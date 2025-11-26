Weekend nel Levante Genovese (28 – 30 novembre 2025)

(Onda International solo Arte) – Levante Genovese Cultural Weekend



L’ultimo weekend di novembre nel Levante è un mix perfetto: mare, castagne, jazz, luci di Natale, trekking e borghi che sembrano presepi.

E noi? Pronti a raccontarlo con ironia 😎

📅 VENERDÌ 28 NOVEMBRE

🎄 Chiavari – Prime Luci di Natale & Atmosfere d’Inverno

Le luminarie iniziano a brillare tra portici e carruggi.

La città entra nella modalità “ho già voglia di pandolce” anche se è ancora novembre.

Spiritoso: “Non puoi accendere le luci e non accendere anche l’appetito. È chimica.”

🖼️ Chiavari – Mostra “Silvio Cassinelli e il suo tempo”

Un’occasione perfetta per fare una pausa culturale al caldo.

Quadri, storia locale e un’atmosfera che ti fa sentire improvvisamente molto colto.

Spiritoso: “Dopo tre minuti già dici: ‘Sì sì, lo stile è inconfondibile’. Funziona sempre.”

🎷 Levante – Rassegna “More Jazz Experience” (opening weekend)

Parte la stagione jazz diffusa sul territorio: locali, teatri e spazi che si trasformano in piccoli club.

Spiritoso: “Ordina un calice, chiudi gli occhi e fai finta di essere a New York. Ma con la focaccia.”

📅 SABATO 29 NOVEMBRE

🌰 Zoagli – Castagnata di fine novembre

Caldarroste, vin brulé e vista mare.

In nessun altro posto puoi scottarti la lingua guardando i gabbiani.

Spiritoso: “Autunno + mare = ‘dov’è il mio cardigan bello?’.”

🧺 Lavagna – Mercatino Sotto i Portici

Il classico mercatino che trasforma un sabato qualunque in un safari tra artigiani, libri, vinili, ceramiche e idee regalo.

Spiritoso: “Vai per guardare, torni con tre borse e una storia da raccontare.”

🎭 Rapallo – Teatro: Spettacolo Comico del Sabato Sera

Risate, applausi e uscite dalla sala dicendo: “Oh raga, ma questo era forte davvero”.

Spiritoso: “Ottimo modo per bruciare calorie… ridendo.”

🥾 Val Fontanabuona – Trekking ‘Colori d’Autunno’ (Cicagna → Monte Domenico)

Sentieri morbidi, foglie croccanti, vista panoramica sulle valli.

Spiritoso: “Tempi di percorrenza sereni… salvo rallentamenti dovuti ai selfie.”

🍯 Soglio / Orero – Mercatino Rurale del Sabato

Prodotti genuini: miele, conserve, formaggi, salumi locali.

Spiritoso: “Vai per comprare ‘solo un vasetto’… spoiler: non succederà.”

📅 DOMENICA 30 NOVEMBRE

🧙‍♂️ Santo Stefano d’Aveto – ‘Giornata Magica d’Inverno’

Laboratori, racconti, vin brulé e atmosfera da fiaba in mezzo ai monti.

Spiritoso: “Se credi nella magia, bene. Se non ci credi, dopo una tazza di vin brulé… ci credi.”

🏰 Borzonasca – Visita all’Abbazia di Sant’Andrea

Gioiello medievale aperto al pubblico: silenzio, storia, architettura pura.

Spiritoso: “È quel posto dove entri parlando… e in due secondi sussurri: effetto-abbazia.”

🏞️ Rezzoaglio – Passeggiata ‘Anello dei Ponti di Pietra’

Facile, panoramica e rilassante.

Spiritoso: “La camminata perfetta per chi vuole respirare aria buona… ma non sudare troppo.”

🎻 Chiavari – Stagione “DicembreMusica”: concerto domenicale

Primo appuntamento della rassegna musicale invernale, con archi e atmosfera raccolta.

Spiritoso: “Musica elegante, pubblico attento e tu che ti senti subito più intelligente.”

🎷 Levante – ‘More Jazz Experience’, eventi della domenica

Secondo giorno della rassegna jazz.

Spiritoso: “Se ieri eri sul mare, oggi sei in un jazz club ligure. Vita equilibrata.”

🍕 Chiavari – Domenica Focaccia + Lungomare

Non è un evento… è la tradizione non scritta.

Spiritoso: “La focaccia della domenica conta come cultura. Fonte: io.”

🌟 RIASSUNTO RAPIDO

Venerdì:

Luci, mostra, jazz 💡🖼️🎷

Sabato:

Castagne, mercatini, teatro, trekking 🌰🛍️🎭🥾

Domenica:

Magia, abbazie, concerti, passeggiate, focaccia 🧙‍♂️🏰🎻🏞️🍕

Onda International – Solo Arte