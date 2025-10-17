(Onda International) – Navarra Cultural Weekend

🎉 Navarra del 17 al 19 de octubre: cultura, teatro y (algo de locura)

Prepárate, que este fin de semana Navarra se convierte en un escenario múltiple: obra tras obra, risas, canto, trajes y más de una sorpresa para el que quiere moverse del sofá.

Viernes 17 de octubre

Arranca con ganas. En Ansoáin el Teatro de Ansoain acoge Inmatriculaciones. Oh my god!! a las 19:30 h, una propuesta teatral que promete arrancar carcajadas o al menos miradas confundidas.

Mientras tanto, en el Teatro Gaztambide de Tudela, a las 20:00 h, sube al escenario Los Gandules con GANDULFIGHTER, una mezcla de humor, música y desmadre artística que no se ve todos los días.

Y si te mueve lo dramático, en la Casa de Cultura de Zizur Mayor se representa El Jardín de las Posibilidades también a las 20:00 h.

Sábado 18 de octubre

El sábado no baja el listón.

En Viana, a las 18:00 h, “Feriantes”, de El Patio Teatro, se planta en la Casa de Cultura con su ironía de mercado ambulante.

En Tafalla, el centro cultural Kulturgunea acoge Oveja perdida ven sobre mis hombros que hoy no solo tu pastor soy sino tu pasto también a las 19:00 h — título largo, chiste asegurado.

En Beriáin, la música del espectáculo GANDULFIGHTER también aparece ese sábado a las 19:00 h.

Si te acercas por Sangüesa, el Auditorio del Carmen acoge ¡Guapa! a las 19:30 h, seguramente un texto teatral que juega con las apariencias.

En Cintruénigo, Una mera curiosidad llega al Centro de Artes Avenida a las 20:00 h, una obra para los que tienen (o no tienen) curiosidad.

Domingo 19 de octubre

El domingo se reserva para… ¡sorpresas!

En Noáin, el Centro Cultural alberga el musical infantil Rockbin Hood a las 18:00 h, perfecto plan para familias que quieren cultura sin dejar de mover los pies.

Además, ese fin de semana también tiene lugar el Nafarroa Oinez 2025 en Villava (18 y 19 de octubre), una fiesta tradicional de las ikastolas navarras, con música, animación infantil, deportes rurales y ambiente festivo del buen rollo vasco.

Y ojo al dato gourmet: comienza la Ruta del PintxoPato en Pamplona (del 17 al 26 de octubre), donde los bares preparan pintxos creativos con pato. Perfecta excusa para recorrer la ciudad con hambre cultural y literal.

😏 En resumen

Este finde es como un menú degustación cultural: teatro que te hace reír con títulos imposibles, música gamberra con GANDULFIGHTER, obras para pensar, un musical infantil y, de propina, pintxos con pato para que no te mueras de hambre entre función y función. Y si caes en Villava, el Nafarroa Oinez te mete en la fiesta vasca y escolar que une tradición con marcha.

Más allá de la voz – Nuevo curso de Voz y Canto Online

La voz no es solo sonido, sino comunicación, identidad y presencia. Este curso representa la ocasión perfecta

para aprender a cuidarla y expresarse con plenitud a cualquier edad. www.voicefusions.com

666 99 47 36 Myriam Elorza

Onda International – Solo Arte