Weekend nel Levante Genovese (5–8 Dic. 2025)

(Onda International solo Arte) – Levante Genovese Cultural Weekend



🎄✨ WEEKEND LUNGO 5–8 DICEMBRE 2025

Nel Levante Genovese: mare, borghi, luci e montagna

📅 VENERDÌ 5 DICEMBRE

🎄 Chiavari – ‘Natale sotto i Portici’ (apertura potenziata del weekend lungo)

Mercatini, musica, degustazioni e prime vere code davanti alla cioccolata calda.

Spiritoso: “La prova che il Natale in Liguria inizia quando i portici si riempiono più del sabato al mercato.”

🎷 Lavagna – ‘More Jazz Experience’ Special Night

Serata jazz invernale in locali e teatri minori: swing, bossa e luci soffuse.

Spiritoso: “L’unico posto dove puoi ascoltare jazz e uscire dicendo: ‘Forse capisco la vita’.”

🖼️ Chiavari – Mostra ‘Inverno Ligure’ (apertura serale)

Dipinti, fotografie e fibre artistiche dedicate alla stagione.

Spiritoso: “La mostra perfetta per chi vuole sembrare colto prima dell’aperitivo.”

📅 SABATO 6 DICEMBRE

🎅 Rapallo – Inaugurazione ufficiale del ‘Rapallo Christmas Festival’

Luci, casette di legno, pista di pattinaggio, laboratori e spettacoli.

Spiritoso: “È talmente natalizio che anche chi è allergico al Natale ci si diverte.”

🛍️ Chiavari – Grande Mercatino dell’Immacolata sotto i Portici

Artigianato locale, spezie, dolci, candele, presepi.

Spiritoso: “Il mercatino dove compri un regalo per qualcun altro e finisci per comprarne tre per te.”

🎭 Camogli – Teatro: ‘Il Racconto di Natale del Marinaio’

Spettacolo musicale e narrativo ambientato sul mare.

Spiritoso: “Storia coinvolgente: tra mare, magia… e voglia improvvisa di farti un weekend in barca.”

🌰 Zoagli – Castagnata e Musica Folk

Castagne, vin brulé e concerto acustico in piazzetta.

Spiritoso: “La castagna ormai è fuori stagione… ma a Zoagli non glielo dicono, per fortuna.”

🥾 Val Fontanabuona – Trekking ‘Dai Borghi alle Stelle’ (notturna)

Escursione serale facile tra mulattiere e paesaggi stellati.

Spiritoso: “Cammini, respiri e capisci che dovresti andare più spesso a camminare. Poi però non lo fai.”

📅 DOMENICA 7 DICEMBRE

🧙‍♂️ Santo Stefano d’Aveto – Festa della Vigilia di San Nicolò

Mercatini, fiabe animate, cioccolata calda, musica dal vivo, giochi per bambini.

Spiritoso: “Il posto perfetto per sentirti dentro un film natalizio… ma con ravioli al sugo.”

🏰 Borzonasca – Apertura straordinaria Abbazia di Sant’Andrea + Mercatino Medievale

Storia, bancarelle in stile antico, artigiani e costumi.

Spiritoso: “Ti manca solo l’armatura per sentirti un cavaliere. La spada non è inclusa.”

🎻 Chiavari – DicembreMusica: Concerto d’Avvento

Archi, cori, repertorio natalizio classico.

Spiritoso: “È quel tipo di concerto che ti rimette a posto l’anima e ti disordina le emozioni.”

🧺 Orero – Mercato Rurale Speciale dell’Immacolata

Prodotti tipici, dolci delle feste, miele, formaggi, salumi.

Spiritoso: “Incontri sempre qualcuno che conosci… e tutti fingono che non sia per assaggiare gratis.”

📅 LUNEDÌ 8 DICEMBRE – FESTA DELL’IMMACOLATA

🎄 Chiavari – Accensione ‘totale’ del Centro Storico

Il centro si illumina per davvero: installazioni, luci sugli archi, addobbi sui carruggi.

Spiritoso: “Ti brillano gli occhi, il telefono, la batteria… e anche la voglia di focaccia.”

❄️ Rapallo – Pista di Pattinaggio + Villaggio Natalizio

Ghiaccio, musica, mercatini, foto Instagram assicurate.

Spiritoso: “Scivoli, ridi, cadi… e c’è sempre qualcuno che finge di non averti visto.”

🥾 Val d’Aveto – Passeggiata ‘Inverno nei Boschi’

Sentieri tranquilli con atmosfera da fiaba.

Spiritoso: “È la camminata perfetta per sentirti sportivo senza soffrire troppo.”

🌊 Camogli – Presepe sul Mare (apertura stagionale)

Il classico presepe marinaro che inaugura il periodo natalizio.

Spiritoso: “Gli unici Re Magi che arrivano con la barca. Stile ligure.”

🍕 Chiusura del weekend: focaccia + lungomare

Obbligatoria.

Spiritoso: “Non è una tradizione: è un dovere morale.”

🌟 RIASSUNTO RAPIDO

5 dicembre: luci + jazz + arte ✨

6 dicembre: mercatini, castagne, teatro, trekking ⭐

7 dicembre: Aveto in festa + abbazia + musica 💫

8 dicembre: Natale pieno, mare, ghiaccio, presepi ❄️🌊

Onda International – Solo Arte