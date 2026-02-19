Navarra Cultural Weekend del 20 al 22 de febrero 2026

¡Toma nota, que este fin de semana del 20 al 22 de febrero Navarra no descansa! Si pensabas que tras el Carnaval la cosa se relajaba, estás muy equivocada: llega el plato fuerte con la 20.ª edición de Navartur y una agenda cultural que es pura “canela en rama”.
Aquí tienes tu hoja de ruta para no perderte ni un detalle:
Viernes 20: Viajes, Danza y un toque de Locura
- Pamplona (Baluarte – Mañana y Tarde): ¡Se abren las puertas de Navartur! Es el paraíso para las que tenemos alma de trotamundos. Este año el destino estrella es Uganda (imagínate los paisajes), pero hay de todo. Tip de amiga: Pásate por los showcookings y las catas de vino; viajar con el paladar también cuenta.
- Ansoáin (Teatro de Ansoáin – 19:30h): ¿Ganas de reír? Los de Yllana presentan “Primital Madness”. Es una comedia musical a capela que es, sencillamente, una genialidad.
- Estella (Espacio Los Llanos – 20:00h): Edu Soto llega con su show “Más vale solo que ciento volando Revolution”. Prepárate para una noche de risas aseguradas.
Sábado 21: Música de Leyenda y Acrobacias en Venecia
- Pamplona (Navarra Arena – 09:00h): Para las más madrugadoras y deportistas, están los Gladiators Arena Games. ¡Puro espectáculo de fitness para motivarte a tope!
- Pamplona (Teatro Gayarre – 18:00h y 21:00h): ¡Saca la purpurina! Llega “Dancing ABBA”. Es el tributo definitivo para cantar Mamma Mia a pleno pulmón. Hay dos pases, así que no tienes excusa.
- Pamplona (Baluarte – 19:30h): Si prefieres algo más poético, Finzi Pasca presenta “Titizé”. Es un espectáculo de circo y teatro que te traslada a la esencia de Venecia. Es como soñar despierta.
- Ribaforada y Villafranca: Siguen los coletazos del Carnaval con desfiles y concursos de disfraces por la tarde. ¡El color no se acaba!
Domingo 22: Risas finales y vuelta al mundo
- Pamplona (Baluarte – Todo el día): Última oportunidad para disfrutar de Navartur. Aprovecha para participar en los sorteos de viajes, ¡quién sabe si te toca tu próxima escapada!
- Pamplona (Teatro Gayarre – 19:00h): Cerramos el finde con el monólogo de Salva Reina: “Prohibido echarle cacahuetes al mono”. Un cierre de domingo perfecto para irse a la cama con una sonrisa de oreja a oreja.
- Valtierra (12:00h): Para los que prefieren aire puro, se celebra el XIV Duatlón de Valtierra. Un plan genial para animar a los valientes que corren y pedalean.