(Silvia García, Cultura Inquieta, 25/07/2025) – “Fotografío a gente atractiva que hace cosas atractivas en lugares atractivos.” Como cronista de la buena vida, vivida por las clases altas y la aristocracia en los años 50, 60 y 70, no tenía competencia.

De origen humilde idealizó a la gente rica: las mujeres son hermosas y exquisitamente vestidas, los hombres elegantes y apuestos, las casas, mostradas en detalle, van desde los palacios y castillos europeos a Palm Beach, de los grandes apartamentos de la gran ciudad a los castillos de Southhampton.



Slim Aarons fue un fotógrafo estadounidense (su nombre era George Allen Aarons, pero le llamaban Slim por lo delgado que era; nació el 29 de octubre de 1916 en Manhattan y falleció el 29 de mayo de 2006 en Montrose, Nueva York) destacado por sus fotografías de la alta sociedad y de celebridades europeas y americanas desde los años 50 hasta finales de los 70.

Trabajó para las mejores revistas de la época, Town and Country, Holiday, Life, Harper’s Bazaar, Vogue y Travel & Leisure entre otras.

Silvia García, Cultura Inquieta, 25/07/2025, La Dolce Vita de Slim Aaroms, el fotógrafo del glamour y del verano