Navarra Cultural Weekend – 9-11 enero 2026

🎭 Navarra Cultural Weekend – 9, 10 y 11 de enero de 2026

Edición “hace frío, pero la cultura abriga”

Navarra entra en ese momento del invierno en el que:
🥶 el termómetro no perdona
☕ los bares se convierten en refugios climáticos
🎶 y los planes culturales son la mejor excusa para no quedarte congelado en el sofá

Vamos por días 👇


🔥 VIERNES 9 DE ENERO

(Salir rápido, volver con dignidad)

🎶 Pamplona – Concierto de invierno en Zentral

21:00
Música en directo para entrar en calor sin necesidad de bailar… aunque si lo haces, nadie juzga. Ambiente acogedor y bufandas estratégicamente colocadas.

🎭 Teatro contemporáneo

Civivox Condestable · 20:00
Obra breve e intensa, perfecta para los que quieren cultura sin quedarse hasta muy tarde (porque hace frío, claro).

🖼 Exposición “Navarra en Blanco”

Ciudadela
Fotografía y arte contemporáneo con paisajes invernales. Sales pensando: “qué bonito”… y “qué frío”.

🌽 Tudela – Cine europeo de invierno

Cine Moncayo · 20:15
Película de autor, sala calentita y sensación de haber hecho algo muy cultural sin esfuerzo físico.

🎵 Corella – Concierto coral

Iglesia del Rosario · 19:30
Voces que reconfortan y ambiente tranquilo para empezar el finde con calma.


🎉 SÁBADO 10 DE ENERO

(El día para salir… bien abrigado)

🎭 Pamplona – Teatro de humor en el Gayarre

19:00
Comedia para reírte del invierno, de la cuesta de enero y un poco de ti mismo.

🎶 Concierto clásico de invierno en Baluarte

20:00
Música elegante, público elegante y sensación de sofisticación… aunque debajo del abrigo lleves tres capas.

🎄 Mercadillo artesanal de invierno

Casco Viejo · todo el día
Artesanía, productos locales y la típica frase: “esto lo compro para alguien” (spoiler: eres tú).
🍷 Estella-Lizarra – Feria artesanal de invierno

Productos locales, regalos originales y ambiente de pueblo que siempre reconforta.

🎺 Sangüesa – Concierto de la Banda Municipal

19:30
Tradición, música y aplausos bien coordinados.

🍢 Cintruénigo – Ruta de pinchos de invierno

18:00–22:00
Pinchos contundentes. Porque con este frío, la ensalada no es una opción.

DOMINGO 11 DE ENERO

(Modo tranquilo, pero sin aburrirse)

🎭 Pamplona – Teatro familiar

Civivox Mendillorri · 12:00
Plan ideal para niños… y adultos que agradecen no pasar frío al aire libre.

🎵 Concierto coral en San Nicolás

19:00
Cierre perfecto del finde con música suave y espíritu sereno.

🎨 Taller creativo de invierno

Civivox Jus la Rocha · 11:00
Manualidades, creatividad y excusa perfecta para no quedarte en casa.

🍯 Villatuerta – Feria de dulces de invierno

Dulces tradicionales, chocolate caliente y la prueba científica de que el frío abre el apetito.

🎶 Olite – Concierto de cámara en el Palacio Real

18:00
Música elegante en un entorno espectacular. Plan redondo para terminar el domingo con clase.

🎒 Aibar – Paseo cultural invernal

10:30
Historia, paisaje y aire frío que despeja… rápido.

🧣 EN RESUMEN

Del 9 al 11 de enero, Navarra ofrece:
✔️ conciertos para entrar en calor
✔️ teatro y humor para olvidar el frío
✔️ cine, exposiciones y talleres
✔️ pueblos con ambiente invernal
✔️ excusas culturales para no quedarte en casa

Si este fin de semana no sales…
no es por falta de planes: es por culpa del frío.

