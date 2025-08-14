Los eventos artísticos y culturales del puente de la Asunción (viernes 15 a domingo 17 de agosto de 2025) en Navarra y Gipuzkoa

(Onda International) – Los eventos artísticos y culturales del puente de la Asunción (viernes 15 -domingo 17de agosto 2025) en Navarra y Gipuzkoa con recomendaciones personalizadas:
Gipuzkoa
Semana Grande de Donostia – Aste Nagusia (9 al 16 de agosto)
Aunque gran parte de esta celebración se concentra antes del fin de semana solicitado, varias actividades continúan hasta el sábado 16:
- Conciertos gratuitos, desfiles de gigantes y cabezudos, concursos, teatro, circo, danza y talleres creativos para todas las edades.
- 60º Concurso Internacional de Fuegos Artificiales en la bahía de La Concha.
- Música en vivo a cargo de artistas como Marlon (15 de agosto) y Leire Martínez (16) en el escenario de Sagüés, con conciertos a las 23:45 h.
Quincena Musical – Ciclo de Música Contemporánea
- Conciertos en el Kursaal los días 15 y 16 de agosto, con estrenos de obras contemporáneas interpretadas por grupos como KamBrass, Ensemble Bayona, Ensemble C Barré y Silboberri Txistu Elkartea.
Zarautz
- 15 de agosto:
- Visita guiada al Casco Viejo (11:30–12:30 h).
- Concurso de tortilla de patata y degustación de sidra en Astigarraga (día 14 y 15).
Ondárroa – Fiestas de Andra Mari (del 14 al 17 de agosto)
- Programa festivo incluyendo pasacalles de gigantes y cabezudos, concursos de gastronomía (marmitako), charangas, conciertos de mariachis, actividades infantiles, y gran espectáculo de fuegos artificiales el día 15.
Agenda cultural general en Gipuzkoa
- 15 de agosto: Mercado especial de productos agrícolas y feria de arte en San Sebastián.
Navarra
Festival KULTUR 2025 (20 de junio – 21 de septiembre)
- Programación veraniega que recorre diversos espacios de Navarra con conciertos, exposiciones y talleres; activo durante el puente.
“Salas de Música en la Calle”
- Ciclo de conciertos gratuitos en Pamplona (calle Bosquecillo) con rock, punk, indie, reggae experimental, heavy, etc., activos durante el fin de semana del 15 al 17.
Exposición: “El conocimiento del Camino”
- En Pamplona, abierta hasta el 17 de agosto, con horario de martes a sábado y domingos por la mañana.
Agenda local
- Posibles eventos en Civican, como actuaciones de Soleá Morente o Manny Cavalera, referenciados para el 14 de agosto; conviene revisar más programación cercana al 15 para confirmar continuidad.
Fiestas patronales destacadas
- Los Arcos (14–20 agosto):
- Encierros y vaquillas: el primer encierro es el 15 a las 18:00 h; también vaquillas nocturnas (00:30–01:30) y otro encierro al mediodía (13:30–14:15).
- Burlada (14–19 agosto):
- El chupinazo el día 14 marca el inicio.
- Del 15: procesión de la Virgen de la Asunción siguiéndola danzantes de Larratz; bailes tradicionales, sueltas de vaquillas, el toro de fuego y encierro txiqui para niños.
- El 17 fuegos de calderetes comunitarios con karaoke.
Resumen por día y zona
|Zona
|Actividades destacadas (15–17 agosto)
|Gipuzkoa
|Semana Grande: conciertos (Marlon el 15, Leire Martínez el 16), concursos, fuego artificiales, teatro y música contemporánea.
Quincena Musical: conciertos contemporáneos en Kursaal (15–16).
Zarautz: visita guiada e sidra.
Ondárroa: pasacalles, conciertos, marmitako, fuegos artificiales.
|Navarra
|“Salas de Música en la Calle” en Pamplona.
Exposición “El conocimiento del Camino” hasta el 17.
KULTUR 2025 con actividades diversas.
Los Arcos: encierros y vaquillas.
Burlada: procesión, suelta de vaquillas, toro de fuego infantil, calderetes y karaoke (17).
🎯 Recomendaciones por Interés
👨👩👧 Familias
Ondárroa – Fiestas de Andra Mari (14–17 agosto)
Gigantes y cabezudos, concursos gastronómicos, pasacalles y fuegos artificiales. Ambiente marinero y muy seguro para ir con niños.
Zarautz – Visita guiada al Casco Viejo (15 agosto)
Ruta a pie adaptada para todas las edades, con historias y curiosidades.
Burlada – Encierro txiki y toro de fuego infantil (15 agosto)
Ideal para que los peques vivan la tradición sin peligro real.
🎶 Música
Semana Grande de Donostia
15 agosto: Marlon en Sagüés (23:45 h) – pop español con ambiente joven.
16 agosto: Leire Martínez (ex La Oreja de Van Gogh) – pop melódico y festivo.
Cada noche: conciertos gratuitos y DJ sets en diferentes zonas.
Quincena Musical – Música contemporánea (Kursaal, 15–16 agosto)
Conciertos de alto nivel para quienes buscan algo más sofisticado.
Salas de Música en la Calle – Pamplona
Rock, punk, indie, reggae experimental en ambiente alternativo.
🤝 Conocer gente nueva
Sagüés (Donostia) durante Semana Grande
Punto de encuentro de jóvenes y viajeros internacionales, especialmente en conciertos y zona de bares cercanos.
Burlada – Calderetes comunitarios y karaoke (17 agosto)
Actividad popular donde compartes mesa y charla con locales.
Ondárroa – Concurso de marmitako
Cocinar y comer en la calle fomenta mucha interacción.
🏛️ Tradiciones
Procesión de la Virgen de la Asunción en Burlada (15 agosto)
Con danzantes de Larratz, música tradicional y ambiente festivo.
Encierros de Los Arcos (15 y 17 agosto)
Fiesta taurina con tradición navarra.
Pasacalles y danzas en Ondárroa
Mezcla de cultura marinera y vasca.
📌 Itinerario sugerido (si quieres moverte entre Navarra y Gipuzkoa)
Viernes 15 – Mañana en Zarautz (visita guiada) → tarde/noche en Donostia (concierto de Marlon y fuegos artificiales).
Sábado 16 – Mañana en Ondárroa (pasacalles) → tarde en Donostia (Leire Martínez y ambiente Aste Nagusia).
Domingo 17 – Día en Burlada (calderetes, karaoke y fin de fiestas) o encierro en Los Arcos.
