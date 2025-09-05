Destacados eventos culturales y festivos en Navarra: 5–7 septiembre 2025

(Onda International) – El fin de semana en Navarra entre los eventos culturales y artísticos
1. Autentika – Feria de Razas Autóctonas de Navarra (Pamplona, Parque del Runa)
Impresionante feria ganadera con más de 560 ejemplares de razas como Pirenaica, Latxa, Betizu y Pottoka, en un entorno que mezcla campos y ciudad.
- Viernes 5 (tarde): exhibición equina (Burguete, Jaca y Pottoka), amansamiento de potros y degustación de carne de potro.
- Sábado 6 (mañana y tarde): concurso de queso de oveja Latxa con demostración y premios; degustación de ternera 100 % Pirenaico; tarde con perro pastor vasco y entrega de premios a vacuno Pirenaico y Pottoka.
- Domingo 7 (mañana): concurso de tomate antiguo, exhibición ovino/caprino, degustaciones (cordero, queso Idiazábal y Roncal) y talleres de curtido y fabricación de colchones de lana.
Ideal para familias por su carácter participativo y sensorial.
2. Festival NAK 2025 – Música contemporánea (Pamplona)
Del 2 al 13 de septiembre, Pamplona vibra con el XI Festival NAK, centrado este año en la luthería moderna: instrumentos futuristas como la marimba líquida o el “dracófono”, autómatas sonoros y más. Charlas, conciertos y talleres accesibles e inclusivos.
- Viernes 5: concierto de Reyes Oteo a las 20:00 en la Sala de la Muralla.
- Sábado 6: SOXXI hace vibrar la misma sala a las 20:00.
3. Beltza Weekend – Soul, R&B y Reggae (Pamplona)
La gran fiesta de la música negra se vive del 4 al 6 de septiembre.
- Jueves 4: concierto gratuito de The Soulers en la terraza del Mesón del Caballo Blanco.
- Viernes 5 y sábado 6: grandes nombres del soul (Carlton Humel Smith, Acantha Lang, Barrence Whitfield & MFC Chicken y Ciara Thompson) en la sala Zentral.
- Domingo 7: Mango Wood ofrece un potente reggae clásico también en la terraza. + DJ sessions en vinilo en distintos locales.
4. Conciertos Kultur 2025 (Alsasua, Lesaka, Tudela)
Música para todos los gustos en el programa Kultur 2025.
- Viernes 5 (20:00): Estopify (tributo a Estopa) en la plaza de los Fueros, Alsasua.
- Sábado 6 (20:00): Mirari, mezcla de pop, rock y ritmos latinos, en la plaza del Kiosko de Lesaka.
- Domingo 7 (20:00): Deborah Carter Quintet rinde homenaje a Pedro Iturralde en Tudela.
5. Cine clásico en la Filmoteca de Navarra
- Viernes 5 (19:30): proyección especial de La rosa púrpura de El Cairo. Entrada ≈ 3 €.
6. Saura en Villava (Sala Tótem)
- Viernes 5 (20:30): El Principito de la banda Saurom. Entradas: anticipadas 30 €, taquilla 35 €.
7. Otros planes y fiestas populares
- Fiesta del Valle de la Berrueza (Piedramillera): 5 y 6 de sep, con juegos tradicionales, concurso de tortillas, comida popular y más.
- Fiestas de Muneta: del 5 al 7 de septiembre, con programa variado.
- Semana de Música Antigua (Estella-Lizarra): arranca el sábado 6 y se extiende hasta el 13 de septiembre con conciertos accesibles y más.
- Día del Vino (Cirauqui): domingo 7, con catas, artesanía y música.
- Festival de Bertsolaris (Muez): domingo 7 desde las 12:30.
- Concierto sinfónico y Feria Medieval: domingo 7, Plaza del Castillo, la Orquesta Sinfónica de Navarra junto a un mercado medieval. 8. Evento deportivo: La Larra-Larrau (Isaba, el sábado 6)
La 30ª edición de esta cita cicloturista ofrece rutas de 60 km (novedad), 100 km y 146 km, junto con feria del corredor, coloquio, sorteos y un concierto de The Hillbillies.
Resumen por perfil
|Perfil
|Recomendaciones destacadas
|Parejas
|NAK o Beltza Weekend (música íntima y vibrante), cine clásico, conciertos Kultur románticos
|Familias
|Autentika (ganado y talleres), Valle de la Berrueza, Bertsolaris, Feria Medieval
|Singles / Quedadas
|Música moderna (Beltza Weekend), Estopify o Mirari, La Larra-Larrau (acción y ambiente)
