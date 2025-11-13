(Onda International) – Navarra Cultural Weekend



🎭 Navarra Cultural Weekend (14-16 noviembre 2025): cultura on fire

El otoño avanza, las bufandas reaparecen y Navarra no piensa quedarse dormida. Del viernes 14 al domingo 16 de noviembre, la respuesta al “¿y qué hago?” es una sola: salir, ver, escuchar y disfrutar.

🕺 Viernes 14 de noviembre – Arranque con estilo

🎶 “Iruñaldia 2025: Ikimilikiliklik Vol.2” (Plaza, Pamplona) a las 19:30. Un concierto-estreno que mezcla música, ciudad y buena vibra.

(Plaza, Pamplona) a las 19:30. Un concierto-estreno que mezcla música, ciudad y buena vibra. 🎭 Aroa Berrozpe + Agustín Jiménez + Andoni Agirregomezkorta en Auditorio Baluarte (Pamplona) a las 20:00. Humor, teatro, actores que cuentan historias… y tú con palomitas o caña.

en Auditorio Baluarte (Pamplona) a las 20:00. Humor, teatro, actores que cuentan historias… y tú con palomitas o caña. 🎨 Exposición Fotográfica de Enrique Pimoulier en la Casa de Cultura de Villava — abierta desde el 6 de noviembre hasta el 14 de diciembre. ¿Plan más tranquilo? Aquí lo tienes.

🎭 Sábado 15 de noviembre – Día de multitarea cultural

🧒 “El Carnaval de los animales” (infantil-danza) en Villava, Casa de Cultura, a las 18:00. Ideal para familias, peques y quienes quieren cambiar el sofá por movimiento.

(infantil-danza) en Villava, Casa de Cultura, a las 18:00. Ideal para familias, peques y quienes quieren cambiar el sofá por movimiento. 🎤 Concierto de Elefantes en el Auditorio Baluarte, 20:00. Pop, emociones y himnos que conoces (aunque no lo admitas).

en el Auditorio Baluarte, 20:00. Pop, emociones y himnos que conoces (aunque no lo admitas). 🎭 Obra “ELLAS de oro” en Noáin, Centro Cultural, a las 20:30. Las mujeres toman el escenario… y tú el asiento.

en Noáin, Centro Cultural, a las 20:30. Las mujeres toman el escenario… y tú el asiento. 👻 Si quieres una opción alternativa: Explora algún evento emergente en pueblos más pequeños (verifica agenda local de pueblos).

🕊️ Domingo 16 de noviembre – Cierre suave con sabor cultural

🎶 Concierto de Manolo García en el Baluarte (Pamplona) a las 20:00. Para cerrar el finde mirando al cielo pero con los pies en la tierra (y la entrada ya en mano).

en el Baluarte (Pamplona) a las 20:00. Para cerrar el finde mirando al cielo pero con los pies en la tierra (y la entrada ya en mano). 🎭 Teatro “Enperadorearen Konda­ira / La Leyenda del Emperador” en Noáin (Valle Elorz), Centro Cultural, a las 18:00. Dramático, cultural… y bastantes historias cargadas de historia.

en Noáin (Valle Elorz), Centro Cultural, a las 18:00. Dramático, cultural… y bastantes historias cargadas de historia. 🖼️ Opción tranquila: visita alguna exposición local o museos que tienen horarios amplios — buena forma de “recargar” para la semana.

🧭 En resumen

Este fin de semana:

Viernes : inicio potente con música y teatro urbano.

: inicio potente con música y teatro urbano. Sábado : día cargado de opciones, desde infantil a pop, pasando por teatro de calidad.

: día cargado de opciones, desde infantil a pop, pasando por teatro de calidad. Domingo: cierre elegante con concierto y obra reflexiva; ideal para recargar antes del lunes.

Cultura, diversión y una excusa perfecta para no quedarte en casa.

🎟️ ¡Nos vemos ahí, con los planes, la sonrisa y las ganas de disfrutar!

