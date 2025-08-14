La tercera edición de Cultur Izan

Cultur Izan es un programa de apoyo a la música, danza y expresiones verbales populares, impulsado por la Dirección General de Cultura-Institución Príncipe de Viana del Gobierno de Navarra y coordinado por el Servicio de Museos. El objetivo es apoyar la tradición en sus diversas expresiones y transformaciones, desde su base como expresión popular hasta aquellas propuestas que estilizan, evocan y reviven el pasado cultural de la Comunidad Foral.

Durante la presentación de la edición de este año, la consejera Esnaola ha recordado que fue en 2023 cuando el programa vio la luz por primera vez, y que su puesta en marcha “supuso el pistoletazo de salida a una iniciativa demandada por el sector de folklore en la Mesa de la Música, la Danza y las Expresiones verbales populares, celebrada en 2022″.

La edición de 2025 propone en total quince acciones, que se desarrollarán en diversas localidades navarras, como Pamplona / Iruña, Tudela, Tafalla, Sangüesa / Zangoza, Estella-Lizarra, Villava / Atarrabia, Irurtzun, Altsasu / Alsasua, Buñuel, Caparroso, Artajona, Aurizberri / Espinal, Noáin y Bera.

El programa ha podido conformarse gracias a la colaboración de los ayuntamientos, que han cedido sus espacios escénicos, y de otras entidades como el Museo de Navarra, el Museo Etnológico de Navarra “Julio Caro Baroja”, el Museo Muñoz Sola de Arte Moderno y la Ciudad de la Música del Departamento de Educación.

La parte musical y formativa del programa se desarrollará desde el 23 de agosto hasta el 31 de octubre. El acceso a todas las actividades será gratuito, libre hasta completar aforo en los espectáculos y previa inscripción en los talleres formativos.

El programa de la edición 2025 de Cultur Izan puede consultarse en el siguiente enlace.

Programa Cultur Izan 2025