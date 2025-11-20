Onda International: the waves of Arts and Culture
Agenda

Weekend nel Levante Genovese – 21 / 23 novembre 2025

(Onda International solo Arte) – Levante Genovese Cultural Weekend

Tra città, coste, colline e boschi: cultura, natura e appuntamenti che fanno venir voglia di alzarsi dal divano. E sì, ci sta anche il gusto della scoperta.

📅 Venerdì 21 novembre

  • Chiavari – “Giornata Nazionale degli Alberi” (ore 9:30)
    Nella città di Chiavari un evento dedicato alla natura e alla manutenzione degli spazi verdi. chiavariturismo.it+2comune.chiavari.ge.it+2
    Spiritoso: “Metti le mani nella terra… ma prima del caffè. Coltivare alberi: l’anti-smartphone della giornata.”
  • Mostra nel territorio della Val Fontanabuona e Valli del Levante – “EXPO 2025”
    Continuano le iniziative diffuse nei borghi della valle: artigianato, vetrine, prodotti locali. comune.chiavari.ge.it+1
    Spiritoso: “Vai a fare shopping genuino: ‘voglio solo dare un’occhiata’ e torni con un tappeto — ma felice.”

📅 Sabato 22 novembre

  • Rapallo – Concerto di Santa Cecilia (ore 15:30)
    Musica e sorrisi in Chiesa di Sant’Anna. Il Tigullio
    Spiritoso: “Se hai sempre pensato ‘non capisco niente di note’, sabato ti ricredi: applausi garantiti.”
  • Chiavari – Spettacolo “Pelle di Foca, Pelle d’Anima” (ore 21:00, Auditorium San Francesco)
    Prima nazionale tratto dalla fiaba “Donne che corrono con i lupi”. Ingresso libero. Il Tigullio
    Spiritoso: “Metti la maschera? No, porta solo cuore & curiosità… e magari fai ‘che spettacolone!’ al termine.”
  • Val Graveglia (entroterra della Val d’Aveto) – Escursione al Monte Porcile
    Sabato 22 novembre: passeggiata nel Parco dell’Aveto, alta Val Graveglia. parcoaveto.it+1
    Spiritoso: “Scarpe comode, niente fretta. Il panorama ti aspetta e non serve correre… ma puoi comunque respirare meglio.”
  • Val d’Aveto – “Un Weekend da Brivido al Lago delle Lame” (sabato 22 e domenica 23)
    Mistero, leggende, passeggiata al lago e sedute “viaggio astrale”. Agenparl
    Spiritoso: “Se le castagne non bastano più, ci stanno i fantasmi del lago. E tu che pensavi di riposarti.”

📅 Domenica 23 novembre

  • Rapallo – Concerto “Archi a Teatro” (ore 15:30)
    Quartetto d’archi “Genovese” in concerto alla ex asilo parrocchiale di Santa Maria del Campo. Il Tigullio
    Spiritoso: “Stringi gli occhi come se fossi a un festival indie, ma sei a Rapallo… bella normalità.”
  • Santo Stefano d’Aveto – Appuntamento tradizionale (Comune) – Evento culturale
    Il Comune invita cittadini e ospiti alla partecipazione dell’iniziativa culturale di domenica 23 novembre. comune.santostefanodaveto.ge.it
    Spiritoso: “Un borgo che ti accoglie con storia, salite e panorama: ideale per dire ‘oggi non ho fatto solo il divano’.”

🧚‍♀️ Extra-Eventi nei Borghi & Valli

  • “EXPO 2025 Val Fontanabuona e Valli del Levante” continua in tutto il territorio: da Lumarzo a Borzonasca fino a Mocònesi. comune.chiavari.ge.it+1
    Spiritoso: “Ti perdi, trovi un borgo, compri un vaso in ceramica e torni a casa con un pezzo della Liguria vero.”
  • “Respiro della Natura” nel Parco dell’Aveto e altre iniziative ambientali nei boschi. Il Tigullio+1
    Spiritoso: “Respiri l’aria pulita, dimentichi il WiFi per un attimo e realizzi che sei più vivo.”

🌟 Perché val la pena uscire di casa

  • Perché cultura = sorriso + scoperta: dai concerti alle escursioni, senza impegno “serioso”.
  • Perché le valli interne offrono un contesto diverso: silenzio, panorami, botteghe.
  • Perché la costa del Levante non è solo sole: è anche musica, arte, comunità.
  • Perché se il meteo fa capricci: hai sempre la mostra o il concerto (o la valanga di foglie autunnali).
  • Perché uscirne con una foto, una storia o semplicemente una sensazione di “oggi me lo sono goduto”.

🎒 Consigli pratici

  • Indossa scarpe comode: nei borghi e in montagna servono.
  • Porta un leggero antivento: le valli sono freschine anche di giorno.
  • Prefersci pomeriggi per borghi e mercatini, serate per musica o spettacoli.
  • Se vai sabato al lago o in escursione: prenota o informati (alcune attività sono a numero chiuso).
  • Lascia spazio al “caso”: una bottega aperta, un panorama improvviso, una risata inattesa.

Onda International – Solo Arte

