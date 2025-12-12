Weekend nel Levante Genovese (12–14 Dic. 2025)

(Onda International solo Arte) – Levante Genovese Cultural Weekend



🎄✨ WEEKEND 12–14 DICEMBRE 2025

Nel Levante Genovese: mare, lucine, boschi, focaccia e magia di Natale

Dicembre ormai è partito a pieno ritmo: il Levante si divide tra borghi illuminati, mercatini, concerti, castagne fuori stagione per ostinazione ligure, e passeggiate nei boschi che profumano di legna e umidità poetica.

📅 VENERDÌ 12 DICEMBRE

🎄 Chiavari – Shopping di Natale Sotto i Portici (versione serale)

Le luci illuminano i portici e tutti diventano improvvisamente “molto ispirati” nella scelta dei regali.

Spiritoso: “Vai per comprare un pensierino… e torni con mezza casa arredata.”

🎷 Lavagna – More Jazz Experience (Winter Session)

Serata jazz invernale: luci soffuse, atmosfera elegante, musica che scalda più del vin brulé.

Spiritoso: “Chiude gli occhi, fa un cenno con la testa, e sembri subito un intenditore.”

🎨 Sestri Levante – Mostra ‘Blu Inverno’ a Palazzo Fascie

Arte contemporanea a tema mare-inverno.

Spiritoso: “La mostra perfetta per dire frasi profonde tipo ‘questo blu mi parla’.”

📅 SABATO 13 DICEMBRE

🛍️ Chiavari – Grande Mercatino di Natale sotto i Portici

Artigianato, presepi, spezie, dolci, musica e fiume di gente.

Spiritoso: “È il Black Friday dei portici… ma molto più carino.”

🎅 Rapallo – Christmas Festival & Pista di Pattinaggio

Casette di legno, eventi per famiglie, spettacoli e pista sul ghiaccio.

Spiritoso: “Perché la vera domanda non è ‘so pattinare?’… ma ‘quanto ci metto a cadere?’.”

🎭 Camogli – Teatro: ‘La Notte del Pescatore Natalizio’

Fiaba teatrale e musica dal vivo, perfetta per adulti e bambini.

Spiritoso: “Le onde le senti solo nella storia… e alla fine vuoi adottare un gabbiano.”

🌲 Val Fontanabuona – Trekking ‘Sentiero delle Lucine’ (versione pomeridiana)

Facile camminata panoramica con rientro al tramonto.

Spiritoso: “Il momento esatto in cui dici ‘dovrei farlo più spesso’… e poi non lo fai.”

🍯 Orero – Mercatino Rurale d’Inverno

Prodotti locali: miele, conserve, formaggi, salumi.

Spiritoso: “Si assaggia tutto. Anche quello che non avevi ancora deciso di comprare.”

🌰 Ne – Val Graveglia – Piccola Castagnata Tardiva + Musica acustica

Perché in Val Graveglia la castagna non ha scadenza.

Spiritoso: “La castagna qui è più resistente del clima.”

📅 DOMENICA 14 DICEMBRE

🎻 Chiavari – DicembreMusica: Concerto dell’Avvento

Archi, cori e repertorio natalizio raffinato.

Spiritoso: “Un concerto così elegante che per uscire ti senti obbligato a camminare piano.”

🧙‍♂️ Santo Stefano d’Aveto – Mercatino Invernale + Magia di Natale

Bancarelle, cioccolata calda, vin brulé, animazioni, atmosfera da film.

Spiritoso: “Se non credi al Natale… qui ti convertono in 30 minuti.”

🏰 Borzonasca – Abbazia di Sant’Andrea + Laboratori artigianali

Visite guidate, ceramica, erbe, piccoli stand.

Spiritoso: “L’unico posto dove impari qualcosa… senza accorgertene.”

🥾 Val d’Aveto – Passeggiata ‘Bosco d’Inverno Light’

Percorso semplice tra ponti, casette in pietra e silenzi incredibili.

Spiritoso: “È la camminata che ti fa dire ‘basta città, mi trasferisco in un borgo’… per poi tornare a casa.”

🌊 Recco / Camogli – Lungomare & Focaccia Ritual

Classico, imprescindibile, immortale.

Spiritoso: “La focaccia della domenica è terapia breve.”

🌟 RIASSUNTO PER FRETTOLOSI

Venerdì: jazz + arte + lucine ✨

Sabato: mercatini, teatro, trekking, castagne 🎄

Domenica: Aveto in festa, abbazia, concerti, passeggiate 🌲🎻

