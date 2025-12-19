Weekend nel Levante Genovese (19 – 21 dic.2025)

(Onda International solo Arte) – Levante Genovese Cultural Weekend
🎄✨ WEEKEND 19–21 DICEMBRE 2025
(Ultimo prima di Natale: luci accese, panettoni in avvicinamento, focaccia sempre presente)
📅 VENERDÌ 19 DICEMBRE
✨ Chiávari – Natale sotto i Portici (versione “full house”)
Portici illuminati, musica diffusa, negozi aperti fino a tardi e folla felice ma un po’ indecisa.
Ironico: “È il venerdì in cui compri regali per tutti… tranne per la persona più importante, che sei tu.”
🎷 Lavagna – More Jazz Experience: Christmas Edition
Jazz morbido, atmosfera calda, luci basse e pubblico che annuisce a tempo anche quando non capisce.
Ironico: “Se tieni il bicchiere in mano e fai ‘mmh’, sembri subito un esperto.”
🖼️ Sestri Levante – Mostra d’Inverno a Palazzo Fascie
Arte contemporanea, mare fuori, riscaldamento dentro.
Ironico: “La mostra perfetta per rifugiarti dal freddo e sentirti culturalmente in pace.”
📅 SABATO 20 DICEMBRE
🎄 Rapallo – Christmas Festival & Villaggio Natalizio
Casette, pista di pattinaggio, eventi per famiglie e gente che cade con dignità sul ghiaccio.
Ironico: “Il vero spirito natalizio è fingere di saper pattinare.”
🛍️ Chiávari – Grande Mercatino di Natale sotto i Portici
Artigianato, presepi, spezie, candele, dolci e gente con borse sempre più piene.
Ironico: “Vai per un regalo da 5 euro. Esci con tre sacchetti e nessun senso di colpa.”
🎭 Camogli – Spettacolo Natalizio al Teatro Sociale
Fiaba marittima, musica e tradizione.
Ironico: “Se senti odore di mare anche seduto, è normale: sei a Camogli.”
🌲 Val Fontanabuona – Passeggiata ‘Aspettando il Natale’
Camminata facile tra borghi, lucine e boschi spogli ma poetici.
Ironico: “Dura poco, ma abbastanza per dire: ‘dovrei camminare di più’.”
🍯 Orero / Cicagna – Mercatini Rurali Prenatalizi
Miele, conserve, formaggi, salumi e assaggi non richiesti ma inevitabili.
Ironico: “Entri per curiosità, esci con la dispensa rifatta.”
🌰 Val Graveglia – Castagnata di Resistenza + Musica Acustica
Sì, ancora castagne. Sì, nessuno le vuole togliere.
Ironico: “La castagna in Val Graveglia è più longeva delle mode.”
📅 DOMENICA 21 DICEMBRE
🎻 Chiávari – DicembreMusica: Concerto Prenatalizio
Archi, cori e atmosfera raccolta.
Ironico: “Esci dal concerto convinto di essere una persona migliore.”
🎅 Santo Stefano d’Aveto – Mercatino di Natale & Magia d’Inverno
Bancarelle, vin brulé, decorazioni e quell’aria da film natalizio vero.
Ironico: “Se non ti emozioni qui, controlla se hai ancora un cuore.”
🏰 Borzonasca – Abbazia di Sant’Andrea: apertura speciale + artigiani
Storia, silenzio, botteghe e profumo di legno.
Ironico: “Parli piano senza sapere perché. Succede sempre.”
🥾 Val d’Áveto – Passeggiata ‘Boschi prima del Natale’
Sentieri facili, aria fredda e pace mentale temporanea.
Ironico: “Dura fino a quando rientri e pensi ai regali mancanti.”
🌊 Recco / Camogli – Lungomare & Focaccia della Domenica
Evento non ufficiale ma universalmente riconosciuto.
Ironico: “Non è una tradizione. È una legge.”
🎄 RIASSUNTO PER CHI HA POCO TEMPO
- Venerdì: luci, jazz e arte ✨
- Sabato: mercatini, Rapallo, teatro, valli 🌟
- Domenica: Aveto, concerti, abbazie, focaccia 🎶🌲🍕