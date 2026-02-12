Si te vas a quedar en Navarra este finde del 13 al 15 de febrero

¡Ay, qué fin de semana se nos viene! Agárrate, que del 13 al 15 de febrero Navarra va a ser una mezcla explosiva de purpurina, corazones, máscaras ancestrales y flechazos de Cupido. Es el Navarra Cultural Weekend más loco de la historia porque coincide el desenfreno del Carnaval con el empalagamiento (del bueno) de San Valentín. 🎭❤️
💖🎭 La Agenda del Amor y el Disfraz (Detalle a Detalle)
Viernes 13: Citas a ciegas con el arte
- Pamplona – “Las asambleístas” (Teatro Gayarre, 20:00h): Olvida las cenas aburridas. Vete con tus amigas o tu pareja a ver esta comedia. Va de mujeres tomando el poder en Grecia. El toque: Es una cita ideal para reírse de los roles de género mientras ves a actores con túnicas y purpurina.
- Tudela – “The Opera Locos” (Teatro Gaztambide, 20:30h): ¿Quién dijo que la ópera no es sexy? Cinco divos locos cantando éxitos que te harán querer besar a quien tengas al lado (o al menos pedirle el Instagram).
- Viana – Cuentacuentos Eróticos (20:00h): Si buscas el “mood” de San Valentín desde el minuto uno, esto es puro fuego. Historias con picante para empezar el finde con la temperatura alta.
Sábado 14: San Valentín “a la Navarra” (Flechas y Confeti)
- Pamplona – Gala de San Valentín (Baluarte, 19:30h): La Orquesta Sinfónica de Navarra se pone romántica. Plan de enamorados: El plan perfecto para ir de etiqueta, pero oye, ¡si vas con una máscara veneciana puntúas doble!
- Tafalla – Gran Desfile de Carnaval (18:30h): Aquí el amor es a la fiesta. Es el desfile más espectacular de la zona media. Las cuadrillas se quieren tanto que se pasan meses cosiendo juntas. Es un San Valentín colectivo entre plumas y música.
- Estella/Lizarra – Los Palokis: Si buscas un romance con la historia, Estella es tu sitio. Sus personajes tradicionales son como sacados de un cuento medieval.
- Olite – Romance en el Palacio: Nada dice “te quiero” como un castillo. Habrá visitas con ese toque místico-romántico que solo Olite tiene.
Domingo 15: Promesas eternas y máscaras de hierro
- Unanua – Los Mamuxarros (17:00h): Aquí el amor es a la tradición pura. Esas máscaras de hierro dan miedo, pero representan un vínculo eterno con nuestros antepasados. Si sobrevives a las varas de los Mamuxarros con tu pareja, ¡vuestra relación es a prueba de todo!
- Aoiz – El Pero-Sudo (18:00h): El ritual de la quema. Es como quemar las fotos de tu ex para empezar de cero con la primavera. Fuego, danza y emoción a flor de piel.
- Tudela – Carnaval en la Plaza Nueva (12:00h): El último flechazo del finde. Un vermut al sol, viendo las carrozas y disfrutando de la alegría de la Ribera.