quiere beber con una excusa más bonita que “me apetecía”.

Tudela: Festival Ribera en Danza — Taller de parkour, 19:30

Gratuito. Muy bien para quien quiera algo distinto, un poco de movimiento y menos silla de lo habitual.

🗓️ Sábado 16 de mayo

Rock, risas y quererse mejor, todo en el mismo día

Pamplona y Cuenca

Autocuidado para la vida real — Baluarte, 19:00

Con Patri Psicóloga y Yolanda Cuevas. Si quieres aprender a tratarte mejor sin necesidad de irte a una montaña a abrazar árboles, aquí tienes opción urbana y razonable.

Maiatza Rock — Burlada, desde las 20:00

Con Los Tiki Phantoms y compañía. Si prefieres guitarras, volumen y un poco menos de reflexión emocional, este es tu sitio.

Paco Montalvo — “Origen” — Teatro Gayarre, 20:00

Violín, espectáculo y una de esas noches en las que salir un poco elegante parece buena idea.

Jotas navarras — Centro San José, 11:30

Por la mañana, cita con la música más nuestra. Porque el sábado también puede empezar con tradición antes de terminar con rock, verbena o lo que toque.

Ribera

Salva Reina — Teatro Gaztambide, Tudela, 20:00

Humor en Tudela y entrada a 15 euros. Precio bastante razonable para reírte sin necesidad de acabar en una cena cara intentando que alguien del grupo haga chistes.

Cascante: Fiestas de Primavera

Siguen con ambiente de Cruceta y bastante vida local. Ideal para quien entienda que una buena fiesta de pueblo sigue siendo uno de los grandes inventos colectivos.

Tudela: Festival Ribera en Danza — 12:30

Gratuito. Más cultura, más movimiento y otra excusa perfecta para decir que el sábado ha sido “muy completo”.

Tierra Estella

XXVII Ciclo Coral de Primavera — Estella-Lizarra

Plan para quienes prefieren armonía, voces y un sábado con más belleza sonora que ruido de fondo.

Pamplona / Alzuza

Museo Oteiza: proyección de “Operación H”

Buen plan si te apetece museo, cine y una tarde de esas que quedan bastante bien incluso al contarlas después.

🗓️ Domingo 17 de mayo

Domingo de museos, música y cierre digno

Pamplona y Comarca

La Pamplonesa — “¡De película!” — Teatro Gayarre, 12:00

Domingo a mediodía con banda, repertorio cinematográfico y bastante más nivel que quedarte vagueando con café y culpa.

Museo Oteiza — visitas guiadas a la colección

En Alzuza. Plan muy digno para acabar el fin de semana con algo de arte, calma y la sensación de que todavía controlas tu agenda.

Ribera

Tudela: Día Internacional de los Museos — Museo Muñoz Sola, 12:30

Gratuito. Perfecto para quien quiera un domingo tranquilo, cultural y sin tener que pagar por ello más que el paseo.

Zona Norte / Montaña

Zugarramurdi: “Dioses de la Naturaleza” — Museo de las Brujas

Plan familiar con leyendas, naturaleza y ese punto entre mágico y pedagógico que siempre queda bien, sobre todo si hay niños o ganas de bosque con relato.

Resumen rápido para gente con prisa

Si quieres un finde bien armado, yo lo vería así: