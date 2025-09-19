Planes con alma para el fin de semana (Navarra, 19-21 de septiembre de 2025)

(Onda International) – Los principales eventos artísticos y culturales en Navarra

Navarra, 19-21 septiembre 2025

Este fin promete estar repleto de sorpresas para los amantes de lo cultural, lo íntimo, lo diferente… ¡y de los que buscan algo más que “el plan grande”! Aquí va una selección variada para que puedas elegir según tu humor, tus ganas o con quién salgas.

🎨 Exposiciones, museos & rincones artísticos

Polvorín de la Ciudadela (Pamplona / Iruña) tiene la expo “More than weeds” de Mikel Melero Orta . Una propuesta interesante si te gusta el arte contemporáneo que dialoga con lo natural, lo residual, la textura. Horarios: martes a sábado de 11:30-13:30 y de 18:00-20:30; domingos y festivos por la mañana.

En el Museo de Navarra estaba la antológica Mertxe Sueskun. Jugando, cuento / Jostatuz, kontatu egiten dut, pero sale de cartel el 14 de septiembre . Siendo 17-21 septiembre, ya no estará disponible. Perfecto para que te planifiques para otra exposición.

. Siendo 17-21 septiembre, ya no estará disponible. Perfecto para que te planifiques para otra exposición. Museo Universidad de Navarra (MUN) tiene horario activo y exposiciones abiertas, aunque la nueva temporada fuerte empieza justo al final de septiembre. Si estás cerca del campus, suele ser un espacio interesante para ver cosas artísticas tranquilas, conversar sobre lo expuesto, etc.

🎭 Teatro, monólogos, conciertos “de salón”

Perkele + The Clayton + The Lio en Sala Totem (Villava/Atarrabia) — viernes 19 a las 18:30. Tres bandas, buen rollo, ideal si lo tuyo es una velada musical más íntima que los festivales grandes.

— viernes 19 a las 18:30. Tres bandas, buen rollo, ideal si lo tuyo es una velada musical más íntima que los festivales grandes. Monólogo “Fulano de Tal” de Javier Antón en la Casa de Cultura de Burlada — viernes 19 a las 20:00. Plan de risas y humor local, que siempre cae bien.

en la Casa de Cultura de Burlada — viernes 19 a las 20:00. Plan de risas y humor local, que siempre cae bien. Teatro: “Que Dios nos pille confesados” en Baluarte (Pamplona) — viernes 20:00. Un espectáculo más formal, para quienes disfrutan de la escena grande del teatro.

Teatro infantil en euskera: “Kontu Kantari 2: Mendian ibiltari” — domingo 21, 17:00 en la Casa de Cultura de Olazti. Perfecto para ir con peques o simplemente reconectar con algo más suave y poético.

🎶 Conciertos “alternativos” / planes de música diferentes

En Vivo Festival con Kase.O + Delaossa + Juancho Marqués… en Navarra Arena viernes 19 desde las 17:30. Ya conocías este grande, pero conviene recordar que no todo es pequeño: hay esto para quienes quieren algo potente.

desde las 17:30. Ya conocías este grande, pero conviene recordar que no todo es pequeño: hay esto para quienes quieren algo potente. Concierto de Massy Ferguson (Seattle, USA) en la Sala Informal — sábado día 20 a las 20:30. Si te va la música internacional o algo distinto de lo habitual, este puede ser atractivo.

🏡 Otras ideas tranquilas pero con encanto

Pasear por exposiciones menores, galerías locales (muchas ciudades navarras tienen espacios pequeños donde se exponen artistas del entorno). Por ejemplo, la Ciudadela de Pamplona suele tener muestras interesantes. Coincide que hasta el 21 de septiembre siguen “More Than Weeds”.

Museos con horarios moderados: el Museo de Navarra para una mañana tranquila, y el Museo Universidad de Navarra si estás cerca y te apetece algo menos concurrido. Revisar tus tiempos: estos espacios a menudo permiten combinar con café + paseo.

🎉 Top 5 planes culturales en Navarra este finde (19–21 sep. 2025)

1. 🎤 En Vivo Festival – Hip hop a lo grande

📍 Navarra Arena, Pamplona | 🗓️ Viernes 19, desde 17:30

Kase.O celebra sus 30 años de carrera acompañado por Delaossa, Juancho Marqués, La Furia y más. Una noche para vibrar con lo mejor de la música urbana nacional.

👉 Ideal para: los que quieren empezar el finde por todo lo alto.

2. 😂 Teatro “Que Dios nos pille confesados”

📍 Baluarte, Pamplona | 🗓️ Viernes 19, 20:00

Una comedia con Josema Yuste al frente, enredos, robos y carcajadas aseguradas.

👉 Ideal para: salir del trabajo directo al humor.

3. 🎶 La Raíz – Gira Reencuentro

📍 Navarra Arena, Pamplona | 🗓️ Sábado 20, 21:00

Tras años de silencio, la banda valenciana regresa con su energía fusión de rock, reggae y mestizaje. ¡Promete ser histórico!

👉 Ideal para: cantar, saltar y recordar viejos himnos.

4. 🎨 Exposición “More than Weeds” de Mikel Melero

📍 Polvorín de la Ciudadela, Pamplona | 🗓️ Hasta el domingo 21 (11:30-13:30 y 18:00-20:30)

Arte contemporáneo que convierte lo cotidiano y lo natural en poesía visual. Perfecto para pasear, respirar y descubrir.

👉 Ideal para: tardes tranquilas con un café después.

5. 👧 Kontu Kantari 2: Mendian ibiltari (Teatro infantil en euskera)

📍 Casa de Cultura, Olazti | 🗓️ Domingo 21, 17:00

Un espectáculo entrañable para los más pequeños, lleno de canciones, cuentos y magia.

👉 Ideal para: familias o para quienes quieren un plan suave y diferente.

✨ Bonus: conciertos alternativos como Massy Ferguson (Seattle) en Sala Informal (sábado 20, 20:30) y el triple cartel Perkele + The Clayton + The Lio en Sala Totem (viernes 19, 18:30) para los que buscan ambientes más íntimos.

