Maruja Mallo. Máscara y compás

(ArteNexus, 07/02/26) – Maruja Mallo (Ana María Gómez González, nació en Viveiro, 1902, y falleció en Madrid, 1995) fue una de las artistas más importantes de España en el siglo XX y una figura destacada de la Generación del 27, que incluyó a personajes como Rafael Alberti, Salvador Dalí, Federico García Lorca, María Zambrano, Luis Buñuel y Rosa Chacel, entre otros. Se destaca como la representante más esencial de un colectivo de artistas que, por primera vez, ofreció una perspectiva femenina del mundo—una visión sin precedentes de la mujer moderna como activa, independiente y profesional. Mallo fue una artista innovadora que reflejó los temas de su época y anticipó muchas preocupaciones contemporáneas.

Los temas centrales de su obra incluyen la universalidad de los deseos humanos, que trascienden barreras económicas, raciales y de género; la visión del mundo como un sistema ecológico interconectado; y la capacidad del arte para revelar facetas invisibles de la realidad. El Museo Reina Sofía presenta una exposición retrospectiva cronológica basada en su colección de pinturas, que, junto con sus dibujos y archivos, ilustran toda su carrera: desde las piezas de realismo mágico y surrealismo de su primera etapa hasta las formas geométricas e imaginativas de sus creaciones posteriores. En consecuencia, sus representaciones van desde las zonas obreras de Madrid hasta las afueras, explorando la relación entre los seres humanos y la naturaleza, y situando esta conexión en un contexto más amplio donde ciencia, arte y mitología coexisten.

