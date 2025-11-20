Weekend nel Levante Genovese – 21 / 23 novembre 2025

(Onda International solo Arte) – Levante Genovese Cultural Weekend



Tra città, coste, colline e boschi: cultura, natura e appuntamenti che fanno venir voglia di alzarsi dal divano. E sì, ci sta anche il gusto della scoperta.

📅 Venerdì 21 novembre

Chiavari – “Giornata Nazionale degli Alberi” (ore 9:30)

Nella città di Chiavari un evento dedicato alla natura e alla manutenzione degli spazi verdi. chiavariturismo.it+2comune.chiavari.ge.it+2

Spiritoso: “Metti le mani nella terra… ma prima del caffè. Coltivare alberi: l’anti-smartphone della giornata.”

Continuano le iniziative diffuse nei borghi della valle: artigianato, vetrine, prodotti locali. comune.chiavari.ge.it+1

Spiritoso: “Vai a fare shopping genuino: ‘voglio solo dare un’occhiata’ e torni con un tappeto — ma felice.”

📅 Sabato 22 novembre

Rapallo – Concerto di Santa Cecilia (ore 15:30)

Musica e sorrisi in Chiesa di Sant’Anna. Il Tigullio

Spiritoso: “Se hai sempre pensato ‘non capisco niente di note’, sabato ti ricredi: applausi garantiti.”

Prima nazionale tratto dalla fiaba “Donne che corrono con i lupi”. Ingresso libero. Il Tigullio

Spiritoso: “Metti la maschera? No, porta solo cuore & curiosità… e magari fai ‘che spettacolone!’ al termine.”

Sabato 22 novembre: passeggiata nel Parco dell’Aveto, alta Val Graveglia. parcoaveto.it+1

Spiritoso: “Scarpe comode, niente fretta. Il panorama ti aspetta e non serve correre… ma puoi comunque respirare meglio.”

Mistero, leggende, passeggiata al lago e sedute “viaggio astrale”. Agenparl

Spiritoso: “Se le castagne non bastano più, ci stanno i fantasmi del lago. E tu che pensavi di riposarti.”

📅 Domenica 23 novembre

Rapallo – Concerto “Archi a Teatro” (ore 15:30)

Quartetto d’archi “Genovese” in concerto alla ex asilo parrocchiale di Santa Maria del Campo. Il Tigullio

Spiritoso: “Stringi gli occhi come se fossi a un festival indie, ma sei a Rapallo… bella normalità.”

Il Comune invita cittadini e ospiti alla partecipazione dell’iniziativa culturale di domenica 23 novembre. comune.santostefanodaveto.ge.it

Spiritoso: “Un borgo che ti accoglie con storia, salite e panorama: ideale per dire ‘oggi non ho fatto solo il divano’.”

🧚‍♀️ Extra-Eventi nei Borghi & Valli

“EXPO 2025 Val Fontanabuona e Valli del Levante” continua in tutto il territorio: da Lumarzo a Borzonasca fino a Mocònesi. comune.chiavari.ge.it+1

Spiritoso: “Ti perdi, trovi un borgo, compri un vaso in ceramica e torni a casa con un pezzo della Liguria vero.”

Spiritoso: “Respiri l’aria pulita, dimentichi il WiFi per un attimo e realizzi che sei più vivo.”

🌟 Perché val la pena uscire di casa

Perché cultura = sorriso + scoperta : dai concerti alle escursioni, senza impegno “serioso”.

: dai concerti alle escursioni, senza impegno “serioso”. Perché le valli interne offrono un contesto diverso: silenzio, panorami, botteghe.

Perché la costa del Levante non è solo sole: è anche musica, arte, comunità.

Perché se il meteo fa capricci: hai sempre la mostra o il concerto (o la valanga di foglie autunnali).

Perché uscirne con una foto, una storia o semplicemente una sensazione di “oggi me lo sono goduto”.

🎒 Consigli pratici

Indossa scarpe comode: nei borghi e in montagna servono.

Porta un leggero antivento: le valli sono freschine anche di giorno.

Prefersci pomeriggi per borghi e mercatini, serate per musica o spettacoli.

Se vai sabato al lago o in escursione: prenota o informati (alcune attività sono a numero chiuso).

Lascia spazio al “caso”: una bottega aperta, un panorama improvviso, una risata inattesa.

