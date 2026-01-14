(Revista Estilo, 12/12/25) – Editorial Blanca Pantin (EDP) cierra el año con la publicación de “Nix, nieve, nada” de Elisabetta Balasso. Se trata de un libro de cuarenta poemas, en el que Ciencia, Belleza y Mitología convergen en lo blanco, la nieve.

En palabras de la autora, “estos textos vienen de la confluencia de cuatro ríos: el blanco como suma de todos los colores (luz contiene todas las longitudes de onda del espectro visible), la nieve como manifestación de unicidad, Blancanieves como mitema y la princesa de hielo Pazyryk. Son una indagación entre la ciencia, el mito y el misterio”.

Wilson Bantley, a quien se deben las primeras fotografías de los cristales de copos de nieve, cada uno único e irrepetible, es figura recurrente en las páginas del poemario en las que también son nombrados Robert Walser, Sandor Marai y Johannes Kepler. Epígrafes de Matsuo Basho, Herta Müller y Louise Glück son el pórtico del libro.

Paisajes remotos, lo más inasible del universo, confluyen en un relato que avanza sobre lo blanco.

Copo de nieve:

forma transitoria

de la naturaleza

dulzura/

clausura.

Para Balasso era relevante que el libro circulara en diciembre y el colofón lo manifiesta: “Este libro se terminó de imprimir en la ciudad de Caracas, donde no nieva, en el año 2025, en que Wilson [Snowflake] Bentley cumpliría 160 años, año en que la autora y otras cuatro Blancanieves cumplieron 60 años”.

Me creerías si te dijera

que todas nacieron el mismo día y todas

fueron nombradas por la nieve

y desde luego hubo profecías:

solo una niña nacida en el centro

del fin del mundo

podría volver allí

para salvarnos.

Elisabetta Balasso nació en Roma, durante una tormenta de nieve excepcional. Estudió biología y los mitos que nos agitan. Es poeta y artista. Ha publicado los poemarios Las Ruinas, ganador de la VII Bienal Francisco Lazo Martí 1999, La fuerza de las cosas (Ot editores, 2021) y la plaquette L’Ombre de l’amour (París), con dibujos en tinta china.

Editorial Blanca Pantin inició el año con Poesía, traducción, libertad de Verónica Jaffé y siguió luego con Desterrados de Ana Teresa Torres. Para 2026 se propone reditar, en coedición con Editorial Leviatan de Argentina, El encierro del espejo de Claudia Schvartz, ensayo sobre Miyó Vestrini publicado por EDP en 2001.

Revista Estilo, 12/12/25, Presentación del poemario “Nix, nieve, nada” de Elisabetta Balasso



