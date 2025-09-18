Las siluetas de Kara Walker

(Arte al día, Agosto 2025) – Por primera vez en Argentina y en Sudamérica, Fundación Proa presenta una exposición dedicada a la artista estadounidense, una de las figuras más influyentes del arte contemporáneo internacional.

Reconocida por sus composiciones con siluetas recortadas y su singular capacidad para articular narrativas que confrontan la historia y la cultura visual, Kara Walker (Stockton, California, 1969) ha construido un lenguaje inconfundible que combina belleza, ironía y crudeza conceptual. La muestra, que podrá visitarse entre septiembre y noviembre de 2025, reúne una selección de obras realizadas entre 1994 y 2021, ofreciendo un recorrido por más de veinticinco años de producción. Desde sus grandes murales en papel —que resignifican una técnica popular del siglo XVIII— hasta esculturas en bronce, dibujos, grabados, textos y video animaciones, el proyecto conforma un panorama exhaustivo de su vasta trayectoria.

Formada en el Atlanta College of Art y en la Rhode Island School of Design, Walker alcanzó notoriedad a mediados de los años noventa cuando comenzó a trabajar piezas murales mediante la técnica del recorte en papel, creando escenas tan inquietantes como perturbadoras que dicen todo sin mostrar nada. En Fundación Proa, el público podrá aproximarse a estas emblemáticas instalaciones y también a un conjunto de piezas realizadas en otros soportes mediante los que la artista explora la materialidad, el montaje y la escala para interrogar los mecanismos simbólicos que sostienen las estructuras sociales del presente.

El dibujo ocupa un lugar central en esta muestra antológica. La artista ha desarrollado una extensa obra sobre papel que incluye grafito, acuarela, collage y tinta, con referencias abiertas a la ilustración popular, la caricatura decimonónica, los cuentos infantiles y la obra de Goya y Daumier. A esto se suman videoanimaciones como 8 Possible Beginnings (2005) y PrinceMcVeigh and the Turner Blasphemies (2021), en las que traslada su imaginario al cine de animación mediante técnicas como el stop motion y el teatro de sombras, enfatizando así su investigación crítica del lenguaje y la memoria.

Con el apoyo del Walker Art Center y la Galería Sikkema Malloy Jenkins, la muestra se desarrolla en tres salas, trazando un panorama completo de los momentos más significativos en la producción de esta artista cuya mirada cautiva y desafía al espectador.

Adriana Rosenberg, directora de la fundación, explicó cómo no solo debe pensarse a la obra de la artista como un documento exclusivo de la historia estadounidense: “Si bien muchos de sus trabajos parten de hechos concretos vinculados a la esclavitud y a la historia racial en Estados Unidos, su abordaje trasciende ese marco. Lo que ella construye tiene conexiones profundas con experiencias y procesos que también atraviesan a América Latina: las formas de violencia, la exclusión, el racismo, la desigualdad estructural y las diferentes posturas respecto de las narrativas históricas”.

El trabajo de Kara Walker “interpela desde un lugar más amplio, más ligado a la condición humana y a los mecanismos que sostienen ciertas jerarquías, en distintas geografías y momentos históricos”.

La muestra estará abierta al público a partir del 6 de septiembre hasta el mes de noviembre, 2025, en Fundación Proa, Av. Pedro de Mendoza 1929, Buenos Aires (Argentina).

