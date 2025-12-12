Weekend nel Levante Genovese (12–14 Dic. 2025)

(Onda International solo Arte) – Levante Genovese Cultural Weekend
🎄✨ WEEKEND 12–14 DICEMBRE 2025
Nel Levante Genovese: mare, lucine, boschi, focaccia e magia di Natale
Dicembre ormai è partito a pieno ritmo: il Levante si divide tra borghi illuminati, mercatini, concerti, castagne fuori stagione per ostinazione ligure, e passeggiate nei boschi che profumano di legna e umidità poetica.
📅 VENERDÌ 12 DICEMBRE
🎄 Chiavari – Shopping di Natale Sotto i Portici (versione serale)
Le luci illuminano i portici e tutti diventano improvvisamente “molto ispirati” nella scelta dei regali.
Spiritoso: “Vai per comprare un pensierino… e torni con mezza casa arredata.”
🎷 Lavagna – More Jazz Experience (Winter Session)
Serata jazz invernale: luci soffuse, atmosfera elegante, musica che scalda più del vin brulé.
Spiritoso: “Chiude gli occhi, fa un cenno con la testa, e sembri subito un intenditore.”
🎨 Sestri Levante – Mostra ‘Blu Inverno’ a Palazzo Fascie
Arte contemporanea a tema mare-inverno.
Spiritoso: “La mostra perfetta per dire frasi profonde tipo ‘questo blu mi parla’.”
📅 SABATO 13 DICEMBRE
🛍️ Chiavari – Grande Mercatino di Natale sotto i Portici
Artigianato, presepi, spezie, dolci, musica e fiume di gente.
Spiritoso: “È il Black Friday dei portici… ma molto più carino.”
🎅 Rapallo – Christmas Festival & Pista di Pattinaggio
Casette di legno, eventi per famiglie, spettacoli e pista sul ghiaccio.
Spiritoso: “Perché la vera domanda non è ‘so pattinare?’… ma ‘quanto ci metto a cadere?’.”
🎭 Camogli – Teatro: ‘La Notte del Pescatore Natalizio’
Fiaba teatrale e musica dal vivo, perfetta per adulti e bambini.
Spiritoso: “Le onde le senti solo nella storia… e alla fine vuoi adottare un gabbiano.”
🌲 Val Fontanabuona – Trekking ‘Sentiero delle Lucine’ (versione pomeridiana)
Facile camminata panoramica con rientro al tramonto.
Spiritoso: “Il momento esatto in cui dici ‘dovrei farlo più spesso’… e poi non lo fai.”
🍯 Orero – Mercatino Rurale d’Inverno
Prodotti locali: miele, conserve, formaggi, salumi.
Spiritoso: “Si assaggia tutto. Anche quello che non avevi ancora deciso di comprare.”
🌰 Ne – Val Graveglia – Piccola Castagnata Tardiva + Musica acustica
Perché in Val Graveglia la castagna non ha scadenza.
Spiritoso: “La castagna qui è più resistente del clima.”
📅 DOMENICA 14 DICEMBRE
🎻 Chiavari – DicembreMusica: Concerto dell’Avvento
Archi, cori e repertorio natalizio raffinato.
Spiritoso: “Un concerto così elegante che per uscire ti senti obbligato a camminare piano.”
🧙♂️ Santo Stefano d’Aveto – Mercatino Invernale + Magia di Natale
Bancarelle, cioccolata calda, vin brulé, animazioni, atmosfera da film.
Spiritoso: “Se non credi al Natale… qui ti convertono in 30 minuti.”
🏰 Borzonasca – Abbazia di Sant’Andrea + Laboratori artigianali
Visite guidate, ceramica, erbe, piccoli stand.
Spiritoso: “L’unico posto dove impari qualcosa… senza accorgertene.”
🥾 Val d’Aveto – Passeggiata ‘Bosco d’Inverno Light’
Percorso semplice tra ponti, casette in pietra e silenzi incredibili.
Spiritoso: “È la camminata che ti fa dire ‘basta città, mi trasferisco in un borgo’… per poi tornare a casa.”
🌊 Recco / Camogli – Lungomare & Focaccia Ritual
Classico, imprescindibile, immortale.
Spiritoso: “La focaccia della domenica è terapia breve.”
🌟 RIASSUNTO PER FRETTOLOSI
Venerdì: jazz + arte + lucine ✨
Sabato: mercatini, teatro, trekking, castagne 🎄
Domenica: Aveto in festa, abbazia, concerti, passeggiate 🌲🎻