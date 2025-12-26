Navarra Cultural Weekend – 26-28 dic. 2025

(Onda International) – Navarra Cultural Weekend
🎭 Navarra Cultural Weekend: 26 – 28 diciembre 2025
🎭 Navarra Cultural Weekend – 26, 27 y 28 de diciembre 2025
Edición “sobras de turrón, pero agenda llena”
Navarra vive ese momento mágico entre Navidad y Nochevieja en el que:
🎄 las luces siguen encendidas
🍰 los dulces siguen apareciendo misteriosamente
🎶 los conciertos no paran
🧥 y salir de casa cuesta… pero merece la pena
Vamos por días 👇
🔥 VIERNES 26 DE DICIEMBRE
(Día oficial de “me pongo algo cómodo y salgo”)
🎶 Pamplona – Concierto post-Navidad
Zentral · 21:00
Grupos locales y ambiente relajado: nadie juzga si aún llevas espíritu navideño… o cara de empacho.
🎭 Teatro de comedia
Civivox Iturrama · 20:00
Humor para reírte de la familia, de la Navidad y un poco de ti mismo.
🖼 Exposición “Navarra en Invierno”
Ciudadela
Fotografía y arte contemporáneo para pasear sin prisas y justificar que “hemos salido a hacer algo cultural”.
🌽 Tudela – Cine especial de fiestas
Cine Moncayo · 20:15
Película europea de esas que te hacen pensar… o al menos mantenerte despierto.
🎵 Corella – Concierto coral navideño
Iglesia del Rosario · 19:30
Voces suaves, ambiente tranquilo y sensación de paz interior… aunque dure lo que dura el concierto.
🎉 SÁBADO 27 DE DICIEMBRE
(El gran día para volver a la calle con dignidad)
🎄 Pamplona – Mercado de Navidad (segunda ronda)
Casco Viejo · todo el día
Sí, otra vez. Pero ahora compras con experiencia… y menos fuerza de voluntad.
🎭 Teatro Gayarre – Comedia de fin de año adelantada
19:00
Risas garantizadas y personajes que parecen sacados de cualquier comida familiar.
🎶 Baluarte – Concierto clásico de invierno
20:00
Sales elegante, refinado y con la sensación de que tu vida está bastante en orden.
🍷 Estella-Lizarra – Feria artesanal navideña
Todo el día
Productos locales, regalos de última hora y ese “esto lo compro para alguien” que acaba siendo para ti.
🎺 Sangüesa – Concierto de la Banda Municipal
19:30
Tradición, villancicos tardíos y aplausos bien sincronizados.
🍢 Cintruénigo – Ruta de pinchos festivos
18:00–22:00
Pinchos especiales “post-Navidad”. La dieta empieza en enero, lo sabemos todos.
✨ DOMINGO 28 DE DICIEMBRE
(Modo tranquilo, pero con plan)
🎭 Pamplona – Teatro familiar
Civivox Mendillorri · 12:00
Para niños… y adultos que necesitan una excusa noble para ir.
🎵 Concierto coral de Navidad tardía
Iglesia de San Nicolás · 19:00
Villancicos suaves para cerrar el finde con calma.
🎨 Taller creativo de invierno
Civivox Jus la Rocha · 11:00
Manualidades, arte y creatividad para bajar revoluciones.
🍯 Villatuerta – Feria de dulces navideños
Mañana
Turrones, rosquillas, chocolates… porque todavía queda hueco. Siempre.
🎶 Olite – Concierto de cámara en el Palacio Real
18:00
Música elegante en un entorno espectacular. Plan perfecto para despedir el finde con clase.
🎒 Aibar – Paseo cultural invernal
10:30
Historia, paisaje y aire fresco para compensar excesos gastronómicos.
🎁 EN RESUMEN
Del 26 al 28 de diciembre en Navarra hay:
✔️ conciertos y corales
✔️ teatro y comedia
✔️ mercados y ferias navideñas
✔️ cine, exposiciones y talleres
✔️ pueblos con mucho ambiente
✔️ excusas perfectas para no quedarte en casa
Si este finde te aburres…
igual necesitas otro trozo de turrón y volver a salir.
