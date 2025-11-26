Weekend nel Levante Genovese (28 – 30 novembre 2025)

(Onda International solo Arte) – Levante Genovese Cultural Weekend
L’ultimo weekend di novembre nel Levante è un mix perfetto: mare, castagne, jazz, luci di Natale, trekking e borghi che sembrano presepi.
E noi? Pronti a raccontarlo con ironia 😎
📅 VENERDÌ 28 NOVEMBRE
🎄 Chiavari – Prime Luci di Natale & Atmosfere d’Inverno
Le luminarie iniziano a brillare tra portici e carruggi.
La città entra nella modalità “ho già voglia di pandolce” anche se è ancora novembre.
Spiritoso: “Non puoi accendere le luci e non accendere anche l’appetito. È chimica.”
🖼️ Chiavari – Mostra “Silvio Cassinelli e il suo tempo”
Un’occasione perfetta per fare una pausa culturale al caldo.
Quadri, storia locale e un’atmosfera che ti fa sentire improvvisamente molto colto.
Spiritoso: “Dopo tre minuti già dici: ‘Sì sì, lo stile è inconfondibile’. Funziona sempre.”
🎷 Levante – Rassegna “More Jazz Experience” (opening weekend)
Parte la stagione jazz diffusa sul territorio: locali, teatri e spazi che si trasformano in piccoli club.
Spiritoso: “Ordina un calice, chiudi gli occhi e fai finta di essere a New York. Ma con la focaccia.”
📅 SABATO 29 NOVEMBRE
🌰 Zoagli – Castagnata di fine novembre
Caldarroste, vin brulé e vista mare.
In nessun altro posto puoi scottarti la lingua guardando i gabbiani.
Spiritoso: “Autunno + mare = ‘dov’è il mio cardigan bello?’.”
🧺 Lavagna – Mercatino Sotto i Portici
Il classico mercatino che trasforma un sabato qualunque in un safari tra artigiani, libri, vinili, ceramiche e idee regalo.
Spiritoso: “Vai per guardare, torni con tre borse e una storia da raccontare.”
🎭 Rapallo – Teatro: Spettacolo Comico del Sabato Sera
Risate, applausi e uscite dalla sala dicendo: “Oh raga, ma questo era forte davvero”.
Spiritoso: “Ottimo modo per bruciare calorie… ridendo.”
🥾 Val Fontanabuona – Trekking ‘Colori d’Autunno’ (Cicagna → Monte Domenico)
Sentieri morbidi, foglie croccanti, vista panoramica sulle valli.
Spiritoso: “Tempi di percorrenza sereni… salvo rallentamenti dovuti ai selfie.”
🍯 Soglio / Orero – Mercatino Rurale del Sabato
Prodotti genuini: miele, conserve, formaggi, salumi locali.
Spiritoso: “Vai per comprare ‘solo un vasetto’… spoiler: non succederà.”
📅 DOMENICA 30 NOVEMBRE
🧙♂️ Santo Stefano d’Aveto – ‘Giornata Magica d’Inverno’
Laboratori, racconti, vin brulé e atmosfera da fiaba in mezzo ai monti.
Spiritoso: “Se credi nella magia, bene. Se non ci credi, dopo una tazza di vin brulé… ci credi.”
🏰 Borzonasca – Visita all’Abbazia di Sant’Andrea
Gioiello medievale aperto al pubblico: silenzio, storia, architettura pura.
Spiritoso: “È quel posto dove entri parlando… e in due secondi sussurri: effetto-abbazia.”
🏞️ Rezzoaglio – Passeggiata ‘Anello dei Ponti di Pietra’
Facile, panoramica e rilassante.
Spiritoso: “La camminata perfetta per chi vuole respirare aria buona… ma non sudare troppo.”
🎻 Chiavari – Stagione “DicembreMusica”: concerto domenicale
Primo appuntamento della rassegna musicale invernale, con archi e atmosfera raccolta.
Spiritoso: “Musica elegante, pubblico attento e tu che ti senti subito più intelligente.”
🎷 Levante – ‘More Jazz Experience’, eventi della domenica
Secondo giorno della rassegna jazz.
Spiritoso: “Se ieri eri sul mare, oggi sei in un jazz club ligure. Vita equilibrata.”
🍕 Chiavari – Domenica Focaccia + Lungomare
Non è un evento… è la tradizione non scritta.
Spiritoso: “La focaccia della domenica conta come cultura. Fonte: io.”
🌟 RIASSUNTO RAPIDO
Venerdì:
Luci, mostra, jazz 💡🖼️🎷
Sabato:
Castagne, mercatini, teatro, trekking 🌰🛍️🎭🥾
Domenica:
Magia, abbazie, concerti, passeggiate, focaccia 🧙♂️🏰🎻🏞️🍕