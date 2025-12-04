(Onda International) – Navarra Cultural Weekend



🎭 Navarra Cultural Weekend: 5 – 8 diciembre 2025

Edición “Puente largo, cultura larga, resaca larga”

Navarra entra en modo fiestas pre-navideñas, la gente sale más que los turrones, y los pueblos compiten por ver quién pone la iluminación más brillante (y quién deja blindada la factura de la luz al ayuntamiento).

Este es EL finde para no quedarse en casa.

Vamos por días 👇

🔥 VIERNES 5 DE DICIEMBRE — CALENTANDO MOTORES

🎶 Pamplona – Concierto ‘Invierno Indie’

Zentral · 21:00

Grupos locales con guitarra, sintetizador y letras tipo: “te echo de menos pero voy al Zentral”.

Ambiente joven, moderno y 90% gente con tote bag.

🎭 Teatro breve – Civivox Iturrama

20:00

Obras cortas perfectas para quienes no aguantan ni un capítulo de serie sin mirar el móvil.

Risas garantizadas.

🖼 Exposición “Navarra Iluminada” – Museo de Navarra

Todo el día

Fotografía contemporánea de luces, ciudades y pueblos navarros con espíritu navideño.

Ideal para hacerse la foto profunda-nostálgica que nadie pidió.

🌽 Ribera – Viernes 5

🎬 Tudela – Cine Europeo de Autor

Cine Moncayo · 20:00

Película tan profunda que vas a necesitar un pincho después para equilibrar inteligencia y calorías.

🎺 Corella – Concierto de órgano barroco

Iglesia del Rosario · 19:30

Perfecto para viajar al siglo XVII… y volver antes de que cierre el bar.

🔥 SÁBADO 6 DE DICIEMBRE — DÍA GRANDE DEL PUENTE

🎉 Pamplona – Mercado de Navidad + Bulevar iluminado

Plaza del Castillo · desde 11:00

Puestos artesanos, luces, chocolate caliente y gente haciendo vídeos en vertical como si fueran en Rockefeller Center.

🎭 Teatro – “Inmaculada Comedia”

Teatro Gayarre · 19:00

Humor navarro, personajes reconocibles y chistes que harían sonreír incluso a la Virgen titular del día.

🎵 Concierto de la Banda de Música La Pamplonesa

Baluarte · 18:30

Clásicos navideños y repertorio alegre para entrar en modo diciembre total.

🏘️ Pueblos – Sábado 6

🎨 Estella-Lizarra – Feria de Artesanía de Adviento

Todo el día

Regalos, decoración, quesos, vino, y compras que empiezas “para otros” y acabas “para mí”.

🎶 Sangüesa – Concierto de Santa Cecilia (versión tardía)**

Auditorio del Carmen · 19:30

Porque Santa Cecilia siempre se celebra… aunque sea tarde.

🍷 Cintruénigo – Ruta del vino joven + pinchos

18:00–22:00

El evento más peligroso del puente… para el hígado.

100% recomendable.

🕯 Puente la Reina – Exposición de acuarela invernal

Claustro del Convento

Arte suave para descansar tras tanto vino joven.

🔥 DOMINGO 7 DE DICIEMBRE — CULTURA MODO ‘SÁBADO 2.0’

🎭 Teatro familiar – “El Duende Navarrico”

Civivox Mendillorri · 12:00

Ideal para familias y adultos que todavía creen en la magia… o en los pintxos gratis.

🎵 Concierto Coral Navideño

Iglesia de San Nicolás · 19:00

Villancicos en versión elegante para los que entran en modo Navidad antes del 22.

🎨 Taller de Acuarela Exprés

Casa de Cultura de Zizur · 11:00

Pintas mal → queda minimalista.

Pintas bien → parece arte nórdico.

Win-win.

🏘️ Pueblos – Domingo 7

🎒 Baztán – Ruta cultural Amaiur

10:30

Historias, paisaje y la posibilidad de perderse… pero solo lo justo.

🎶 Sangüesa – Coro de Voces Blancas

Iglesia de Santiago · 18:00

Un concierto precioso para bajar pulsaciones.

🍯 Cascante – Feria de Producto Local

12:00–18:00

Miel, queso, vino, embutidos… todo lo que tu nevera agradece y tu dieta cuestiona.

🔥 LUNES 8 DE DICIEMBRE — LA INMACULADA (MODO FESTIVO TOTAL)

🎺 Pamplona – Concierto oficial del Día de la Inmaculada

Baluarte · 12:30

Muy elegante, muy emotivo, muy de día festivo.

🎉 Desfile y Danzas Tradicionales

Casco Antiguo · 11:00

Gigantes, grupos de danza y mucho ambiente navarro con olor a castañas.

🎨 Exposición “Navarra en Blanco” – Galería Kubo

Todo el día

Arte contemporáneo en tonos invernales. Perfecto para postureo artístico.

🏘️ Pueblos – Lunes 8

🧀 Olite – Mercadillo Medieval Navideño

Plaza · mañana y tarde

Quesos, artesanía, ambiente medieval y turistas pensando que han viajado en el tiempo.

🎶 Tudela – Concierto de la Orquesta Ciudad de Tudela

Gaztambide · 20:00

Cierre perfecto para el puente: clásico, bonito y sin resaca alcohólica.

🎉 EN RESUMEN

Del 5 al 8 de diciembre tienes:

✔️ Mercados navideños

✔️ Teatro, conciertos, exposiciones

✔️ Bandas, coros, orquestas

✔️ Rutas, arte y gastronomía

✔️ Pueblos en plena ebullición cultural

✔️ Ambientes típicos del puente (mucho abrigo y mucha calle)

Si después de esto te aburres…

igual necesitas un puente más largo.

