Navarra Cultural Weekend – 12 al 14 de diciembre 2025

🎭 Navarra Cultural Weekend: 12 – 14 diciembre 2025

Edición “ya huele a Navidad… y también a castañas y calefacción a tope”

Navarra entra en ese momento mágico del año donde:

— Las luces están encendidas

— Los villancicos empiezan a sonar tímidamente

— Los pueblos compiten por la feria más bonita

— Y tú no sabes si ponerte abrigo, sudadera o armadura térmica

Vamos día por día 👇

🔥 VIERNES 12 DE DICIEMBRE

🎶 Pamplona – Concierto “Navidad Indie Deluxe”

Zentral · 21:00

Villancicos en versión indie. Sí, versión indie. Cuidado: crea adicción estética.

🎭 Teatro breve

Civivox Condestable · 19:00

Obras cortas y rápidas — ideales para quienes tienen la atención de un colibrí con wifi.

🖼 Exposición “Pamplona en Invierno”

Ciudadela

Fotografía en blanco, negro y “este frío sí que es arte”.

🌄 Estella-Lizarra – Feria de Navidad y productos locales

Todo el día

Quesos, artesanía y ese ambiente medieval que solo Estella sabe crear.

🍷 Los Arcos – Degustación de vinos de invierno

Casa de Cultura · 19:30

Perfecto para entrar en calor. Muy en calor.

🎤 Olite – Concierto de villancicos modernos

Iglesia de San Pedro · 20:00

Villancicos con arreglos pop. Los puristas lloran, pero funciona.

🌽 Tudela – Cine europeo “Navidad sin azúcar”

Cine Moncayo · 20:15

La típica peli profunda que te hace pensar… hasta que sales de la sala.

🎺 Corella – Concierto aplazado de Santa Cecilia

19:00

Santa Cecilia se celebra cuando haga falta. Es tradición flexible.

🎉 SÁBADO 13 DE DICIEMBRE

🎄 Pamplona – Mercado Navideño + Pasacalles

Casco Viejo · todo el día

Luces, música, puestos y gente haciendo vídeos como si esto fuera Berlín.

🎭 Gayarre – “Navarra Navidad Comedy Show”

19:00

Sketches navarros. Público navarro. Humor navarro. Sublime.

🎶 Baluarte – Concierto Sinfónico “Invierno Épico”

20:00

Sales del concierto con ganas de nieve… aunque no caiga ni un copo.

🧵 Estella-Lizarra – Concierto de música medieval navideña

Iglesia del Santo Sepulcro · 19:00

Perfecto para activar el espíritu navideño versión siglo XII.

🎺 Sangüesa – Concierto de Navidad de la Banda Municipal

19:30

La tradición musical que te activa el espíritu festivo sí o sí.

🍷 Cintruénigo – Ruta de pinchos de invierno

18:00–22:00

Pinchos especiales + vinos ricos = matemáticas navarras básicas.

🎤 Tudela – Concierto Coral de Invierno

Gaztambide · 20:00

Voces afinadas + acústica perfecta + tú sintiéndote más culto de lo normal.

✨ DOMINGO 14 DE DICIEMBRE

🎭 Pamplona – Teatro familiar “El Duende Congelado”

Civivox Mendillorri · 12:00

Para niños… y adultos que aún creen en la magia.

🎵 Pamplona – Concierto Coral Navideño

Iglesia de San Nicolás · 19:00

Villancicos nivel profesional. Ese día cantas tú mejor en la ducha.

🎨 Pamplona – Taller de acuarela navideña

Civivox Jus la Rocha · 11:00

Acuarela terapéutica. Te queda torcido → minimalismo. Te queda bien → arte nórdico.

🎒 Aibar – Paseo cultural invernal

10:30

Ideas claras: frío, paisaje bonito y gente con gorro muy decidido a pasarlo bien.

🍯 Villatuerta – Feria de dulces y postres navideños

Plaza · mañana

Turrones, rosquillas, pastel vasco… y tu fuerza de voluntad diciendo “adiós”.

🎶 Olite – Concierto de cámara en el Palacio Real

18:00

Planazo perfecto: música bonita + ambiente histórico.

❄️ EN RESUMEN

Del 12 al 14 de diciembre tienes:

✔️ música, corales, bandas, villancicos modernos

✔️ teatro y humor navarro

✔️ mercados navideños

✔️ artesanía, vino joven y pinchos

✔️ rutas, ferias y paseos culturales

✔️ ambiente navideño calidad Navarra™

Si después de esto te aburres…

igual eres la única persona en Navarra sin calefacción social.

