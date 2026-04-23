Navarra Cultural Weekend del 24 al 26 abril 2026

¿Qué hacer el fin de semana?

Guía de los principales eventos artísticos y culturales en Navarra (24 al 26 de abril 2026)

Viernes 24

Pamplona

Pablo López — Baluarte, 20:00

Si quieres empezar el fin de semana con piano, público entregado y gente cantando como si el amor les debiera explicaciones, aquí tienes plan serio.

Festival Punto de Vista 2026 — Baluarte

Sigue el viernes 24 con programación durante el día. Ideal si te apetece documental, conversación cultural y salir del cine con la sensación de que ahora entiendes mejor el mundo, o al menos fingirlo con mucha dignidad.

Sesión de Jóvenes Programadores / Moving Cinema x Punto de Vista — Civivox Condestable, 20:00

Pamplona también te ofrece plan fino y algo más alternativo. Muy bien para quien quiera cultura joven sin necesidad de acabar diciendo “yo es que antes salía más”.

Barañáin

“En plan… nerabe!” — Auditorio Barañáin

Viernes 24 en Barañáin. El título ya te avisa de que aquí la adolescencia entra con todo, así que o conectas con tu yo de los quince o al menos te echas unas risas con distancia terapéutica.

Ribera

Fiestas de la Verdura de Tudela y Ribera

Siguen en marcha del 17 de abril al 3 de mayo. Traducido: la huerta continúa en modo estrella invitada y, sinceramente, con bastante más carisma que mucha campaña institucional.

Plan de fondo para el finde

Corella: Semana Literaria 2026 — del 16 al 25 de abril.

Cintruénigo: Programación Día del Libro 2026 — del 15 al 28 de abril.

Vamos, que la Ribera no solo come bien: también lee, presenta, organiza y se toma abril con bastante seriedad cultural.

Sábado 25

Pamplona

Festival Punto de Vista 2026 — Baluarte

Sigue el sábado con sesiones de 11:00 a 12:00 y de 16:30 a 21:30. Si el viernes te pareció intenso, el sábado puedes rematar la faena y ya salir creyendo que tu criterio audiovisual ha subido dos escalones.

Feria Tecnociencia 2026 — Baluarte, 11:00 a 14:00

Plan perfecto si te gustan la ciencia, los inventos y esa gente que mira un robot con la misma emoción con la que otros miran una copa de vino.

Ribera

Cabanillas: Visitas guiadas Iglesia y Trujal

El sábado 25 vuelve el combo patrimonio + aceite + paseo tranquilo. Buen plan si quieres cultura sin necesidad de salir con purpurina emocional.

Milagro: III Día de las Asociaciones 2026

También el sábado 25. Plan de comunidad, vida local y esa clase de agenda que recuerda que en Navarra la sociabilidad todavía no depende del algoritmo.

Tierra Estella

Sesma: Artesparto — Feria de artesanía y alimentación

Aunque el gran día es el domingo 26, ya te lo dejo aquí en el radar porque este tipo de plan conviene llevarlo bien pensado: artesanía, pueblo y comida, o sea el clásico formato que nunca decepciona.

Aviso útil para no hacer el ridículo

Dani Fernández — Navarra Arena

Figura el sábado 25 a las 21:00, pero está aplazado y pasa al 19 de septiembre de 2026. Así que si alguien te propone ir, esa persona necesita agenda, descanso o ambas cosas.

Domingo 26

Tierra Estella

Sesma: Artesparto — Feria de artesanía y alimentación

Domingo 26. Muy buen plan si te apetece algo de pueblo bonito, producto local y ambiente que no necesita ni pantallas gigantes ni humo artificial para tener encanto.

Ribera

Valtierra: IV Trail Mirador de las Bardenas 2026

Domingo 26. Ideal para quienes entienden el ocio como una combinación de paisaje espectacular, esfuerzo voluntario y una ligera enemistad con las cuestas.

Fiestas de la Verdura de Tudela y Ribera

Siguen muy vivas el domingo, porque una vez que la Ribera entra en modo verdura orgullosa ya no hay quien la pare.

Plan de fondo para cerrar el finde

Corella: Programación cultural de abril 2026

Sigue activa durante todo el mes. Así que si quieres estirar el fin de semana con algo más tranquilo y menos multitudinario, Corella sigue ahí, seria, elegante y constante como la gente que sí usa agenda en papel.