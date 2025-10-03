Los eventos culturales en Navarra del 3 al 5 octubre 2025

(Onda International) – Fin de semana entre eventos artísticos y culturales de Navarra

🎭 Navarra del 3 al 5 de octubre: cultura, música y un poco de chistorra

El primer fin de semana de octubre Navarra se viste de fiesta… y no hablamos solo de fiestas patronales. Entre el 3 y el 5 de octubre, la comunidad ofrece un menú cultural variado, sabroso y con toques muy nuestros.

Viernes 3 de octubre abre con fuerza. En Cintruénigo arranca la Fiesta de la Gastronomía Navarra, un clásico que combina conciertos, jotas, talleres infantiles y, por supuesto, degustaciones que ponen a prueba el cinturón de cualquiera. En Lodosa, el protagonista es rojo y con denominación propia: el pimiento del piquillo, con una jornada de exaltación que mezcla cultura y comercio. Para los más teatreros, Zizur Mayor acoge El hombre aro y la chica que buscaba a Lorca, mientras que en Tafalla suena la música con Mujeres que cantan tras el balcón. Y en Pamplona, entre libros y notas, tenemos doblete en la Biblioteca San Francisco: presentación infantil con Libres y recital poético con Trastorno de déficit de ti. Si lo tuyo es la música clásica, la Orquesta Sinfónica de Navarra regala un concierto gratuito en Civivox Mendillorri.

El sábado 4 es el día fuerte. En Fustiñana, el IV Encuentro de Danzas llena la plaza de colores y pasos tradicionales. En Cascante, las voces se alzan con la Concentración Coral de la Ribera, mientras que en Ablitas el “paloteado” celebra su vigésimo séptimo aniversario a golpe de tradición. Los peques tienen cita en Tudela con La granja de Zenón: En busca del arcoíris, un musical familiar que promete mover más que una boda flamenca. En Murchante, el cine se viste de gala con la clausura del CICOM y entrega de premios. Y si prefieres rock y compromiso, Pamplona recibe a Fermín Muguruza en el Navarra Arena, mientras la Catedral organiza sus ya famosas veladas nocturnas (aunque las entradas vuelan más rápido que un cohete).

El domingo 5 tampoco decepciona. En Tudela, el cantante de La Unión, Rafa Sánchez, protagoniza un musical autobiográfico, mientras que la ciudad también se llena de solidaridad con la Marcha contra el cáncer. En Cadreita, el Día del Asociacionismo Intercultural invita a descubrir culturas vecinas con actividades y convivencia. Y en Pamplona, el barrio de La Milagrosa se convierte en capital gastronómica gracias al Concurso Navarro de Chistorra: música, juegos, risas… y kilos de chistorra que harían llorar de emoción a cualquier navarro en el exilio.

🌟 En resumen

Este finde en Navarra es un carrusel: pasas del teatro al piquillo, de la jota a la chistorra, del rock contestatario al coro solemne. Todo ello con la garantía de que, sea lo que sea que elijas, te vas a ir con el estómago (y el corazón) lleno.

