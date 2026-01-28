Pepe Yagües introduce ‘El cielo dentro’

(MAKMA, 23/01/26) -‘El cielo dentro’, de Pepe Yagües

Fundación Pedro Cano

Avda. Río Segura s/n, Blanca (Murcia)

Inauguración: sábado 24 de enero de 2026, a las 12:00

Hasta el 22 de febrero de 2026

El artista Pepe Yagües (Murcia, 1968) presenta en la Fundación Pedro Cano la exposición ‘El cielo dentro’, una muestra que recorre su universo creativo a través de más de sesenta obras inéditas, donde el realismo y el surrealismo se funden en un lenguaje poético, simbólico y profundamente narrativo.

El título ‘El cielo dentro’ alude de manera directa al planteamiento conceptual de la muestra. En las obras bidimensionales, el azul celeste impregna todo el fondo del soporte, extendiéndose incluso al interior de los personajes –mayoritariamente, de carácter mitológico– como si el cielo habitara en ellos.

En las piezas tridimensionales, el concepto se materializa de forma literal: el aire, el espacio, el cielo, penetra en las oquedades que conforman las esculturas, convirtiéndose en parte esencial de la obra.

La exposición reúne una selección de trabajos pictóricos y escultóricos en los que Pepe Yagües despliega un lenguaje personal y reconocible, situado entre el realismo y el surrealismo, atravesado por una intensa dimensión onírica.

En su producción se distinguen dos grandes líneas temáticas. Por un lado, paisajes de amplios espacios abiertos, casi infinitos, donde diminutas figuras humanas aparecen inmersas en la vastedad del entorno. Estos escenarios, apenas alterados por mínimos detalles realistas, generan una tensión poética entre lo tangible y lo inabarcable, entre la presencia humana y la inmensidad del mundo.

Por otro lado, la muestra presenta composiciones protagonizadas por figuras humanas y animales que remiten a un imaginario mitológico y simbólico. Desnudos femeninos y masculinos se entrelazan en escenas que aluden a las pasiones humanas, al deseo, al amor dionisíaco, construyendo narraciones visuales cargadas de intensidad emocional, ironía y, en ocasiones, un sutil sentido del humor.

De manera excepcional –y poco habitual en el ámbito museístico–, la exposición incluye varias esculturas concebidas para ser tocadas y experimentadas físicamente por el espectador. Entre ellas destaca la obra ‘Susana que abraza’, una escultura tallada en madera que posee la singularidad de abrazar al visitante que la abraza, estableciendo una relación directa, íntima y emocional entre obra y público.

Este gesto refuerza la dimensión humana y sensorial del trabajo de Yagües, y subraya su interés por romper la barrera contemplativa tradicional, invitando a una experiencia artística más cercana y participativa.

La obra de Pepe Yagües se nutre de una mitología personal vinculada a los impulsos más profundos del ser humano. Sus imágenes no solo se contemplan, sino que se leen: el artista concede una especial importancia a los títulos y a la construcción de personajes, reforzando así el carácter narrativo de su trabajo y su capacidad para conectar con el espectador desde lo simbólico y lo emocional.