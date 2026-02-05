Navarra Cultural Weekend del 6 – 8 febrero 2026

¡Oído cocina! Vamos a darle una vuelta de tuerca más. Aquí tienes la agenda “cotilla” y detallada para que no solo sepas a dónde ir, sino que tengas el contexto perfecto para lucirte con tus acompañantes.

Prepárate, que este finde en Navarra promete más giros de guion que una serie de Netflix.

🎭 La Agenda Detallada (El “qué, cómo y por qué”)

Viernes 6: De romanos intensos y dramas de aeropuerto

Pamplona – “Memorias de Adriano” (20:00h): Lluís Homar se pone la túnica para contarnos los dramas de un emperador que ya está de vuelta de todo. ¿Por qué ir? Porque es una lección de vida sobre el poder y el amor sin filtros. El detalle: La puesta en escena es tan sobria que si parpadeas, te crees que estás en el Panteón de Roma.

Sábado 7: Rock, aceite y trucos de Instagram

Pamplona – Medina Azahara (20:00h): Es su gira de despedida “Todo tiene su fin”. ¿Por qué ir? Porque si no has gritado “¡Paseando por la Mezquitaaaa!” al menos una vez, te quitan el carné de rockera. El detalle: Habrá más melenas y pantalones ajustados que en un vídeo de 1985.

