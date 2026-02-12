Si te vas a quedar en Navarra este finde del 13 al 15 de febrero

¡Ay, qué fin de semana se nos viene! Agárrate, que del 13 al 15 de febrero Navarra va a ser una mezcla explosiva de purpurina, corazones, máscaras ancestrales y flechazos de Cupido. Es el Navarra Cultural Weekend más loco de la historia porque coincide el desenfreno del Carnaval con el empalagamiento (del bueno) de San Valentín. 🎭❤️

💖🎭 La Agenda del Amor y el Disfraz (Detalle a Detalle)

Viernes 13: Citas a ciegas con el arte

Pamplona – “Las asambleístas” (Teatro Gayarre, 20:00h): Olvida las cenas aburridas. Vete con tus amigas o tu pareja a ver esta comedia. Va de mujeres tomando el poder en Grecia. El toque: Es una cita ideal para reírse de los roles de género mientras ves a actores con túnicas y purpurina.

Sábado 14: San Valentín “a la Navarra” (Flechas y Confeti)

Pamplona – Gala de San Valentín (Baluarte, 19:30h): La Orquesta Sinfónica de Navarra se pone romántica. Plan de enamorados: El plan perfecto para ir de etiqueta, pero oye, ¡si vas con una máscara veneciana puntúas doble!

Domingo 15: Promesas eternas y máscaras de hierro