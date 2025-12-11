Navarra Cultural Weekend – 12 al 14 de diciembre 2025

(Onda International) – Navarra Cultural Weekend
🎭 Navarra Cultural Weekend: 12 – 14 diciembre 2025
Edición “ya huele a Navidad… y también a castañas y calefacción a tope”
Navarra entra en ese momento mágico del año donde:
— Las luces están encendidas
— Los villancicos empiezan a sonar tímidamente
— Los pueblos compiten por la feria más bonita
— Y tú no sabes si ponerte abrigo, sudadera o armadura térmica
Vamos día por día 👇
🔥 VIERNES 12 DE DICIEMBRE
🎶 Pamplona – Concierto “Navidad Indie Deluxe”
Zentral · 21:00
Villancicos en versión indie. Sí, versión indie. Cuidado: crea adicción estética.
🎭 Teatro breve
Civivox Condestable · 19:00
Obras cortas y rápidas — ideales para quienes tienen la atención de un colibrí con wifi.
🖼 Exposición “Pamplona en Invierno”
Ciudadela
Fotografía en blanco, negro y “este frío sí que es arte”.
🌄 Estella-Lizarra – Feria de Navidad y productos locales
Todo el día
Quesos, artesanía y ese ambiente medieval que solo Estella sabe crear.
🍷 Los Arcos – Degustación de vinos de invierno
Casa de Cultura · 19:30
Perfecto para entrar en calor. Muy en calor.
🎤 Olite – Concierto de villancicos modernos
Iglesia de San Pedro · 20:00
Villancicos con arreglos pop. Los puristas lloran, pero funciona.
🌽 Tudela – Cine europeo “Navidad sin azúcar”
Cine Moncayo · 20:15
La típica peli profunda que te hace pensar… hasta que sales de la sala.
🎺 Corella – Concierto aplazado de Santa Cecilia
19:00
Santa Cecilia se celebra cuando haga falta. Es tradición flexible.
🎉 SÁBADO 13 DE DICIEMBRE
🎄 Pamplona – Mercado Navideño + Pasacalles
Casco Viejo · todo el día
Luces, música, puestos y gente haciendo vídeos como si esto fuera Berlín.
🎭 Gayarre – “Navarra Navidad Comedy Show”
19:00
Sketches navarros. Público navarro. Humor navarro. Sublime.
🎶 Baluarte – Concierto Sinfónico “Invierno Épico”
20:00
Sales del concierto con ganas de nieve… aunque no caiga ni un copo.
🧵 Estella-Lizarra – Concierto de música medieval navideña
Iglesia del Santo Sepulcro · 19:00
Perfecto para activar el espíritu navideño versión siglo XII.
🎺 Sangüesa – Concierto de Navidad de la Banda Municipal
19:30
La tradición musical que te activa el espíritu festivo sí o sí.
🍷 Cintruénigo – Ruta de pinchos de invierno
18:00–22:00
Pinchos especiales + vinos ricos = matemáticas navarras básicas.
🎤 Tudela – Concierto Coral de Invierno
Gaztambide · 20:00
Voces afinadas + acústica perfecta + tú sintiéndote más culto de lo normal.
✨ DOMINGO 14 DE DICIEMBRE
🎭 Pamplona – Teatro familiar “El Duende Congelado”
Civivox Mendillorri · 12:00
Para niños… y adultos que aún creen en la magia.
🎵 Pamplona – Concierto Coral Navideño
Iglesia de San Nicolás · 19:00
Villancicos nivel profesional. Ese día cantas tú mejor en la ducha.
🎨 Pamplona – Taller de acuarela navideña
Civivox Jus la Rocha · 11:00
Acuarela terapéutica. Te queda torcido → minimalismo. Te queda bien → arte nórdico.
🎒 Aibar – Paseo cultural invernal
10:30
Ideas claras: frío, paisaje bonito y gente con gorro muy decidido a pasarlo bien.
🍯 Villatuerta – Feria de dulces y postres navideños
Plaza · mañana
Turrones, rosquillas, pastel vasco… y tu fuerza de voluntad diciendo “adiós”.
🎶 Olite – Concierto de cámara en el Palacio Real
18:00
Planazo perfecto: música bonita + ambiente histórico.
❄️ EN RESUMEN
Del 12 al 14 de diciembre tienes:
✔️ música, corales, bandas, villancicos modernos
✔️ teatro y humor navarro
✔️ mercados navideños
✔️ artesanía, vino joven y pinchos
✔️ rutas, ferias y paseos culturales
✔️ ambiente navideño calidad Navarra™
Si después de esto te aburres…
igual eres la única persona en Navarra sin calefacción social.
