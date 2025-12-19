Onda International: the waves of Arts and Culture
Navarra Cultural Weekend – 19, 20 y 21 de dic. 2025

(Onda International) – Navarra Cultural Weekend

🎭 Navarra Cultural Weekend: 19 – 21 diciembre 2025

Edición “ya es Navidad, aunque sigamos diciendo que no”

Este fin de semana Navarra entra oficialmente en modo:
🎄 luces encendidas
🎶 villancicos en bucle
🛍️ compras “rápidas” que duran tres horas
🎭 y cultura por todas partes, para compensar los excesos que vienen.

Vamos por días 👇

🔥 VIERNES 19 DE DICIEMBRE

🎶 Pamplona – Concierto navideño moderno

Zentral · 21:00
Villancicos versionados, pop, folk y algún tema que no es navideño pero suena muy bien igual. Público joven, ambiente calentito y bufandas en modo decoración.

🎭 Teatro de humor

Civivox Iturrama · 20:00
Risas aseguradas para empezar el finde soltando tensiones… y olvidando que aún te faltan regalos.

🖼 Exposición “Navarra en Luz”

Ciudadela (Sala de Armas)
Fotografía y arte visual sobre la Navidad navarra: luces, calles, pueblos y gente fingiendo que no pasa frío.

🌽 Tudela – Cine especial de Navidad

Cine Moncayo · 20:15
Una peli europea “con mensaje”, ideal para sentirte profundo antes de cenar algo poco profundo.

🎺 Corella – Concierto coral navideño

Iglesia del Rosario · 19:30
Voces afinadas, ambiente recogido y ese momento en el que te emocionas sin saber muy bien por qué.

🎉 SÁBADO 20 DE DICIEMBRE

🎄 Pamplona – Mercado de Navidad + Pasacalles

Casco Viejo · todo el día
Puestos artesanos, dulces, música en la calle y gente comparando precios como si fuera Wall Street… pero con churros.

🎭 Teatro Gayarre – Comedia navarra de Navidad

19:00
Humor muy de aquí, personajes reconocibles y risas garantizadas incluso para los que “no suelen ir al teatro”.

🎶 Baluarte – Concierto sinfónico navideño

20:00
Clásicos de invierno, coros y orquesta. Sales elegante, aunque luego vuelvas a casa en zapatillas.

🍷 Estella-Lizarra – Feria artesanal pre-navideña

Todo el día
Regalos hechos a mano, productos locales y ese pensamiento recurrente: “esto lo compro para alguien… bueno, para mí”.

🎺 Sangüesa – Concierto de la Banda Municipal

19:30
Tradición, villancicos y aplausos perfectamente sincronizados.

🍢 Cintruénigo – Ruta de pinchos navideños

18:00–22:00
Pinchos especiales de Navidad. Vas “a probar uno” y vuelves habiendo probado todos.

DOMINGO 21 DE DICIEMBRE

🎭 Pamplona – Teatro familiar

Civivox Mendillorri · 12:00
Cuentos, magia y niños felices. Adultos también, aunque no lo reconozcan.

🎵 Pamplona – Concierto coral en San Nicolás

19:00
Villancicos clásicos para entrar definitivamente en espíritu navideño.

🎨 Taller de acuarela navideña

Civivox Jus la Rocha · 11:00
Pintas mal → arte contemporáneo.
Pintas bien → arte nórdico.
Siempre ganas.

🍯 Villatuerta – Feria de dulces navideños

Mañana
Rosquillas, turrones, pastel vasco y tu fuerza de voluntad mirando desde lejos.

🎶 Olite – Concierto de cámara en el Palacio Real

18:00
Música elegante en un entorno espectacular. Plan redondo para cerrar el finde con clase.

🎒 Aibar – Paseo cultural invernal

10:30
Historia, paisaje y aire fresco para compensar los excesos gastronómicos del sábado.

🎁 EN RESUMEN

Del 19 al 21 de diciembre tienes en Navarra:
✔️ conciertos y corales por todas partes
✔️ teatro y humor navarro
✔️ mercados y ferias navideñas
✔️ pueblos llenos de ambiente
✔️ cultura para todos los públicos
✔️ excusas perfectas para no quedarte en casa

Si este finde te aburres…
igual ya estás mentalmente en Nochebuena.

