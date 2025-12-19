Navarra Cultural Weekend – 19, 20 y 21 de dic. 2025

(Onda International) – Navarra Cultural Weekend
🎭 Navarra Cultural Weekend: 19 – 21 diciembre 2025
Edición “ya es Navidad, aunque sigamos diciendo que no”
Este fin de semana Navarra entra oficialmente en modo:
🎄 luces encendidas
🎶 villancicos en bucle
🛍️ compras “rápidas” que duran tres horas
🎭 y cultura por todas partes, para compensar los excesos que vienen.
Vamos por días 👇
🔥 VIERNES 19 DE DICIEMBRE
🎶 Pamplona – Concierto navideño moderno
Zentral · 21:00
Villancicos versionados, pop, folk y algún tema que no es navideño pero suena muy bien igual. Público joven, ambiente calentito y bufandas en modo decoración.
🎭 Teatro de humor
Civivox Iturrama · 20:00
Risas aseguradas para empezar el finde soltando tensiones… y olvidando que aún te faltan regalos.
🖼 Exposición “Navarra en Luz”
Ciudadela (Sala de Armas)
Fotografía y arte visual sobre la Navidad navarra: luces, calles, pueblos y gente fingiendo que no pasa frío.
🌽 Tudela – Cine especial de Navidad
Cine Moncayo · 20:15
Una peli europea “con mensaje”, ideal para sentirte profundo antes de cenar algo poco profundo.
🎺 Corella – Concierto coral navideño
Iglesia del Rosario · 19:30
Voces afinadas, ambiente recogido y ese momento en el que te emocionas sin saber muy bien por qué.
🎉 SÁBADO 20 DE DICIEMBRE
🎄 Pamplona – Mercado de Navidad + Pasacalles
Casco Viejo · todo el día
Puestos artesanos, dulces, música en la calle y gente comparando precios como si fuera Wall Street… pero con churros.
🎭 Teatro Gayarre – Comedia navarra de Navidad
19:00
Humor muy de aquí, personajes reconocibles y risas garantizadas incluso para los que “no suelen ir al teatro”.
🎶 Baluarte – Concierto sinfónico navideño
20:00
Clásicos de invierno, coros y orquesta. Sales elegante, aunque luego vuelvas a casa en zapatillas.
🍷 Estella-Lizarra – Feria artesanal pre-navideña
Todo el día
Regalos hechos a mano, productos locales y ese pensamiento recurrente: “esto lo compro para alguien… bueno, para mí”.
🎺 Sangüesa – Concierto de la Banda Municipal
19:30
Tradición, villancicos y aplausos perfectamente sincronizados.
🍢 Cintruénigo – Ruta de pinchos navideños
18:00–22:00
Pinchos especiales de Navidad. Vas “a probar uno” y vuelves habiendo probado todos.
✨ DOMINGO 21 DE DICIEMBRE
🎭 Pamplona – Teatro familiar
Civivox Mendillorri · 12:00
Cuentos, magia y niños felices. Adultos también, aunque no lo reconozcan.
🎵 Pamplona – Concierto coral en San Nicolás
19:00
Villancicos clásicos para entrar definitivamente en espíritu navideño.
🎨 Taller de acuarela navideña
Civivox Jus la Rocha · 11:00
Pintas mal → arte contemporáneo.
Pintas bien → arte nórdico.
Siempre ganas.
🍯 Villatuerta – Feria de dulces navideños
Mañana
Rosquillas, turrones, pastel vasco y tu fuerza de voluntad mirando desde lejos.
🎶 Olite – Concierto de cámara en el Palacio Real
18:00
Música elegante en un entorno espectacular. Plan redondo para cerrar el finde con clase.
🎒 Aibar – Paseo cultural invernal
10:30
Historia, paisaje y aire fresco para compensar los excesos gastronómicos del sábado.
🎁 EN RESUMEN
Del 19 al 21 de diciembre tienes en Navarra:
✔️ conciertos y corales por todas partes
✔️ teatro y humor navarro
✔️ mercados y ferias navideñas
✔️ pueblos llenos de ambiente
✔️ cultura para todos los públicos
✔️ excusas perfectas para no quedarte en casa
Si este finde te aburres…
igual ya estás mentalmente en Nochebuena.
Más allá de la voz – Nuevo curso de Voz y Canto Online
La voz no es solo sonido, sino comunicación, identidad y presencia. Este curso representa la ocasión perfecta
para aprender a cuidarla y expresarse con plenitud a cualquier edad. www.voicefusions.com
666 99 47 36 Myriam Elorza