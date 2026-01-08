Navarra Cultural Weekend – 9-11 enero 2026

🎭 Navarra Cultural Weekend – 9, 10 y 11 de enero de 2026
Edición “hace frío, pero la cultura abriga”
Navarra entra en ese momento del invierno en el que:
🥶 el termómetro no perdona
☕ los bares se convierten en refugios climáticos
🎶 y los planes culturales son la mejor excusa para no quedarte congelado en el sofá
Vamos por días 👇
🔥 VIERNES 9 DE ENERO
(Salir rápido, volver con dignidad)
🎶 Pamplona – Concierto de invierno en Zentral
21:00
Música en directo para entrar en calor sin necesidad de bailar… aunque si lo haces, nadie juzga. Ambiente acogedor y bufandas estratégicamente colocadas.
🎭 Teatro contemporáneo
Civivox Condestable · 20:00
Obra breve e intensa, perfecta para los que quieren cultura sin quedarse hasta muy tarde (porque hace frío, claro).
🖼 Exposición “Navarra en Blanco”
Ciudadela
Fotografía y arte contemporáneo con paisajes invernales. Sales pensando: “qué bonito”… y “qué frío”.
🌽 Tudela – Cine europeo de invierno
Cine Moncayo · 20:15
Película de autor, sala calentita y sensación de haber hecho algo muy cultural sin esfuerzo físico.
🎵 Corella – Concierto coral
Iglesia del Rosario · 19:30
Voces que reconfortan y ambiente tranquilo para empezar el finde con calma.
🎉 SÁBADO 10 DE ENERO
(El día para salir… bien abrigado)
🎭 Pamplona – Teatro de humor en el Gayarre
19:00
Comedia para reírte del invierno, de la cuesta de enero y un poco de ti mismo.
🎶 Concierto clásico de invierno en Baluarte
20:00
Música elegante, público elegante y sensación de sofisticación… aunque debajo del abrigo lleves tres capas.
🎄 Mercadillo artesanal de invierno
Casco Viejo · todo el día
Artesanía, productos locales y la típica frase: “esto lo compro para alguien” (spoiler: eres tú).
🍷 Estella-Lizarra – Feria artesanal de invierno
Productos locales, regalos originales y ambiente de pueblo que siempre reconforta.
🎺 Sangüesa – Concierto de la Banda Municipal
19:30
Tradición, música y aplausos bien coordinados.
🍢 Cintruénigo – Ruta de pinchos de invierno
18:00–22:00
Pinchos contundentes. Porque con este frío, la ensalada no es una opción.
✨ DOMINGO 11 DE ENERO
(Modo tranquilo, pero sin aburrirse)
🎭 Pamplona – Teatro familiar
Civivox Mendillorri · 12:00
Plan ideal para niños… y adultos que agradecen no pasar frío al aire libre.
🎵 Concierto coral en San Nicolás
19:00
Cierre perfecto del finde con música suave y espíritu sereno.
🎨 Taller creativo de invierno
Civivox Jus la Rocha · 11:00
Manualidades, creatividad y excusa perfecta para no quedarte en casa.
🍯 Villatuerta – Feria de dulces de invierno
Dulces tradicionales, chocolate caliente y la prueba científica de que el frío abre el apetito.
🎶 Olite – Concierto de cámara en el Palacio Real
18:00
Música elegante en un entorno espectacular. Plan redondo para terminar el domingo con clase.
🎒 Aibar – Paseo cultural invernal
10:30
Historia, paisaje y aire frío que despeja… rápido.
🧣 EN RESUMEN
Del 9 al 11 de enero, Navarra ofrece:
✔️ conciertos para entrar en calor
✔️ teatro y humor para olvidar el frío
✔️ cine, exposiciones y talleres
✔️ pueblos con ambiente invernal
✔️ excusas culturales para no quedarte en casa
Si este fin de semana no sales…
no es por falta de planes: es por culpa del frío.