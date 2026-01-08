Navarra Cultural Weekend – 9-11 enero 2026

🎭 Navarra Cultural Weekend – 9, 10 y 11 de enero de 2026

Edición “hace frío, pero la cultura abriga”

Navarra entra en ese momento del invierno en el que:

🥶 el termómetro no perdona

☕ los bares se convierten en refugios climáticos

🎶 y los planes culturales son la mejor excusa para no quedarte congelado en el sofá

Vamos por días 👇







🔥 VIERNES 9 DE ENERO

(Salir rápido, volver con dignidad)

🎶 Pamplona – Concierto de invierno en Zentral

21:00

Música en directo para entrar en calor sin necesidad de bailar… aunque si lo haces, nadie juzga. Ambiente acogedor y bufandas estratégicamente colocadas.

🎭 Teatro contemporáneo

Civivox Condestable · 20:00

Obra breve e intensa, perfecta para los que quieren cultura sin quedarse hasta muy tarde (porque hace frío, claro).

🖼 Exposición “Navarra en Blanco”

Ciudadela

Fotografía y arte contemporáneo con paisajes invernales. Sales pensando: “qué bonito”… y “qué frío”.

🌽 Tudela – Cine europeo de invierno

Cine Moncayo · 20:15

Película de autor, sala calentita y sensación de haber hecho algo muy cultural sin esfuerzo físico.

🎵 Corella – Concierto coral

Iglesia del Rosario · 19:30

Voces que reconfortan y ambiente tranquilo para empezar el finde con calma.







🎉 SÁBADO 10 DE ENERO

(El día para salir… bien abrigado)

🎭 Pamplona – Teatro de humor en el Gayarre

19:00

Comedia para reírte del invierno, de la cuesta de enero y un poco de ti mismo.

🎶 Concierto clásico de invierno en Baluarte

20:00

Música elegante, público elegante y sensación de sofisticación… aunque debajo del abrigo lleves tres capas.

🎄 Mercadillo artesanal de invierno

Casco Viejo · todo el día

Artesanía, productos locales y la típica frase: “esto lo compro para alguien” (spoiler: eres tú).

🍷 Estella-Lizarra – Feria artesanal de invierno

Productos locales, regalos originales y ambiente de pueblo que siempre reconforta.

🎺 Sangüesa – Concierto de la Banda Municipal

19:30

Tradición, música y aplausos bien coordinados.

🍢 Cintruénigo – Ruta de pinchos de invierno

18:00–22:00

Pinchos contundentes. Porque con este frío, la ensalada no es una opción.

✨ DOMINGO 11 DE ENERO

(Modo tranquilo, pero sin aburrirse)

🎭 Pamplona – Teatro familiar

Civivox Mendillorri · 12:00

Plan ideal para niños… y adultos que agradecen no pasar frío al aire libre.

🎵 Concierto coral en San Nicolás

19:00

Cierre perfecto del finde con música suave y espíritu sereno.

🎨 Taller creativo de invierno

Civivox Jus la Rocha · 11:00

Manualidades, creatividad y excusa perfecta para no quedarte en casa.

🍯 Villatuerta – Feria de dulces de invierno

Dulces tradicionales, chocolate caliente y la prueba científica de que el frío abre el apetito.

🎶 Olite – Concierto de cámara en el Palacio Real

18:00

Música elegante en un entorno espectacular. Plan redondo para terminar el domingo con clase.

🎒 Aibar – Paseo cultural invernal

10:30

Historia, paisaje y aire frío que despeja… rápido.

🧣 EN RESUMEN

Del 9 al 11 de enero, Navarra ofrece:

✔️ conciertos para entrar en calor

✔️ teatro y humor para olvidar el frío

✔️ cine, exposiciones y talleres

✔️ pueblos con ambiente invernal

✔️ excusas culturales para no quedarte en casa

Si este fin de semana no sales…

no es por falta de planes: es por culpa del frío.