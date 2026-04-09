Navarra Cultural Weekend del 10 al 12 abril 2026

¡Hola Navarra! Aquí llega el Navarra Cultural Weekend del 10 al 12 de abril de 2026. Un finde con feria de primavera, artesanía, humor, baile, fiestas de juventud y varios planes de esos que te permiten decir “he hecho algo” sin necesidad de organizar un máster en logística.

Viernes 10

Pamplona

Juan Dávila

Baluarte · 18:00 / 21:00 / 20:00 según sesión

Si quieres empezar fuerte el fin de semana, aquí tienes humor y sala grande. Entradas agotadas, así que también sirve como recordatorio de que la vida premia a la gente previsora.

Baluarte · 18:00 / 21:00 / 20:00 según sesión Si quieres empezar fuerte el fin de semana, aquí tienes humor y sala grande. Entradas agotadas, así que también sirve como recordatorio de que la vida premia a la gente previsora. Spring Lindy Weekend

Baluarte, 3ª planta · 9–12 abril

Plan para gente que baila mejor que tú, pero que aun así se deja mirar con gusto.

Norte

Feria de Primavera de Elizondo

Elizondo · 10 abril

Feria, ambiente y excusa perfecta para subir al norte con algo más de intención que “a ver qué sale”.

Ribera

Fiestas de la Juventud 2026

Valtierra · 10, 11 y 12 de abril

Fin de semana entero de ambiente festivo. Aquí no vienes a meditar, vienes a que pasen cosas.

Sábado 11

Pamplona

XXI Concentración de Rondallas

Baluarte, Sala de Cámara · 19:00

Plan más clásico, más amable y con bastante más encanto del que parece si lo dices sin contexto.

Tierra Estella

Días Europeos de la Artesanía

Ayegui · dentro del programa 7–12 abril

Buen plan para quien quiera algo más tranquilo, local y con manos que saben hacer cosas de verdad.

Ribera

Mes cultural 2026

Cabanillas · hasta el 11 de abril

Últimos días de un programa cultural que le da bastante dignidad al “vamos a pueblo”.

Cabanillas · hasta el 11 de abril Últimos días de un programa cultural que le da bastante dignidad al “vamos a pueblo”. Programación cultural de abril

Corella · durante todo el mes

Corella sigue con agenda activa en abril, así que sigue siendo una opción muy seria si quieres plan en la Ribera con algo más de intención cultural.

Domingo 12

Barañáin

I Certamen Nacional de Danza NACEDANZA

Auditorio Barañáin · 10:30 / 15:30 / 18:00

Domingo con danza a varias horas, o sea, aquí ya no hay excusa de “es que no me venía bien el horario”.

Pamplona

Spring Lindy Weekend

Baluarte · último día

Si te quedaste con ganas de ver gente mover los pies con una alegría bastante ofensiva, todavía llegas.

Ribera

Fiestas de la Juventud 2026

Valtierra · último día

Valtierra cierra el fin de semana con ambiente festivo, así que si buscas pueblo, gente y movimiento, aquí tienes destino.

Si te aburres… ya no es culpa de Navarra

Esta semana tienes humor grande en Pamplona, feria en Elizondo, artesanía en Ayegui, danza en Barañáin y fiesta en Valtierra. Más repartido, imposible.