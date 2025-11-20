Weekend nel Levante Genovese – 21 / 23 novembre 2025

(Onda International solo Arte) – Levante Genovese Cultural Weekend
Tra città, coste, colline e boschi: cultura, natura e appuntamenti che fanno venir voglia di alzarsi dal divano. E sì, ci sta anche il gusto della scoperta.
📅 Venerdì 21 novembre
- Chiavari – “Giornata Nazionale degli Alberi” (ore 9:30)
Nella città di Chiavari un evento dedicato alla natura e alla manutenzione degli spazi verdi. chiavariturismo.it+2comune.chiavari.ge.it+2
Spiritoso: “Metti le mani nella terra… ma prima del caffè. Coltivare alberi: l’anti-smartphone della giornata.”
- Mostra nel territorio della Val Fontanabuona e Valli del Levante – “EXPO 2025”
Continuano le iniziative diffuse nei borghi della valle: artigianato, vetrine, prodotti locali. comune.chiavari.ge.it+1
Spiritoso: “Vai a fare shopping genuino: ‘voglio solo dare un’occhiata’ e torni con un tappeto — ma felice.”
📅 Sabato 22 novembre
- Rapallo – Concerto di Santa Cecilia (ore 15:30)
Musica e sorrisi in Chiesa di Sant’Anna. Il Tigullio
Spiritoso: “Se hai sempre pensato ‘non capisco niente di note’, sabato ti ricredi: applausi garantiti.”
- Chiavari – Spettacolo “Pelle di Foca, Pelle d’Anima” (ore 21:00, Auditorium San Francesco)
Prima nazionale tratto dalla fiaba “Donne che corrono con i lupi”. Ingresso libero. Il Tigullio
Spiritoso: “Metti la maschera? No, porta solo cuore & curiosità… e magari fai ‘che spettacolone!’ al termine.”
- Val Graveglia (entroterra della Val d’Aveto) – Escursione al Monte Porcile
Sabato 22 novembre: passeggiata nel Parco dell’Aveto, alta Val Graveglia. parcoaveto.it+1
Spiritoso: “Scarpe comode, niente fretta. Il panorama ti aspetta e non serve correre… ma puoi comunque respirare meglio.”
- Val d’Aveto – “Un Weekend da Brivido al Lago delle Lame” (sabato 22 e domenica 23)
Mistero, leggende, passeggiata al lago e sedute “viaggio astrale”. Agenparl
Spiritoso: “Se le castagne non bastano più, ci stanno i fantasmi del lago. E tu che pensavi di riposarti.”
📅 Domenica 23 novembre
- Rapallo – Concerto “Archi a Teatro” (ore 15:30)
Quartetto d’archi “Genovese” in concerto alla ex asilo parrocchiale di Santa Maria del Campo. Il Tigullio
Spiritoso: “Stringi gli occhi come se fossi a un festival indie, ma sei a Rapallo… bella normalità.”
- Santo Stefano d’Aveto – Appuntamento tradizionale (Comune) – Evento culturale
Il Comune invita cittadini e ospiti alla partecipazione dell’iniziativa culturale di domenica 23 novembre. comune.santostefanodaveto.ge.it
Spiritoso: “Un borgo che ti accoglie con storia, salite e panorama: ideale per dire ‘oggi non ho fatto solo il divano’.”
🧚♀️ Extra-Eventi nei Borghi & Valli
- “EXPO 2025 Val Fontanabuona e Valli del Levante” continua in tutto il territorio: da Lumarzo a Borzonasca fino a Mocònesi. comune.chiavari.ge.it+1
Spiritoso: “Ti perdi, trovi un borgo, compri un vaso in ceramica e torni a casa con un pezzo della Liguria vero.”
- “Respiro della Natura” nel Parco dell’Aveto e altre iniziative ambientali nei boschi. Il Tigullio+1
Spiritoso: “Respiri l’aria pulita, dimentichi il WiFi per un attimo e realizzi che sei più vivo.”
🌟 Perché val la pena uscire di casa
- Perché cultura = sorriso + scoperta: dai concerti alle escursioni, senza impegno “serioso”.
- Perché le valli interne offrono un contesto diverso: silenzio, panorami, botteghe.
- Perché la costa del Levante non è solo sole: è anche musica, arte, comunità.
- Perché se il meteo fa capricci: hai sempre la mostra o il concerto (o la valanga di foglie autunnali).
- Perché uscirne con una foto, una storia o semplicemente una sensazione di “oggi me lo sono goduto”.
🎒 Consigli pratici
- Indossa scarpe comode: nei borghi e in montagna servono.
- Porta un leggero antivento: le valli sono freschine anche di giorno.
- Prefersci pomeriggi per borghi e mercatini, serate per musica o spettacoli.
- Se vai sabato al lago o in escursione: prenota o informati (alcune attività sono a numero chiuso).
- Lascia spazio al “caso”: una bottega aperta, un panorama improvviso, una risata inattesa.