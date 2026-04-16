Navarra Cultural Weekend del 17 al 19 abril 2026

Este fin de semana Navarra viene con una mezcla bastante seria de vino, ballet, teatro familiar, gastronomía, fiestas de pueblo y verdura orgullosa de sí misma. O sea: cultura, territorio y excusas de calidad para no quedarte en casa mirando el móvil como si ahí fuese a pasar algo mejor.

Viernes 17

Pamplona

Vinofest Navarra 2026 — Baluarte

Empieza el viernes de 17:00 a 20:00 y sigue el sábado. Plan fino para quien quiera parecer sofisticado sin necesidad de pronunciar “tanino” con seguridad.

Ribera

Fiestas de la Verdura de Tudela y Ribera

Arrancan el 17 de abril y duran hasta el 3 de mayo. Traducido: la huerta sale a presumir y, sinceramente, con razón.

Corella: Programa Fiestas del Villar 2026

Del 17 al 19 de abril. Fin de semana completo para quien quiera pueblo, ambiente y esa clase de agenda donde siempre acaba pasando más de lo previsto.

Plan de fondo para el finde

Corella: Semana Literaria 2026

Del 16 al 25 de abril.

Cintruénigo: Programación Día del Libro 2026

Del 15 al 28 de abril.

Vamos, que la Ribera no solo come bien: también lee, presenta, organiza y no se conforma con poner una carpa y ya.

Sábado 18

Pamplona

Baluarte Txiki: “Equipo Estupendo” — Baluarte, Sala de Cámara, 17:00

Plan perfecto si te apetece algo familiar, cultural y con menos riesgo que improvisar con los niños en un centro comercial.

Barañáin

AMALURRA — Auditorio Barañáin

Doble función el 18 de abril: 16:00 en castellano y 18:00 en euskera. Y eso, además de bonito, queda bastante mejor que decir “ya veremos”.

Tierra Estella

Tierra Estella Epic Gravel — Villatuerta

El 18 de abril. Plan para gente con bicicleta, piernas y una relación bastante optimista con el sufrimiento deportivo.

Ribera

Murchante: Concentración rociera 2026

El sábado 18. Si lo tuyo es más el aire festivo que el minimalismo cultural de mirar cuadros en silencio, aquí tienes una opción muy digna.

Domingo 19

Pamplona

“Afanador” — Ballet Nacional de España, Baluarte, 19:30

Domingo de altura. Si quieres cerrar el fin de semana con algo elegante, intenso y claramente mejor que “mañana ya empiezo la semana con orden”, esta es una apuesta seria.

Ribera

Andosilla Gastronómica

El 19 de abril. Nombre directo, sin rodeos y bastante honesto: aquí se viene a disfrutar.

Cabanillas: Visitas guiadas Iglesia y Trujal

También el 19 de abril. Buen plan si te apetece algo más tranquilo, con patrimonio, aceite, historia y menos decibelios que una fiesta patronal con confianza en sí misma

Corella: Fiestas del Villar — último día

Porque a veces el mejor momento de una fiesta es llegar cuando los demás ya van con la emoción trabajada.

Resumen rápido para gente con prisa

Si quieres un finde bien armado, yo lo vería así:

Viernes: Vinofest o arranque de las Verduras de Tudela

Vinofest o arranque de las Verduras de Tudela Sábado: AMALURRA en Barañáin o plan ribero en Murchante

AMALURRA en Barañáin o plan ribero en Murchante Domingo: Ballet Nacional en Baluarte o Andosilla Gastronómica

Navarra, una vez más, hace ese truco suyo de mezclar vino, danza, huerta, pueblo y cultura como si fuera lo más normal del mundo. Y, la verdad, igual lo es.

Si te aburres… ya no es culpa de Navarra

Esta semana tienes humor grande en Pamplona, feria en Elizondo, artesanía en Ayegui, danza en Barañáin y fiesta en Valtierra. Más repartido, imposible.