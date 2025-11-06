Weekend culturale nel Levante Genovese (7 – 9 Novembre 2025)

(Onda International) – Levante Genovese Cultural Weekend

Tre giorni di cultura, castagne, panorami, e qualche cavaliere medievale perso tra i monti.

Se non ti basta il mare, ci sono boschi, arte e persino rally!

📅 VENERDÌ 7 NOVEMBRE

🎤 “Liguria Together” – Palazzo della Borsa, Genova

Evento-convention dedicato all’innovazione, turismo e cultura ligure.

Descrizione spiritosa: “Quando la Liguria smette di brontolare e inizia a collaborare — il miracolo del venerdì pomeriggio!”

🎸 BeatleStory – Teatro Govi, Genova (ore 21:00)

Uno spettacolo musicale che fa rivivere i Beatles.

Descrizione spiritosa: “Vai per la nostalgia, resti per ballare come se fossi a Liverpool nel ’65 (ma con focaccia a fine serata).”

📅 SABATO 8 NOVEMBRE

🌰 Castagnata di Rupinaro – Chiavari (ore 15:00)

Caldarroste, frittelle e vin brulé nel cuore del quartiere.

Descrizione spiritosa: “Non serve biglietto: basta un fazzoletto per le mani e un grande sorriso. La dieta riparte lunedì.”

🧯 “Sicuri Insieme” – Piazza Fenice, Chiavari (ore 16:30)

Evento dedicato alla sicurezza e al volontariato, ma con atmosfera festiva.

Descrizione spiritosa: “Impari a spegnere un incendio e accendi nuove amicizie. Multitasking ligure.”

🎨 EXPO 2025 Val Fontanabuona e Valli del Levante – vari borghi

Mostre, artigianato e prodotti tipici da Cicagna a Borzonasca.

Descrizione spiritosa: “Una valle intera in mostra: formaggi, legno, e chi ti vende tutto col sorriso ligure doc.”

🥾 Escursione “Il respiro della natura” – Monte Ramaceto (Val d’Aveto)

Camminata organizzata dal Parco dell’Aveto tra boschi color ruggine.

Descrizione spiritosa: “Panorami, cavalli selvaggi e foglie sotto i piedi. L’unico rischio? Dire troppi ‘wow’.”

📅 DOMENICA 9 NOVEMBRE

🏰 “Biassa nel Medioevo” – Festa di San Martino

Il borgo si trasforma in un set medievale con figuranti, tamburi e piatti antichi.

Descrizione spiritosa: “Cavalieri, streghe e gente felice con una scodella di minestra. Perfetto per foto epiche e stomaci pieni.”

🏍️ Motorally Challenge – Rezzoaglio (Val d’Aveto)

Prova sportiva su due ruote tra boschi e strade di montagna.

Descrizione spiritosa: “Rombi, fango e adrenalina. Se non corri, applaudi. Se non applaudi, mangi panini con vista.”

🌳 Passeggiata slow tra i borghi della Fontanabuona

Mini-escursione autogestita consigliata dal Parco: da Cicagna a Lumarzo, tra botteghe e cappelle rurali.

Descrizione spiritosa: “Niente guida, niente stress: solo te, l’odore di legna e la scusa perfetta per un dolcetto finale.”

🧭 IL CONSIGLIO DEL WEEKEND

Venerdì: cultura e musica 🎶

Sabato: montagna, castagne e mercatini 🍂

Domenica: medioevo, motori e relax tra i borghi 🏰

Porta giacca antivento, scarpe comode e… fame di cose belle!

Nel Levante Genovese ogni curva è una storia, ogni borgo un sorriso, e ogni sagra… una tentazione. 😄

Onda International – Solo Arte