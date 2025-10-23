🎭 Navarra del 24–26 de octubre 2025

(Onda International) – Navarra Cultural Weekend
¿Plan de sofá y manta? Cancelado. Este finde Navarra te saca a la calle con conciertos épicos, teatro en cadena y una ruta gastronómica que convierte al pato en estrella Michelin de andar por casa.
🕺 Viernes 24 de octubre – “Empezamos fuerte”
- Fiesta y Rebeldía Gaua – Zentral (Pamplona), 21:00. Guitarras, pogo elegante y energía para estrenar el finde a todo volumen (apertura 20:30). Si tus zapatillas hablaran, pedirían lista de temas.
- Symphonic Rhapsody of Queen – Baluarte (Pamplona), 20:00. Queen con orquesta: bailar con chaqueta (o sudadera, que tampoco miramos tanto). Himnos, épica y coreadas sin vergüenza.
- Ruta del PintxoPato (Pamplona), del 17 al 26. 40 bares sacando su lado “pato-fino”: foie, magret, confit… El cardio ya lo pones tú caminando entre barra y barra. Pamplona+1
🎭 Sábado 25 de octubre – “Modo cultural ON”
- Ferias de Octubre – Tafalla (25–27). Tradición, ferias, música, talleres y ese ambiente de pueblo grande que te hace quedarte “un ratín” (y luego otro).
- El Jardín de Olivia – Peralta, 18:00. Teatro de los que se ven bien desde la butaca y se comentan mejor en el bar de al lado.
- Toni Bright: Magia de la Mente – Olazagutía, 19:00. Si te leen la mente y sale “hambre”, vuelve a los pintxos. Si sale “amor”, compra dos entradas.
- Fabiolo Connection – Sangüesa, 19:30. Risas con raqueta, swing y mucho “glam” ibérico.
- Arizona – Alsasua, 21:00. Un western de butaca: pólvora dramática sin llenar de arena los zapatos.
🍿 Domingo 26 de octubre – “Cierre con clase”
- La Pamplonesa: Navarra suena de cine – Teatro Gayarre (Pamplona), 19:00. Banda sonora vital para terminar el finde sintiéndote protagonista (palomitas opcionales, emoción incluida).
- Ruta del PintxoPato (último día). Remata la jugada: foto del plato, bocado, y promesa solemne de volver el año que viene.
🧭 Mini-itinerarios “sin perder el tiempo (ni el hambre)”
- Plan Rock + Gastro (viernes): Queen sinfonizado (20:00) → salto a Zentral (21:00) → cierre con PintxoPato.
- Plan Teatro Non-Stop (sábado): Tafalla por la mañana (ferias) → Peralta 18:00 → Sangüesa 19:30 o Alsasua 21:00 (nivel pro: coche y GPS con sentido del humor).
- Plan Domingo de Banda Sonora: paseo, último PintxoPato → Gayarre 19:00. Final con ovación y (quizá) lágrima elegante.
✅ Consejos de supervivencia cultural
- Entradas: mira aforos y compra con tiempo (los teatros pequeños vuelan).
- Transporte: si encadenas pueblos el sábado, planifica rutas (y aparcamiento).
- Pato-ética: comparte el pintxo. No por dieta; por probar más.
