Weekend nel Levante Genovese (19 – 21 dic.2025)

(Onda International solo Arte) – Levante Genovese Cultural Weekend



🎄✨ WEEKEND 19–21 DICEMBRE 2025

(Ultimo prima di Natale: luci accese, panettoni in avvicinamento, focaccia sempre presente)

📅 VENERDÌ 19 DICEMBRE

✨ Chiávari – Natale sotto i Portici (versione “full house”)

Portici illuminati, musica diffusa, negozi aperti fino a tardi e folla felice ma un po’ indecisa.

Ironico: “È il venerdì in cui compri regali per tutti… tranne per la persona più importante, che sei tu.”

🎷 Lavagna – More Jazz Experience: Christmas Edition

Jazz morbido, atmosfera calda, luci basse e pubblico che annuisce a tempo anche quando non capisce.

Ironico: “Se tieni il bicchiere in mano e fai ‘mmh’, sembri subito un esperto.”

🖼️ Sestri Levante – Mostra d’Inverno a Palazzo Fascie

Arte contemporanea, mare fuori, riscaldamento dentro.

Ironico: “La mostra perfetta per rifugiarti dal freddo e sentirti culturalmente in pace.”

📅 SABATO 20 DICEMBRE

🎄 Rapallo – Christmas Festival & Villaggio Natalizio

Casette, pista di pattinaggio, eventi per famiglie e gente che cade con dignità sul ghiaccio.

Ironico: “Il vero spirito natalizio è fingere di saper pattinare.”

🛍️ Chiávari – Grande Mercatino di Natale sotto i Portici

Artigianato, presepi, spezie, candele, dolci e gente con borse sempre più piene.

Ironico: “Vai per un regalo da 5 euro. Esci con tre sacchetti e nessun senso di colpa.”

🎭 Camogli – Spettacolo Natalizio al Teatro Sociale

Fiaba marittima, musica e tradizione.

Ironico: “Se senti odore di mare anche seduto, è normale: sei a Camogli.”

🌲 Val Fontanabuona – Passeggiata ‘Aspettando il Natale’

Camminata facile tra borghi, lucine e boschi spogli ma poetici.

Ironico: “Dura poco, ma abbastanza per dire: ‘dovrei camminare di più’.”

🍯 Orero / Cicagna – Mercatini Rurali Prenatalizi

Miele, conserve, formaggi, salumi e assaggi non richiesti ma inevitabili.

Ironico: “Entri per curiosità, esci con la dispensa rifatta.”

🌰 Val Graveglia – Castagnata di Resistenza + Musica Acustica

Sì, ancora castagne. Sì, nessuno le vuole togliere.

Ironico: “La castagna in Val Graveglia è più longeva delle mode.”

📅 DOMENICA 21 DICEMBRE

🎻 Chiávari – DicembreMusica: Concerto Prenatalizio

Archi, cori e atmosfera raccolta.

Ironico: “Esci dal concerto convinto di essere una persona migliore.”

🎅 Santo Stefano d’Aveto – Mercatino di Natale & Magia d’Inverno

Bancarelle, vin brulé, decorazioni e quell’aria da film natalizio vero.

Ironico: “Se non ti emozioni qui, controlla se hai ancora un cuore.”

🏰 Borzonasca – Abbazia di Sant’Andrea: apertura speciale + artigiani

Storia, silenzio, botteghe e profumo di legno.

Ironico: “Parli piano senza sapere perché. Succede sempre.”

🥾 Val d’Áveto – Passeggiata ‘Boschi prima del Natale’

Sentieri facili, aria fredda e pace mentale temporanea.

Ironico: “Dura fino a quando rientri e pensi ai regali mancanti.”

🌊 Recco / Camogli – Lungomare & Focaccia della Domenica

Evento non ufficiale ma universalmente riconosciuto.

Ironico: “Non è una tradizione. È una legge.”

🎄 RIASSUNTO PER CHI HA POCO TEMPO