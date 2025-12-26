Navarra Cultural Weekend – 26-28 dic. 2025

(Onda International) – Navarra Cultural Weekend



🎭 Navarra Cultural Weekend: 26 – 28 diciembre 2025

🎭 Navarra Cultural Weekend – 26, 27 y 28 de diciembre 2025

Edición “sobras de turrón, pero agenda llena”

Navarra vive ese momento mágico entre Navidad y Nochevieja en el que:

🎄 las luces siguen encendidas

🍰 los dulces siguen apareciendo misteriosamente

🎶 los conciertos no paran

🧥 y salir de casa cuesta… pero merece la pena

Vamos por días 👇

🔥 VIERNES 26 DE DICIEMBRE

(Día oficial de “me pongo algo cómodo y salgo”)

🎶 Pamplona – Concierto post-Navidad

Zentral · 21:00

Grupos locales y ambiente relajado: nadie juzga si aún llevas espíritu navideño… o cara de empacho.

🎭 Teatro de comedia

Civivox Iturrama · 20:00

Humor para reírte de la familia, de la Navidad y un poco de ti mismo.

🖼 Exposición “Navarra en Invierno”

Ciudadela

Fotografía y arte contemporáneo para pasear sin prisas y justificar que “hemos salido a hacer algo cultural”.

🌽 Tudela – Cine especial de fiestas

Cine Moncayo · 20:15

Película europea de esas que te hacen pensar… o al menos mantenerte despierto.

🎵 Corella – Concierto coral navideño

Iglesia del Rosario · 19:30

Voces suaves, ambiente tranquilo y sensación de paz interior… aunque dure lo que dura el concierto.

🎉 SÁBADO 27 DE DICIEMBRE

(El gran día para volver a la calle con dignidad)

🎄 Pamplona – Mercado de Navidad (segunda ronda)

Casco Viejo · todo el día

Sí, otra vez. Pero ahora compras con experiencia… y menos fuerza de voluntad.

🎭 Teatro Gayarre – Comedia de fin de año adelantada

19:00

Risas garantizadas y personajes que parecen sacados de cualquier comida familiar.

🎶 Baluarte – Concierto clásico de invierno

20:00

Sales elegante, refinado y con la sensación de que tu vida está bastante en orden.

🍷 Estella-Lizarra – Feria artesanal navideña

Todo el día

Productos locales, regalos de última hora y ese “esto lo compro para alguien” que acaba siendo para ti.

🎺 Sangüesa – Concierto de la Banda Municipal

19:30

Tradición, villancicos tardíos y aplausos bien sincronizados.

🍢 Cintruénigo – Ruta de pinchos festivos

18:00–22:00

Pinchos especiales “post-Navidad”. La dieta empieza en enero, lo sabemos todos.

✨ DOMINGO 28 DE DICIEMBRE

(Modo tranquilo, pero con plan)

🎭 Pamplona – Teatro familiar

Civivox Mendillorri · 12:00

Para niños… y adultos que necesitan una excusa noble para ir.

🎵 Concierto coral de Navidad tardía

Iglesia de San Nicolás · 19:00

Villancicos suaves para cerrar el finde con calma.

🎨 Taller creativo de invierno

Civivox Jus la Rocha · 11:00

Manualidades, arte y creatividad para bajar revoluciones.

🍯 Villatuerta – Feria de dulces navideños

Mañana

Turrones, rosquillas, chocolates… porque todavía queda hueco. Siempre.

🎶 Olite – Concierto de cámara en el Palacio Real

18:00

Música elegante en un entorno espectacular. Plan perfecto para despedir el finde con clase.

🎒 Aibar – Paseo cultural invernal

10:30

Historia, paisaje y aire fresco para compensar excesos gastronómicos.

🎁 EN RESUMEN

Del 26 al 28 de diciembre en Navarra hay:

✔️ conciertos y corales

✔️ teatro y comedia

✔️ mercados y ferias navideñas

✔️ cine, exposiciones y talleres

✔️ pueblos con mucho ambiente

✔️ excusas perfectas para no quedarte en casa

Si este finde te aburres…

igual necesitas otro trozo de turrón y volver a salir.

