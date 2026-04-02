Navarra Cultural Weekend 3 al 5 abril 2026

Este fin de semana Navarra entra de lleno en modo Semana Santa: procesiones, actos religiosos, música sacra, Vía Crucis viviente, rutas de tradición y, además, Aberri Eguna en Pamplona el domingo. O sea: incienso, tambores, capirotes, emoción popular… y también un poco de agenda política-festiva en el centro de Iruña.

Viernes 3

Pamplona

Procesión del Santo Entierro

19:30

Es el acto más solemne y popular de la Semana Santa pamplonesa. Recorre Dormitalería, Bajada de Javier, Compañía, Curia, Navarrería, Mercaderes, Plaza Consistorial, San Saturnino, Mayor, paseo Doctor Arazuri, San Antón, Zapatería, Calceteros, Mercaderes, Calderería, Bajada de Javier y Dormitalería. Después llega el retorno de La Dolorosa y el Sermón de la Soledad .

Es el acto más solemne y popular de la Semana Santa pamplonesa. Recorre Dormitalería, Bajada de Javier, Compañía, Curia, Navarrería, Mercaderes, Plaza Consistorial, San Saturnino, Mayor, paseo Doctor Arazuri, San Antón, Zapatería, Calceteros, Mercaderes, Calderería, Bajada de Javier y Dormitalería. Después llega el y el . Actos religiosos de Semana Santa

Pamplona figura también en la agenda turística oficial con varios actos religiosos entre el 3 y el 6 de abril, así que este viernes la ciudad está claramente en “modo Pasión”.

Andosilla

Mercado hebreo y Vía Crucis viviente

3 de abril

Uno de esos planes de Semana Santa con mucha puesta en escena: ambiente histórico, mercado y Vía Crucis viviente. Muy buen comodín si quieres salir de la capital sin perder intensidad litúrgica.

Corella

Semana Santa de Corella

desde el 3 de abril

Visit Navarra la destaca expresamente para este fin de semana, así que Corella entra en la lista de destinos clarísimos para procesiones y ambiente de Pasión.

Tudela

Programa de Semana Santa 2026

Tudela lleva semanas desplegando actos y procesiones dentro de su programa, que abarca del 20 de marzo al 12 de abril. En este tramo del fin de semana sigue siendo uno de los focos más fuertes de la Ribera para quien busque tradición y calendario largo.

Sábado 4

Pamplona

Vigilia Pascual en la Catedral

22:00

El gran acto de la noche del Sábado Santo en Pamplona: la Catedral acoge la Vigilia Pascual y, después, la Procesión del Encuentro por el Claustro con el Santísimo Sacramento y Santa María la Real. Es de esos momentos más recogidos que espectaculares, pero precisamente por eso muy potentes.

Tudela / Ribera

Semana Santa de Tudela

Tudela continúa con su programa amplio de Semana Santa, así que el sábado sigue siendo plaza fuerte para ver tradición, pasos y ambiente de ciudad en clave de Pascua.

Corella

Semana Santa de Corella

Sigue en marcha durante todo el fin de semana, así que el sábado también es buen día para acercarse si buscas una Semana Santa con fuerte arraigo en la Ribera.

Domingo 5

Pamplona

Procesión del Resucitado

11:25

La Semana Santa pamplonesa culmina con la Procesión del Resucitado , que recorre Dormitalería, plaza de Santa María la Real, Merced, Compañía, Curia, Catedral y Dormitalería. A las 12:00 se celebra después la eucaristía de la Resurrección en la Catedral.

La Semana Santa pamplonesa culmina con la , que recorre Dormitalería, plaza de Santa María la Real, Merced, Compañía, Curia, Catedral y Dormitalería. A las se celebra después la eucaristía de la Resurrección en la Catedral. Aberri Eguna

Pamplona / centro de la ciudad

Además de Pascua, Pamplona acoge este domingo una jornada de Aberri Eguna con manifestación, actos y actividades festivas en el centro, bajo el lema “Zazpiak bat egin”. Así que el domingo en Iruña mezclará Resurrección por la mañana y ambiente político-festivo nacionalista durante la jornada.

Tudela

Procesión del Ángel / Bajada del Ángel

9:00

Uno de los momentos más conocidos de la Pascua tudelana: la Procesión del Ángel y la Bajada del Ángel, cuando se anuncia a la Virgen la Resurrección y se le retira el velo negro. Después se celebra misa en la Catedral de Santa María. Tradición muy reconocible y muy de ver al menos una vez.

Corella / Andosilla / Cabanillas / Luzaide-Valcarlos

Actos religiosos de Semana Santa

La agenda oficial de turismo reúne estos municipios junto a Pamplona y Tudela dentro del bloque de actos religiosos de Semana Santa del 3 al 6 de abril , así que el domingo también siguen siendo opciones sólidas para procesiones, liturgia y ambiente pascual fuera de la capital.

La agenda oficial de turismo reúne estos municipios junto a Pamplona y Tudela dentro del bloque de , así que el domingo también siguen siendo opciones sólidas para procesiones, liturgia y ambiente pascual fuera de la capital.

Si te aburres… ya no es culpa de Navarra

Porque este fin de semana tienes:

Santo Entierro en Pamplona, Vía Crucis viviente en Andosilla, Semana Santa en Corella, Bajada del Ángel en Tudela, Procesión del Resucitado… y, por si fuera poco, Aberri Eguna en Pamplona. Más completo, sinceramente, difícil.