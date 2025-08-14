Los eventos artísticos y culturales del puente de la Asunción (viernes 15 a domingo 17 de agosto de 2025) en Navarra y Gipuzkoa

(Onda International) – Los eventos artísticos y culturales del puente de la Asunción (viernes 15 -domingo 17de agosto 2025) en Navarra y Gipuzkoa con recomendaciones personalizadas:

Gipuzkoa

Semana Grande de Donostia – Aste Nagusia (9 al 16 de agosto)

Aunque gran parte de esta celebración se concentra antes del fin de semana solicitado, varias actividades continúan hasta el sábado 16:

Conciertos gratuitos, desfiles de gigantes y cabezudos, concursos, teatro, circo, danza y talleres creativos para todas las edades.

60º Concurso Internacional de Fuegos Artificiales en la bahía de La Concha.

Música en vivo a cargo de artistas como Marlon (15 de agosto) y Leire Martínez (16) en el escenario de Sagüés, con conciertos a las 23:45 h.

Quincena Musical – Ciclo de Música Contemporánea

Conciertos en el Kursaal los días 15 y 16 de agosto, con estrenos de obras contemporáneas interpretadas por grupos como KamBrass, Ensemble Bayona, Ensemble C Barré y Silboberri Txistu Elkartea.

Zarautz

15 de agosto : Visita guiada al Casco Viejo (11:30–12:30 h). Concurso de tortilla de patata y degustación de sidra en Astigarraga (día 14 y 15).

:

Ondárroa – Fiestas de Andra Mari (del 14 al 17 de agosto)

Programa festivo incluyendo pasacalles de gigantes y cabezudos, concursos de gastronomía (marmitako), charangas, conciertos de mariachis, actividades infantiles, y gran espectáculo de fuegos artificiales el día 15.

Agenda cultural general en Gipuzkoa

15 de agosto: Mercado especial de productos agrícolas y feria de arte en San Sebastián.

Navarra

Festival KULTUR 2025 (20 de junio – 21 de septiembre)

Programación veraniega que recorre diversos espacios de Navarra con conciertos, exposiciones y talleres; activo durante el puente.

“Salas de Música en la Calle”

Ciclo de conciertos gratuitos en Pamplona (calle Bosquecillo) con rock, punk, indie, reggae experimental, heavy, etc., activos durante el fin de semana del 15 al 17.

Exposición: “El conocimiento del Camino”

En Pamplona, abierta hasta el 17 de agosto, con horario de martes a sábado y domingos por la mañana.

Agenda local

Posibles eventos en Civican, como actuaciones de Soleá Morente o Manny Cavalera, referenciados para el 14 de agosto; conviene revisar más programación cercana al 15 para confirmar continuidad.

Fiestas patronales destacadas

Los Arcos (14–20 agosto) : Encierros y vaquillas: el primer encierro es el 15 a las 18:00 h; también vaquillas nocturnas (00:30–01:30) y otro encierro al mediodía (13:30–14:15).

: Burlada (14–19 agosto) : El chupinazo el día 14 marca el inicio. Del 15: procesión de la Virgen de la Asunción siguiéndola danzantes de Larratz; bailes tradicionales, sueltas de vaquillas, el toro de fuego y encierro txiqui para niños. El 17 fuegos de calderetes comunitarios con karaoke.

:

Resumen por día y zona

Zona Actividades destacadas (15–17 agosto)

Gipuzkoa Semana Grande: conciertos (Marlon el 15, Leire Martínez el 16), concursos, fuego artificiales, teatro y música contemporánea.

Quincena Musical: conciertos contemporáneos en Kursaal (15–16).

Zarautz: visita guiada e sidra.

Ondárroa: pasacalles, conciertos, marmitako, fuegos artificiales.

Navarra “Salas de Música en la Calle” en Pamplona.

Exposición “El conocimiento del Camino” hasta el 17.

KULTUR 2025 con actividades diversas.

Los Arcos: encierros y vaquillas.

Burlada: procesión, suelta de vaquillas, toro de fuego infantil, calderetes y karaoke (17).

🎯 Recomendaciones por Interés

👨‍👩‍👧 Familias

Ondárroa – Fiestas de Andra Mari (14–17 agosto)

Gigantes y cabezudos, concursos gastronómicos, pasacalles y fuegos artificiales. Ambiente marinero y muy seguro para ir con niños.

Zarautz – Visita guiada al Casco Viejo (15 agosto)

Ruta a pie adaptada para todas las edades, con historias y curiosidades.

Burlada – Encierro txiki y toro de fuego infantil (15 agosto)

Ideal para que los peques vivan la tradición sin peligro real.

🎶 Música

Semana Grande de Donostia

15 agosto: Marlon en Sagüés (23:45 h) – pop español con ambiente joven.

16 agosto: Leire Martínez (ex La Oreja de Van Gogh) – pop melódico y festivo.

Cada noche: conciertos gratuitos y DJ sets en diferentes zonas.

Quincena Musical – Música contemporánea (Kursaal, 15–16 agosto)

Conciertos de alto nivel para quienes buscan algo más sofisticado.

Salas de Música en la Calle – Pamplona

Rock, punk, indie, reggae experimental en ambiente alternativo.

🤝 Conocer gente nueva

Sagüés (Donostia) durante Semana Grande

Punto de encuentro de jóvenes y viajeros internacionales, especialmente en conciertos y zona de bares cercanos.

Burlada – Calderetes comunitarios y karaoke (17 agosto)

Actividad popular donde compartes mesa y charla con locales.

Ondárroa – Concurso de marmitako

Cocinar y comer en la calle fomenta mucha interacción.

🏛️ Tradiciones

Procesión de la Virgen de la Asunción en Burlada (15 agosto)

Con danzantes de Larratz, música tradicional y ambiente festivo.

Encierros de Los Arcos (15 y 17 agosto)

Fiesta taurina con tradición navarra.

Pasacalles y danzas en Ondárroa

Mezcla de cultura marinera y vasca.

📌 Itinerario sugerido (si quieres moverte entre Navarra y Gipuzkoa)

Viernes 15 – Mañana en Zarautz (visita guiada) → tarde/noche en Donostia (concierto de Marlon y fuegos artificiales).

Sábado 16 – Mañana en Ondárroa (pasacalles) → tarde en Donostia (Leire Martínez y ambiente Aste Nagusia).

Domingo 17 – Día en Burlada (calderetes, karaoke y fin de fiestas) o encierro en Los Arcos.

