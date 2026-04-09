Navarra Cultural Weekend del 10 al 12 abril 2026

¡Hola Navarra! Aquí llega el Navarra Cultural Weekend del 10 al 12 de abril de 2026. Un finde con feria de primavera, artesanía, humor, baile, fiestas de juventud y varios planes de esos que te permiten decir “he hecho algo” sin necesidad de organizar un máster en logística.
Viernes 10
Pamplona
- Juan Dávila
Baluarte · 18:00 / 21:00 / 20:00 según sesión
Si quieres empezar fuerte el fin de semana, aquí tienes humor y sala grande. Entradas agotadas, así que también sirve como recordatorio de que la vida premia a la gente previsora.
- Spring Lindy Weekend
Baluarte, 3ª planta · 9–12 abril
Plan para gente que baila mejor que tú, pero que aun así se deja mirar con gusto.
Norte
- Feria de Primavera de Elizondo
Elizondo · 10 abril
Feria, ambiente y excusa perfecta para subir al norte con algo más de intención que “a ver qué sale”.
Ribera
- Fiestas de la Juventud 2026
Valtierra · 10, 11 y 12 de abril
Fin de semana entero de ambiente festivo. Aquí no vienes a meditar, vienes a que pasen cosas.
Sábado 11
Pamplona
- XXI Concentración de Rondallas
Baluarte, Sala de Cámara · 19:00
Plan más clásico, más amable y con bastante más encanto del que parece si lo dices sin contexto.
Tierra Estella
- Días Europeos de la Artesanía
Ayegui · dentro del programa 7–12 abril
Buen plan para quien quiera algo más tranquilo, local y con manos que saben hacer cosas de verdad.
Ribera
- Mes cultural 2026
Cabanillas · hasta el 11 de abril
Últimos días de un programa cultural que le da bastante dignidad al “vamos a pueblo”.
- Programación cultural de abril
Corella · durante todo el mes
Corella sigue con agenda activa en abril, así que sigue siendo una opción muy seria si quieres plan en la Ribera con algo más de intención cultural.
Domingo 12
Barañáin
- I Certamen Nacional de Danza NACEDANZA
Auditorio Barañáin · 10:30 / 15:30 / 18:00
Domingo con danza a varias horas, o sea, aquí ya no hay excusa de “es que no me venía bien el horario”.
Pamplona
- Spring Lindy Weekend
Baluarte · último día
Si te quedaste con ganas de ver gente mover los pies con una alegría bastante ofensiva, todavía llegas.
Ribera
- Fiestas de la Juventud 2026
Valtierra · último día
Valtierra cierra el fin de semana con ambiente festivo, así que si buscas pueblo, gente y movimiento, aquí tienes destino.
Si te aburres… ya no es culpa de Navarra
Esta semana tienes humor grande en Pamplona, feria en Elizondo, artesanía en Ayegui, danza en Barañáin y fiesta en Valtierra. Más repartido, imposible.