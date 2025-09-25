“Letrilla” de Ángel de Saavedra

(Speak-hopper.com, 24/09/2025) – Ángel de Saavedra, duque de Rivas (Córdoba, 1791-Madrid, 1865), poeta, dramaturgo y político. Es un personaje indispensable en la literatura española del siglo XIX cuyos textos son considerados emblemáticos del romanticismo español. El momento de transición que le tocó vivir hizo que participara de dos sensibilidades muy diferentes que tienen su reflejo en obras tan dispares como Don Álvaro, los Romances Históricos y El moro expósito.

Con Don Álvaro inició una revolución en el teatro al plasmar en él las ideas románticas captadas en su exilio; y, con los Romances Históricos, revalorizó el romance castellano y exaltó los valores de la España tradicional. Este portal ofrece una amplia colección de materiales sobre este liberal romántico.