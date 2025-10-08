Orlando Aquije: humor para un tiempo sin certezas

(Raúl Agudo, Cultura Inquieta, 22/09/2025) – En estos tiempos confusos en los que tantas veces es complicado averiguar qué es verdad, el ilustrador peruano Orlando Aquije convierte esa incertidumbre en sátira visual.

Heredero de la mirada aguda de su padre caricaturista, Aquije ha hecho de la ilustración digital un espacio donde la estética vintage se mezcla con la ironía.

A propósito de la posverdad, la ansiedad digital, el resentimiento social y la confusión de nuestra época, sus viñetas nos devuelven el reflejo incómodo de un presente en el que todo puede ser cierto y falso al mismo tiempo.

Orlando Aquije

