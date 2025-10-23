Onda International: the waves of Arts and Culture
🎭 Navarra del 24–26 de octubre 2025

(Onda International) – Navarra Cultural Weekend

¿Plan de sofá y manta? Cancelado. Este finde Navarra te saca a la calle con conciertos épicos, teatro en cadena y una ruta gastronómica que convierte al pato en estrella Michelin de andar por casa.

🕺 Viernes 24 de octubre – “Empezamos fuerte”

  • Fiesta y Rebeldía Gaua – Zentral (Pamplona), 21:00. Guitarras, pogo elegante y energía para estrenar el finde a todo volumen (apertura 20:30). Si tus zapatillas hablaran, pedirían lista de temas.
  • Symphonic Rhapsody of Queen – Baluarte (Pamplona), 20:00. Queen con orquesta: bailar con chaqueta (o sudadera, que tampoco miramos tanto). Himnos, épica y coreadas sin vergüenza.
  • Ruta del PintxoPato (Pamplona), del 17 al 26. 40 bares sacando su lado “pato-fino”: foie, magret, confit… El cardio ya lo pones tú caminando entre barra y barra. Pamplona+1

🎭 Sábado 25 de octubre – “Modo cultural ON”

  • Ferias de Octubre – Tafalla (25–27). Tradición, ferias, música, talleres y ese ambiente de pueblo grande que te hace quedarte “un ratín” (y luego otro).
  • El Jardín de Olivia – Peralta, 18:00. Teatro de los que se ven bien desde la butaca y se comentan mejor en el bar de al lado.
  • Toni Bright: Magia de la Mente – Olazagutía, 19:00. Si te leen la mente y sale “hambre”, vuelve a los pintxos. Si sale “amor”, compra dos entradas.
  • Fabiolo Connection – Sangüesa, 19:30. Risas con raqueta, swing y mucho “glam” ibérico.
  • Arizona – Alsasua, 21:00. Un western de butaca: pólvora dramática sin llenar de arena los zapatos.

🍿 Domingo 26 de octubre – “Cierre con clase”

  • La Pamplonesa: Navarra suena de cine – Teatro Gayarre (Pamplona), 19:00. Banda sonora vital para terminar el finde sintiéndote protagonista (palomitas opcionales, emoción incluida).
  • Ruta del PintxoPato (último día). Remata la jugada: foto del plato, bocado, y promesa solemne de volver el año que viene.

🧭 Mini-itinerarios “sin perder el tiempo (ni el hambre)”

  • Plan Rock + Gastro (viernes): Queen sinfonizado (20:00) → salto a Zentral (21:00) → cierre con PintxoPato.
  • Plan Teatro Non-Stop (sábado): Tafalla por la mañana (ferias) → Peralta 18:00 → Sangüesa 19:30 o Alsasua 21:00 (nivel pro: coche y GPS con sentido del humor).
  • Plan Domingo de Banda Sonora: paseo, último PintxoPato → Gayarre 19:00. Final con ovación y (quizá) lágrima elegante.

✅ Consejos de supervivencia cultural

  • Entradas: mira aforos y compra con tiempo (los teatros pequeños vuelan).
  • Transporte: si encadenas pueblos el sábado, planifica rutas (y aparcamiento).
  • Pato-ética: comparte el pintxo. No por dieta; por probar más.

Onda International – Solo Arte

