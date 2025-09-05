(Onda International) – El fin de semana en Navarra entre los eventos culturales y artísticos

1. Autentika – Feria de Razas Autóctonas de Navarra (Pamplona, Parque del Runa)

Impresionante feria ganadera con más de 560 ejemplares de razas como Pirenaica, Latxa, Betizu y Pottoka, en un entorno que mezcla campos y ciudad.

Viernes 5 (tarde) : exhibición equina (Burguete, Jaca y Pottoka), amansamiento de potros y degustación de carne de potro.

: exhibición equina (Burguete, Jaca y Pottoka), amansamiento de potros y degustación de carne de potro. Sábado 6 (mañana y tarde) : concurso de queso de oveja Latxa con demostración y premios; degustación de ternera 100 % Pirenaico; tarde con perro pastor vasco y entrega de premios a vacuno Pirenaico y Pottoka.

: concurso de queso de oveja Latxa con demostración y premios; degustación de ternera 100 % Pirenaico; tarde con perro pastor vasco y entrega de premios a vacuno Pirenaico y Pottoka. Domingo 7 (mañana): concurso de tomate antiguo, exhibición ovino/caprino, degustaciones (cordero, queso Idiazábal y Roncal) y talleres de curtido y fabricación de colchones de lana.

Ideal para familias por su carácter participativo y sensorial.

2. Festival NAK 2025 – Música contemporánea (Pamplona)

Del 2 al 13 de septiembre, Pamplona vibra con el XI Festival NAK, centrado este año en la luthería moderna: instrumentos futuristas como la marimba líquida o el “dracófono”, autómatas sonoros y más. Charlas, conciertos y talleres accesibles e inclusivos.

Viernes 5 : concierto de Reyes Oteo a las 20:00 en la Sala de la Muralla.

: concierto de Reyes Oteo a las 20:00 en la Sala de la Muralla. Sábado 6: SOXXI hace vibrar la misma sala a las 20:00.

3. Beltza Weekend – Soul, R&B y Reggae (Pamplona)

La gran fiesta de la música negra se vive del 4 al 6 de septiembre.

Jueves 4 : concierto gratuito de The Soulers en la terraza del Mesón del Caballo Blanco.

: concierto gratuito de The Soulers en la terraza del Mesón del Caballo Blanco. Viernes 5 y sábado 6 : grandes nombres del soul (Carlton Humel Smith, Acantha Lang, Barrence Whitfield & MFC Chicken y Ciara Thompson) en la sala Zentral.

: grandes nombres del soul (Carlton Humel Smith, Acantha Lang, Barrence Whitfield & MFC Chicken y Ciara Thompson) en la sala Zentral. Domingo 7: Mango Wood ofrece un potente reggae clásico también en la terraza. + DJ sessions en vinilo en distintos locales.

4. Conciertos Kultur 2025 (Alsasua, Lesaka, Tudela)

Música para todos los gustos en el programa Kultur 2025.

Viernes 5 (20:00) : Estopify (tributo a Estopa) en la plaza de los Fueros, Alsasua.

: Estopify (tributo a Estopa) en la plaza de los Fueros, Alsasua. Sábado 6 (20:00) : Mirari, mezcla de pop, rock y ritmos latinos, en la plaza del Kiosko de Lesaka.

: Mirari, mezcla de pop, rock y ritmos latinos, en la plaza del Kiosko de Lesaka. Domingo 7 (20:00): Deborah Carter Quintet rinde homenaje a Pedro Iturralde en Tudela.

5. Cine clásico en la Filmoteca de Navarra

Viernes 5 (19:30): proyección especial de La rosa púrpura de El Cairo. Entrada ≈ 3 €.

6. Saura en Villava (Sala Tótem)

Viernes 5 (20:30): El Principito de la banda Saurom. Entradas: anticipadas 30 €, taquilla 35 €.

7. Otros planes y fiestas populares

Fiesta del Valle de la Berrueza (Piedramillera) : 5 y 6 de sep, con juegos tradicionales, concurso de tortillas, comida popular y más.

: 5 y 6 de sep, con juegos tradicionales, concurso de tortillas, comida popular y más. Fiestas de Muneta : del 5 al 7 de septiembre, con programa variado.

: del 5 al 7 de septiembre, con programa variado. Semana de Música Antigua (Estella-Lizarra) : arranca el sábado 6 y se extiende hasta el 13 de septiembre con conciertos accesibles y más.

: arranca el sábado 6 y se extiende hasta el 13 de septiembre con conciertos accesibles y más. Día del Vino (Cirauqui) : domingo 7, con catas, artesanía y música.

: domingo 7, con catas, artesanía y música. Festival de Bertsolaris (Muez) : domingo 7 desde las 12:30.

: domingo 7 desde las 12:30. Concierto sinfónico y Feria Medieval: domingo 7, Plaza del Castillo, la Orquesta Sinfónica de Navarra junto a un mercado medieval. 8. Evento deportivo: La Larra-Larrau (Isaba, el sábado 6)

La 30ª edición de esta cita cicloturista ofrece rutas de 60 km (novedad), 100 km y 146 km, junto con feria del corredor, coloquio, sorteos y un concierto de The Hillbillies.

Resumen por perfil

Perfil Recomendaciones destacadas Parejas NAK o Beltza Weekend (música íntima y vibrante), cine clásico, conciertos Kultur románticos Familias Autentika (ganado y talleres), Valle de la Berrueza, Bertsolaris, Feria Medieval Singles / Quedadas Música moderna (Beltza Weekend), Estopify o Mirari, La Larra-Larrau (acción y ambiente)

LOS SPEAK-HOPPER

Los Speak-Hopper no son simples herramientas de comunicación, sino auténticos puentes entre la creatividad humana y la innovación tecnológica. En resumen, representan un ejemplo concreto de cómo el arte y la IA pueden colaborar en armonía para crear algo verdaderamente único y fascinante.

YouTube Channel

Web site

Onda International – Solo Arte