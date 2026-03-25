Navarra Cultural Weekend del 27 al 29 marzo 2026

¡Hola Navarra! Aquí llega la agenda del 27 al 29 de marzo: cuatro días con bastante plan, bastante música sacra y un bonito equilibrio entre cultura gratis, cultura casi gratis y cultura de “bueno, quince euros tampoco es un drama”. Esta vez el gran protagonista es el Festival de Música Sacra de Pamplona, que en su tramo final ofrece conciertos con entrada libre y otros a 15 euros.

Viernes 27

Pamplona

Festival de Música Sacra – concierto en iglesia (entrada libre)

En el tramo final del festival hay conciertos gratuitos en templos de Pamplona, con entrada libre hasta completar aforo . Si quieres plan cultural sin tocar cartera, aquí empiezas bien.

En el tramo final del festival hay conciertos gratuitos en templos de Pamplona, con . Si quieres plan cultural sin tocar cartera, aquí empiezas bien. Film Symphony Orchestra – Gira Toon Story

Baluarte · 20:00

Plan potente para viernes noche con banda sonora y emoción a lo grande.

Ribera

Tudela – Ruta histórica a Tudela

18:00 · salida desde la Torre Monreal · 3 €

Plan barato, útil y con bastante dignidad: paseíto, patrimonio y excusa perfecta para rematar luego con algo por el casco viejo.

Plan barato, útil y con bastante dignidad: paseíto, patrimonio y excusa perfecta para rematar luego con algo por el casco viejo. Tudela – Concurso de pintura para escolares

Dentro de la programación de Semana Santa 2026, Tudela mete también arte local y actividad cultural de proximidad.

Sábado 28

Pamplona

Festival de Música Sacra – “Saeta”

Civivox Pompelo · 20:00 · 15 €

Coral de Cámara de Pamplona y Accademia del Piacere. Plan de esos que te dejan la sensación de haber hecho algo serio con tu sábado.

Ribera

Ribaforada – Paellada popular

14:00 · 10 €

Entrantes, ensalada, paella, postre, pan, vino y gaseosa. O sea, bajo coste, cero tontería y bastante argumento.

Entrantes, ensalada, paella, postre, pan, vino y gaseosa. O sea, bajo coste, cero tontería y bastante argumento. Ribaforada – Café y concierto de Vuelo Vintage

15:30

Después de la paella viene el concierto y luego pasacalles con la Banda Municipal. Ribaforada, sinceramente, te organiza sola la tarde.

Después de la paella viene el concierto y luego pasacalles con la Banda Municipal. Ribaforada, sinceramente, te organiza sola la tarde. Actividades astronómicas de primavera

La Ribera sigue con propuestas de observación y divulgación astronómica en estas fechas. Buen comodín si quieres algo diferente y sin postureo.

Domingo 29

Pamplona

Festival de Música Sacra – “Adoramus te, Christe”

Iglesia de San Saturnino · 20:00 · entrada libre

Domingo de música sacra con entrada libre hasta completar aforo. Plan muy fino para cerrar el finde sin arruinarte.

Estella

“Nuur” (Sendaberri)

Espacio Cultural Los Llanos · 18:00

Circo y teatro físico con reflexión, emoción y belleza sobre el ciclo de la vida. Sí, Estella a veces se pone así de intensa, y se agradece.

Ribera

Ribaforada – “La zapatera prodigiosa”

19:00 · desde 10 €

Ballet flamenco con narración en directo sobre Lorca. Plan de domingo con humor, emoción y precio razonable.

Ballet flamenco con narración en directo sobre Lorca. Plan de domingo con humor, emoción y precio razonable. Tudela – Ruta histórica a Tudela

11:00 y 18:00 · 3 €

Porque un domingo también puede ser cultural y barato sin necesidad de inventarse una personalidad nueva.

Si te aburres… ya no es culpa de Navarra

Y menos aún esta semana, que entre música sacra gratis, rutas históricas a 3 euros, paella popular, teatro, circo y un poquito de Ribera bien organizada, la agenda viene bastante bien servida.